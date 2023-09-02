【小說】邱常婷《獸靈之詩（下）》選摘：我是垃圾場之王鶺鴒，你要留下來就必須聽從我
我們想讓你知道的是
以歌聲召喚力量的女子憑藉獸靈的遺骸使愛人復生、灰白頭髮的男孩在全是死人的墓地認了嶄新家人、一個男人為了一個女孩把自己拆成片片——每個人的故事都埋著另一個人的伏筆，每段魔幻旅程的終點都是另一段冒險的起點。當拼圖般的故事完整就位，世界的真相便在眼前展開……
文：邱常婷
……灣島從此失去名字，劃分保留地和都市區，舊政府垮台，親密冬的新陽黨奪權成立新政府，並迎接密冬派來的導師。五名有幸受導師教導的新陽黨員成為最有權力者，被稱為五姓人。同年，密冬導師將獸靈分送給五姓人，更留下替五大家族製造的聖物後坐化升天。五姓人以金家為首管理灣島都市區，並發展各自家族。起先，五姓人並沒有獲得所有都市區人的認同，不斷有革命與示威發生，密冬決定協助五姓人鞏固權力，送來一艘黑色大船名為「賠罪」。賠罪是一艘無人操控的巨船，會自動往返密冬與灣島港口，賠罪船承載了第一批武器等資源，讓五姓人得已以暴力壓制示威與革命，隨後賠罪船回返密冬，初次載滿違抗新陽五姓人的反叛者。往後，賠罪船頻繁往來密冬與灣島，每一次都載滿反叛者。這段只要被視為反叛者就將送入賠罪船的日子，被稱為賠罪日，或恐怖賠罪。
——《紀事》
1
這個地方是如此陰暗，一片伸手不見五指的黑暗裡必須摸索著突出的岩塊，才能往更深處探索。長此以往，鶺鴒早已習慣在黑暗中視物，儘管如此，在進行較長距離的旅行時她仍會佩戴頭燈，用頭燈投射出的光束觀測遠方的地形。鶺鴒順著頭燈的光查看眼前的裂縫，一般人或許會感到害怕，但她只是憐愛地笑了笑。地底洞穴像一隻由她豢養的獸，她從獸的腔室爬入另一處腔室，遇上宛如深淵般的巨大裂縫，鶺鴒不用看就知道自己裝設的繩索位於何處，她將破舊的背包扣環拉得更緊一些，戴著手套的手握住繩索縱身一躍。
隨著鶺鴒下降的速度，頭燈的光也正迅速掃過周遭岩壁，可以看見岩壁上潺潺流淌著晶亮的水，這些水經過長年的侵蝕，最終形成了這巨大的裂縫。鶺鴒觀察著頭燈照耀之處，而她下降的速度愈來愈快，裂縫也仍未到盡頭，突然間，繩索繃直並彈跳起來，鶺鴒順勢一跳，「撲通」一聲落進了不遠處的地底湖中，她從水裡仰起頭，暢快地甩了甩棗紅色的頭髮，旋即以狗爬式往前游動。
頭燈的光緩慢地掠過頂端長長的鐘乳石，水聲在洞穴裡引起回聲，鶺鴒忍不住大聲哼起歌來。她的歌聲很難聽，以至於湖中的魚、青蛙等動物紛紛走避。只有最優秀的人才能在這裡存活。鶺鴒不無得意地想。當初烏托克讓自己跨越邊界、前往垃圾場尋找基地時，恐怕也想像不到自己能將這件工作做得如此出色。
但烏托克確實曾透過魔鳥告訴鶺鴒，她一直就知道只有鶺鴒這樣的孩子才能在最惡劣的環境裡找到活下去的方法。鶺鴒從來就不曉得烏托克為何會如此信任自己，如今，她也沒有機會得到答案了。
想到烏托克的死，鶺鴒閉上嘴，臉色也變得陰沉。
她想，或許那個女孩是在說謊。
忽然間帶著師傅的魔鳥逃離邊界，還恰巧落進她精心打造的對外通道，那個女孩……她說自己叫做阿蘭，那可是一個遺跡人的名字。想起阿蘭，鶺鴒便感到滿胸腔的憎恨，不僅僅因為那女孩帶來烏托克的死訊，也因為自從她來到這裡，鶺鴒就不曾見她表露絲毫情緒。
她像垃圾場裡被都市區的人扔掉的娃娃，面孔呆板無神。當鶺鴒為她注射能夠降低染病風險的疫苗時，她的眼睛眨都沒眨。她看上去也不在乎師傅的死，鶺鴒怎樣也不明白師傅如何會願意把她重要的巴利託付給阿蘭。
或許，是她趁烏托克瀕死時奪走魔鳥——當這個念頭閃過鶺鴒腦海，她立刻被自己嚇得一陣哆嗦。湖岸近在咫尺，鶺鴒伸手將自己從水裡撐起，一想到她的小窩現在正被不速之客占據，她返家的步伐變得無精打采。
這些日子以來，鶺鴒完全不知道該如何對待阿蘭。阿蘭抵達地底洞穴前幾日，鶺鴒還在害怕著被烏托克責罰。雖然她建立了位於垃圾場的地下洞穴，為烏托克提供很大的方便，但她也犯過錯，其中最大的錯，是她沒能接走師傅要的一個孩子。
據說那是一個非常特別的孩子，鶺鴒想，烏托克對她委以重任，她卻徹底搞砸了。思及此，鶺鴒恨恨地猛踩腳下的發光蘑菇，她知道自己的弱點，這個地方太黑暗、太安全了，習慣以後鶺鴒幾乎不再前往地面，除了需要特殊物品或墜落洞穴的食物不足，鶺鴒才會勉為其難地從特殊通道前往主要垃圾掩埋場，鶺鴒稱其為掩埋谷，掩埋谷本身就是一個巨大的坑洞，終年陽光稀少，待在掩埋谷鶺鴒同樣感到安全。
因此，當烏托克命令她前往真正的「地面」迎接一個孩子，鶺鴒簡直嚇壞了。
她嚇壞了，但她不敢表現出來，只能硬著頭皮執行任務。鶺鴒記得自己在接近地面的「安全室」等了好久，才終於等來那個孩子，但她才剛顫抖地從洞口中伸出手，自我介紹說到一半，那個孩子就被五大家族的壞人劫走了。
鶺鴒直到現在都還記得自己伸出洞外的手臂那涼颼颼的感覺，彷彿那部分的肢體已經不屬於她。她下意識伸手搓揉左手臂，一步一步接近自己的巢穴，即便再怎麼不願意見到阿蘭，這裡都是她的地盤，是她的家，她不會讓外人就此喧賓奪主。
巢穴外的入口裝設有一扇向上拉開的鐵門，鐵門很沉重，但鶺鴒設置了省力的小機關，她解開掛在腰上的一大串鑰匙，鑰匙圈上除了掛滿鶺鴒從掩埋谷撿到的各種奇怪鑰匙以外，還有扳手、彈簧刀、開罐器等等的物件，鶺鴒將一個卡榫般的零件插進鐵門旁的機關，啟動後抽回卡榫，接著伸手轉動纏著鐵鍊的握把，一點一點用握把旋轉的力道將鐵門拉起來，當鐵門下方散發微光，鶺鴒關掉了頭燈，俯身爬進入口。
鶺鴒讓自己墜落到一堆蓬鬆骯髒的絨毛玩具裡，這些絨毛玩具大多半壞，棉花從肚子或眼睛裡跑出來，鶺鴒拍了拍身旁一隻巨大的熊玩偶，它的兩條腿和耳朵早已不見蹤影，但它的體積使它成為最好的緩衝墊，鶺鴒說不出自己有多喜愛它。
食指勾著鑰匙圈轉了幾下，鶺鴒看向自己的巢穴。
巢穴本身具有足夠的光源，鶺鴒親自從外面牽了電線，加上幾樣需要電池補充的燈具輪流替換使用，讓巢穴裡的光雖黯淡卻柔和，物品的輪廓也被簡單勾勒。嚴格來說，這兒只是一處地勢平緩的大岩洞，岩洞十分封閉，除了鶺鴒進出的洞口以外，還有兩條碩長的管子連接著角落縫隙，一條將洞穴內的空氣抽出，另一條則從地面抽取新鮮空氣，如此保持巢穴內部空氣品質穩定。
以內部陳設而言，洞穴內幾乎沒有任何家具，僅僅是被各式各樣的雜物和垃圾所占滿。不過要是當著鶺鴒的面說她的東西是垃圾，她往往會大發雷霆，畢竟這裡的每一樣東西，每一件莫名其妙的物品、小玩意，都是鶺鴒的珍寶，是她從垃圾場一點一點蒐集過來的，每一樣東西都有確切的擺放位置。自從阿蘭來到這裡，鶺鴒不免每日疑神疑鬼，她老是覺得阿蘭偷偷移動了物品的位置，或者伺機想奪走她特別喜愛的某樣機器零件。
Tags：
讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。