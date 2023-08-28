2023/08/28,
政治

曾拍攝「反送中」運動，美攝影教授兩度被拒入境香港

曾拍攝「反送中」運動，美攝影教授兩度被拒入境香港
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

曾於2019年在港拍攝「反送中」運動的美國麻省藝術設計學院攝影系教授Matthew Connors本月中從泰國入境香港被拒。他表示，這次是繼2020年後再度被拒入境，相信自己已被永久列入黑名單。

（中央社）據報導，曾於2019年在港拍攝「反送中」運動的美國麻省藝術設計學院攝影系教授康諾斯（Matthew Connors）本月中從泰國入境香港被拒。他表示，這次是繼2020年後再度被拒入境，相信自己已被永久列入黑名單。

康諾斯（Matthew Connors）2019年曾在港採訪「反送中」運動，2020年1月他入境香港時被拒，更被扣留訊問4小時。

《明報》昨日（27日）報導，康諾斯表示，8月16日從泰國曼谷抵港，原計劃到香港參觀M+博物館等，順道測試自己可不可以再入境香港。

他表示，當抵達香港機場時，入境處人員告知他「不符合入境要求」。面談期間他表示自己是教授及藝術家，來港目的是觀光旅遊。他被帶到一間獨立房間接受查問，但他認為查問人員在套取他的資料，又對他的答案漠不關心。

當時，康諾斯的行李被檢查了兩次。

康諾斯表示，他對被拒入境感到失望，並指過去20年來多次到訪香港，對香港有濃厚感情，曾考慮移居香港。

他表示，自己可能已被永久拒絕到香港。

《自由亞洲電台》25日引述康諾斯表示，懷疑自己兩度被拒入境與他曾製作2019年「反送中」示威的作品有關，不排除曾為「反送中」示威發聲或紀錄的外國人，都可能觸動中共及港府的神經，成為他們的目標。

《港區國安法》在2020年6月實施後，多次發生外國人被拒入境香港或發出工作簽證事件，包括曾來港記錄反送中運動並發表攝影集「VOICE香港2019」的日本攝影師幾石倫子（Michiko Kiseki），2022年底來港時被拒入境。

2020年7月《紐約時報》證實，資深中國新聞記者儲百亮（Chris Buckley）被港府拒發工作簽證。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


“港版國安法”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。