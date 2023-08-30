日本和韓國，會加入中國版的「大東亞共榮圈」嗎？
我們想讓你知道的是
所謂「道不同不相為謀」，「中日韓合作國際論壇」這種費力不討好的會議沒有召開的必要——還不如將這筆錢省下來，籌辦「中國、俄羅斯、伊朗、委內瑞拉、古巴國際合作論壇」，這才符合中國另一句古訓——「近墨者黑，近朱者赤。」
相信作為種族主義者的王毅所說的「三國合作」，無異於與虎謀皮
2023年7月3日，「中日韓合作國際論壇」在中國青島舉行，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅談及中日韓合作時表示，「歐美人分不清中日韓，無論頭髮染的再黃，鼻子修的再尖，也變不成西方人，要知道自己的根在什麼地方。三國合作可以振興亞洲，造福世界。」
王毅還不點名地批評美國說，「近年來，個別域外大國為了謀求地緣私利，刻意渲染意識形態差異，大肆編織各種排他性小圈子，試圖以對抗取代合作、以分裂取代團結。如果放任這一趨勢發展，不僅會嚴重干擾三國合作的順利推進，也將不斷加劇地區形勢的緊張對立。」
中共向來是賊喊捉賊，作繭自縛。
王毅的這番說辭，以頭髮顏色和鼻子高低來劃分人種，以人種來區分親疏敵我，刻意迴避當前的國際秩序中選擇不同陣營的原則乃是價值和制度，也就是民主自由與獨裁專制之對立。頗有諷刺意味的是，此前中共黨媒《人民日報》曾專門發表一篇評論文章，譴責中國運動員在國際比賽中遭受種族歧視，題目就是〈關注實力的較量，別拿膚色說事兒！〉——如今，拿膚色說事的不正是代表中國臉面的王毅嗎？
王毅還抬出所謂的「包容的亞洲價值」、勸導日本和韓國「把本國和本地區的命運牢牢把握在自己手中」，殊不知，就連「亞洲價值觀」的發明者李光耀，在晚年也已放棄了這個子虛烏有的偽命題。
王毅企圖用種族主義吸引日本和韓國來幫助中國建設一個沒有白人的「大亞洲」，但日本和韓國早已從過去30年予取予求的友中政策中覺醒過來。日本、韓國、包括新加坡等亞洲國家都已清楚地意識到，必須與美國結盟，才能對抗中國企圖吞併東亞乃至全球的「天朝秩序」。
荷蘭學者馮客（Frank Dikötter）指出，人們一般認為種族主義是近代西方的發明，是白種人對有色人種的歧視，也包括歐洲特別是德國的反猶主義。但實際上，在中國存在著歷史淵源更為長久的種族主義觀念。在中國文明的初始階段，就有所謂「非我族類，其心必異」的說法。《左傳》中還有「戎，禽獸也」的記載。
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生成式AI帶起雲端熱潮！現在就是平步青「雲」的絕佳機會──AWS AWSome Day線上雲端培訓日免費報名中！
我們想讓你知道的是
現在就是科技史上的重要轉捩點，掌握「雲端技術」的工作者，已經成台灣企業雇主偏好的新時代人才。若想跟上趨勢、步入雲端，你就絕對不能錯過臺灣雲端服務商AWS於9月07日舉辦的「AWS線上雲端培訓日」！
自生成式人工智慧（Gen AI）問世，人工智慧（AI）展現出諸如自然語言、圖像、音樂等內容生成的創造能力後，AI一詞便躍升為產業最熱門的關鍵字。不只企業紛紛導入相關技術人才，整合各式AI服務、開啟新一波的商業競賽，甚至海外也出現了名為「AI溝通師」的新興職缺，年薪上看百萬台幣。
但你可能不知道的是，除了AI，「雲端服務」的領域其實也充滿機遇──其中的關鍵，是AI與雲端密不可分的關連性。雲端服務就好比是AI的基礎建設，不只提供大量的數據存儲和處理能力，對於AI模型的訓練與運行至關重要；同時，藉由雲端供應商預先建構的服務及API，開發者能夠享有擴展彈性及服務整合等優勢，小至原型開發、大至大規模部署，都可以隨需求調整所需資源，輕鬆整合各項AI功能。
基礎數位技能免費養成，雲端技術替你打開職場新大門！
AWS台灣數位技能研究指出，在台灣，具備高階數位技能（如雲端運算或軟體開發）的受訪員工每年平均收入約180萬台幣，且高達52%掌握高階數位技能的受訪員工表示擁有較高的工作滿意度；不過，反觀台灣產業的數位人才招募狀況，AWS卻發現有過半雇主在找尋數位人才的過程面臨極大挑戰，且有75%的受訪企業表示，數位認證或培訓課程能夠代替學士學位。這意味著，未來數年市場對擁有數位技能的員工的需求將保持強勁，且擁有越高階的數位技能，在招募市場中就越佔據主動權與優勢；不過，隨著Gen AI等新興技術崛起，企業對於基礎數位技能的需求也逐步擴大，成為眾人踏入雲端領域的絕佳機會。
為幫助有意學習雲端的初學者深入認識，並從中找到職涯發展的機遇，AWS即將於9月07日下午舉辦完全免費的雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSome day）」。活動中，除了基本雲端概念、運算、儲存服務及安全性等，也會介紹時下熱門的AI應用，並帶領參與者認識AWS多元的雲端解決方案，獲得能夠即時應用的雲端實戰力。最重要的是，「AWS線上雲端培訓日」線上參與、全程免費，非常適合想要接觸雲端，但時間有限的產業工作者們。
雲端小白的技術即戰力！完整雲端應用展示，助你敲開雲端產業入門磚
「AWS線上雲端培訓日」由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程內容從雲端趨勢、運算儲存等核心服務開始，漸漸延伸至資料庫、網路架構、資安概念等概念，最後聚焦AI、物連網、機器學習等AWS的焦點服務，為您開啟個人或企業的雲端創新之旅。
專為雲端小白量身打造的課程架構，加上資深講師深入淺出的示範，相信不管你是否擁有雲端基礎，結訓後都能獲得適當的基礎雲端能力，並擁有對AWS旗下200多種服務的初步認識，了解如何活用雲端、掌握AI。除此之外，課程結束後參與者還會獲得AWS提供的培訓證書，為個人求職或是部門競爭帶來正面的影響。
無論是企業或資訊主管、開發團隊的技術人員，還是對雲端服務有興趣的工作者，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，千萬別錯過由AWS專家帶來的培訓課程。此外，若您是第一次接觸AWS的用戶，只要在活動前註冊AWS免費帳號，還能獲得「AWS藍芽喇叭」，歡迎點此了解更詳細活動規範。
AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年9月07日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：本課程中，專業講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS高達200多種的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。