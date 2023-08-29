2023/08/29,
中國

【國際大風吹】中國40年經濟奇蹟方程式失靈了，對其他國家包括台灣會不會造成衝擊？

【國際大風吹】中國40年經濟奇蹟方程式失靈了，對其他國家包括台灣會不會造成衝擊？
Photo Credit: 國際大風吹

我們想讓你知道的是

為了緩解國內矛盾，轉嫁危機，中國領導人有可能尋求一條更有對抗性的外交路線，在台灣、南海等問題上主動出擊，製造障礙，但轉移焦點的同時，也可能增加區域形勢的緊張，以及全球地緣政治的風險。美國總統拜登最近形容中國經濟是一顆定時炸彈，意思不只是對內，對外也是如此。

過去40年來，中國可以說創造了人類史上的經濟奇蹟，每年GDP成長率幾乎都是兩位數，從全世界第十大變成第二大經濟體。能維持這麼長時間的高速成長，可說是史無前例。然而，今年以來的各種跡象顯示，這樣的輝煌時代，有可能要結束了。

人口萎縮青年失業率居高不下房地產泡沫化，到物價下滑，出現通貨緊縮的現象，都讓外界質疑，中國經濟是不是要陷入長時間的低迷了？這一集就來看看，中國經濟到底出了什麼問題？如果真的長期衰退，對其他國家的經濟，包括台灣在內，會不會也造成衝擊？

40年經濟奇蹟的方程式失靈了

歷經3年疫情，加上白紙運動的抗爭，中國在去年年底結束清零政策。本來外界看好，就像其他走出疫情的國家一樣，中國的生產活動可以恢復了，民眾將會「報復性消費」，甚至一時之間可能供不應求，物價上漲，跟歐美各國一樣出現通貨膨脹的狀況。沒想到半年過去了，現實卻恰恰相反。

代表景氣的製造業採購經理人指數，截至最新的7月份，已經連續4個月低於50的榮枯線，象徵製造業活動萎縮。專家指出，超過6成企業認為需求不足。另外，7月份消費者物價指數也出現2021年2月以來的首次下滑，引發通貨緊縮的疑慮。

在此同時，房地產維持近幾年的泡沫化跡象，民眾購房意願低迷，成交量下滑，開發商賺不到錢，引發週轉不靈的危機。最大民營開發商碧桂園，以及遠洋、Soho等開發公司，先後傳出債務違約，除了讓民眾擔心越來越多爛尾樓之外，房地產相關投資，會不會血本無歸，也讓金融市場瀰漫緊張情緒

《華爾街日報》報導，前中國領導人鄧小平在1978年喊出改革開放，使中國從計劃經濟逐步轉向市場經濟。接下來的40年，中國推動經濟成長的方程式是拼命推動基本建設：造橋、鋪路、蓋廠房、興建住宅。雖然打造了經濟奇蹟，但隨著居住、交通運輸等需求獲得滿足，這套方法的效益越來越低，甚至淪為浮濫建設。

例如，全中國前幾貧窮的貴州省，竟然有11座民用機場，比人口最多的4大城市機場總數還要多，顯然沒有必要。另外，像雲南省，在中國已經結束清零政策之後，今年8月卻突然公告招標，要蓋新的永久性方艙醫院，也在網路上被不少人質疑浪費資源

學者估算，1990年代，中國每投資3塊多美金，就能創造1塊美金的GDP成長，到了10年前，則是將近5塊對1塊，現在，這個數字已經來到9比1，投資效益越來越差。儘管如此，政府似乎不知變通，持續大量舉債、大量開發的模式，結果就是債務越堆越高。

2022年第四季數據顯示，中國總債務已經達到GDP的297%，比美國還要高，也超過全球先進經濟體的平均。當然，債務高本身不一定是壞事，但專家分析，中國過去10年來債務上升的速度特別快，可能會引發金融危機和經濟衰退。

未命名
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另外值得注意的是，中國債務主要集中在企業和家庭。換句話說，老百姓的手頭很緊，賺來的錢大部分都用來還債，不敢消費或投資，肯定會拖累經濟成長。

現在是一切為了孩子的感覺，孩子馬上要出生了，出生花錢一定比較多，就是能省的地方會比較省一些。

28歲孕婦 趙小姐

好多人疫情的時候失業的，失業的有時候1個家庭帶2個孩子 3個孩子那個，根本不可能說購買力還像以前一樣。

36歲銷售專員 崔小姐

中國經濟衰退，會牽連台灣嗎？

中國經濟衰退，不只是中國自己的問題，也會牽連到其他國家。根據《經濟學人》的評估，首當其衝的就是原物料的出口國。在中國房地產景氣低迷之下，相關進口需求肯定也會降低。例如，對中國出口佔GDP將近20%的銅礦大國尚比亞、煤炭和鐵礦出口大國澳洲，以及輸出能源的馬來西亞等等。

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另外，如果中國消費力下降，跨國公司在當地營收難免也會下滑。例如德國、荷蘭、法國和美國，在當地的關聯企業，營收佔GDP比重都不少。其中某些特定企業，像是特斯拉的電動車，以及高通的晶片，更是仰賴中國市場。

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那台灣呢？中經院副院長王健全指出，中國這波經濟和金融風暴，對台灣的金融面衝擊比較小，不過對出口還是會有影響，尤其是金屬、工具機及石化等傳統產業。中央大學經濟系教授吳大任則認為，由於台灣廠商在中國組裝後，最後還是要出口到歐美，所以關鍵要看歐美經濟，而受到通膨影響，歐美民眾目前消費力比較差，因此最近幾個月的台灣出口比較低迷，反而跟中國關係不大。

中國「失落的30年」？看政府振興力道

中國會陷入像日本「失落的30年」那樣的長期衰退嗎？《經濟學人》認為，關鍵在於中國政府出手救經濟的力道有多強。對此，中國官方強調問題沒那麼嚴重，經濟正在恢復中，是一個「波浪式發展、曲折式前進」的過程。

少數西方政客和媒體，放大炒作中國疫後經濟復甦進程中存在的階段性問題，最終難免被現實打臉的命運，中國經濟韌性強、潛力大、活性足。

中國外交部發言人 汪文斌

北京當局在7月底發布了所謂擴大消費20條措施，希望刺激內需，鼓勵民眾消費，但中國金融學者賀江兵卻認為，20條治標不治本，教育、醫療、養老、住房這「4座大山」擋在眼前，民眾依然不敢消費。學費高、社會安全網脆弱，都讓大家還是偏向保守，寧可多存錢。

他建議短期改善經濟最快速的方法，是向中低收入者發錢或發消費券，但這次20條措施並沒有提到現金補助。

除了觀察政府還會不會有進一步的振興措施之外，中國政治評論員鄧聿文還警告，為了緩解國內矛盾，轉嫁危機，中國領導人有可能尋求一條更有對抗性的外交路線，在台灣、南海等問題上主動出擊，製造障礙，但轉移焦點的同時，也可能增加區域形勢的緊張，以及全球地緣政治的風險。美國總統拜登最近形容中國經濟是一顆定時炸彈，意思不只是對內，對外也是如此。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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