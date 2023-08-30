日本和韓國，會加入中國版的「大東亞共榮圈」嗎？

相信作為種族主義者的王毅所說的「三國合作」，無異於與虎謀皮

2023年7月3日，「中日韓合作國際論壇」在中國青島舉行，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅談及中日韓合作時表示，「歐美人分不清中日韓，無論頭髮染的再黃，鼻子修的再尖，也變不成西方人，要知道自己的根在什麼地方。三國合作可以振興亞洲，造福世界。」

王毅還不點名地批評美國說，「近年來，個別域外大國為了謀求地緣私利，刻意渲染意識形態差異，大肆編織各種排他性小圈子，試圖以對抗取代合作、以分裂取代團結。如果放任這一趨勢發展，不僅會嚴重干擾三國合作的順利推進，也將不斷加劇地區形勢的緊張對立。」

中共向來是賊喊捉賊，作繭自縛。

王毅的這番說辭，以頭髮顏色和鼻子高低來劃分人種，以人種來區分親疏敵我，刻意迴避當前的國際秩序中選擇不同陣營的原則乃是價值和制度，也就是民主自由與獨裁專制之對立。頗有諷刺意味的是，此前中共黨媒《人民日報》曾專門發表一篇評論文章，譴責中國運動員在國際比賽中遭受種族歧視，題目就是〈關注實力的較量，別拿膚色說事兒！〉——如今，拿膚色說事的不正是代表中國臉面的王毅嗎？

王毅還抬出所謂的「包容的亞洲價值」、勸導日本和韓國「把本國和本地區的命運牢牢把握在自己手中」，殊不知，就連「亞洲價值觀」的發明者李光耀，在晚年也已放棄了這個子虛烏有的偽命題。

王毅企圖用種族主義吸引日本和韓國來幫助中國建設一個沒有白人的「大亞洲」，但日本和韓國早已從過去30年予取予求的友中政策中覺醒過來。日本、韓國、包括新加坡等亞洲國家都已清楚地意識到，必須與美國結盟，才能對抗中國企圖吞併東亞乃至全球的「天朝秩序」。

荷蘭學者馮客（Frank Dikötter）指出，人們一般認為種族主義是近代西方的發明，是白種人對有色人種的歧視，也包括歐洲特別是德國的反猶主義。但實際上，在中國存在著歷史淵源更為長久的種族主義觀念。在中國文明的初始階段，就有所謂「非我族類，其心必異」的說法。《左傳》中還有「戎，禽獸也」的記載。