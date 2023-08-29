【國際大風吹】中國40年經濟奇蹟方程式失靈了，對其他國家包括台灣會不會造成衝擊？
我們想讓你知道的是
為了緩解國內矛盾，轉嫁危機，中國領導人有可能尋求一條更有對抗性的外交路線，在台灣、南海等問題上主動出擊，製造障礙，但轉移焦點的同時，也可能增加區域形勢的緊張，以及全球地緣政治的風險。美國總統拜登最近形容中國經濟是一顆定時炸彈，意思不只是對內，對外也是如此。
過去40年來，中國可以說創造了人類史上的經濟奇蹟，每年GDP成長率幾乎都是兩位數，從全世界第十大變成第二大經濟體。能維持這麼長時間的高速成長，可說是史無前例。然而，今年以來的各種跡象顯示，這樣的輝煌時代，有可能要結束了。
從人口萎縮、青年失業率居高不下、房地產泡沫化，到物價下滑，出現通貨緊縮的現象，都讓外界質疑，中國經濟是不是要陷入長時間的低迷了？這一集就來看看，中國經濟到底出了什麼問題？如果真的長期衰退，對其他國家的經濟，包括台灣在內，會不會也造成衝擊？
40年經濟奇蹟的方程式失靈了
歷經3年疫情，加上白紙運動的抗爭，中國在去年年底結束清零政策。本來外界看好，就像其他走出疫情的國家一樣，中國的生產活動可以恢復了，民眾將會「報復性消費」，甚至一時之間可能供不應求，物價上漲，跟歐美各國一樣出現通貨膨脹的狀況。沒想到半年過去了，現實卻恰恰相反。
代表景氣的製造業採購經理人指數，截至最新的7月份，已經連續4個月低於50的榮枯線，象徵製造業活動萎縮。專家指出，超過6成企業認為需求不足。另外，7月份消費者物價指數也出現2021年2月以來的首次下滑，引發通貨緊縮的疑慮。
在此同時，房地產維持近幾年的泡沫化跡象，民眾購房意願低迷，成交量下滑，開發商賺不到錢，引發週轉不靈的危機。最大民營開發商碧桂園，以及遠洋、Soho等開發公司，先後傳出債務違約，除了讓民眾擔心越來越多爛尾樓之外，房地產相關投資，會不會血本無歸，也讓金融市場瀰漫緊張情緒。
《華爾街日報》報導，前中國領導人鄧小平在1978年喊出改革開放，使中國從計劃經濟逐步轉向市場經濟。接下來的40年，中國推動經濟成長的方程式是拼命推動基本建設：造橋、鋪路、蓋廠房、興建住宅。雖然打造了經濟奇蹟，但隨著居住、交通運輸等需求獲得滿足，這套方法的效益越來越低，甚至淪為浮濫建設。
例如，全中國前幾貧窮的貴州省，竟然有11座民用機場，比人口最多的4大城市機場總數還要多，顯然沒有必要。另外，像雲南省，在中國已經結束清零政策之後，今年8月卻突然公告招標，要蓋新的永久性方艙醫院，也在網路上被不少人質疑浪費資源。
學者估算，1990年代，中國每投資3塊多美金，就能創造1塊美金的GDP成長，到了10年前，則是將近5塊對1塊，現在，這個數字已經來到9比1，投資效益越來越差。儘管如此，政府似乎不知變通，持續大量舉債、大量開發的模式，結果就是債務越堆越高。
2022年第四季數據顯示，中國總債務已經達到GDP的297%，比美國還要高，也超過全球先進經濟體的平均。當然，債務高本身不一定是壞事，但專家分析，中國過去10年來債務上升的速度特別快，可能會引發金融危機和經濟衰退。
另外值得注意的是，中國債務主要集中在企業和家庭。換句話說，老百姓的手頭很緊，賺來的錢大部分都用來還債，不敢消費或投資，肯定會拖累經濟成長。
現在是一切為了孩子的感覺，孩子馬上要出生了，出生花錢一定比較多，就是能省的地方會比較省一些。
28歲孕婦 趙小姐
好多人疫情的時候失業的，失業的有時候1個家庭帶2個孩子 3個孩子那個，根本不可能說購買力還像以前一樣。
36歲銷售專員 崔小姐
中國經濟衰退，會牽連台灣嗎？
中國經濟衰退，不只是中國自己的問題，也會牽連到其他國家。根據《經濟學人》的評估，首當其衝的就是原物料的出口國。在中國房地產景氣低迷之下，相關進口需求肯定也會降低。例如，對中國出口佔GDP將近20%的銅礦大國尚比亞、煤炭和鐵礦出口大國澳洲，以及輸出能源的馬來西亞等等。
另外，如果中國消費力下降，跨國公司在當地營收難免也會下滑。例如德國、荷蘭、法國和美國，在當地的關聯企業，營收佔GDP比重都不少。其中某些特定企業，像是特斯拉的電動車，以及高通的晶片，更是仰賴中國市場。
那台灣呢？中經院副院長王健全指出，中國這波經濟和金融風暴，對台灣的金融面衝擊比較小，不過對出口還是會有影響，尤其是金屬、工具機及石化等傳統產業。中央大學經濟系教授吳大任則認為，由於台灣廠商在中國組裝後，最後還是要出口到歐美，所以關鍵要看歐美經濟，而受到通膨影響，歐美民眾目前消費力比較差，因此最近幾個月的台灣出口比較低迷，反而跟中國關係不大。
中國「失落的30年」？看政府振興力道
中國會陷入像日本「失落的30年」那樣的長期衰退嗎？《經濟學人》認為，關鍵在於中國政府出手救經濟的力道有多強。對此，中國官方強調問題沒那麼嚴重，經濟正在恢復中，是一個「波浪式發展、曲折式前進」的過程。
少數西方政客和媒體，放大炒作中國疫後經濟復甦進程中存在的階段性問題，最終難免被現實打臉的命運，中國經濟韌性強、潛力大、活性足。
中國外交部發言人 汪文斌
北京當局在7月底發布了所謂擴大消費20條措施，希望刺激內需，鼓勵民眾消費，但中國金融學者賀江兵卻認為，20條治標不治本，教育、醫療、養老、住房這「4座大山」擋在眼前，民眾依然不敢消費。學費高、社會安全網脆弱，都讓大家還是偏向保守，寧可多存錢。
他建議短期改善經濟最快速的方法，是向中低收入者發錢或發消費券，但這次20條措施並沒有提到現金補助。
除了觀察政府還會不會有進一步的振興措施之外，中國政治評論員鄧聿文還警告，為了緩解國內矛盾，轉嫁危機，中國領導人有可能尋求一條更有對抗性的外交路線，在台灣、南海等問題上主動出擊，製造障礙，但轉移焦點的同時，也可能增加區域形勢的緊張，以及全球地緣政治的風險。美國總統拜登最近形容中國經濟是一顆定時炸彈，意思不只是對內，對外也是如此。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
我們想讓你知道的是
仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
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現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。