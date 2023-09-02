【小說】邱常婷《獸靈之詩（下）》選摘：我是垃圾場之王鶺鴒，你要留下來就必須聽從我

文：邱常婷

……灣島從此失去名字，劃分保留地和都市區，舊政府垮台，親密冬的新陽黨奪權成立新政府，並迎接密冬派來的導師。五名有幸受導師教導的新陽黨員成為最有權力者，被稱為五姓人。同年，密冬導師將獸靈分送給五姓人，更留下替五大家族製造的聖物後坐化升天。五姓人以金家為首管理灣島都市區，並發展各自家族。起先，五姓人並沒有獲得所有都市區人的認同，不斷有革命與示威發生，密冬決定協助五姓人鞏固權力，送來一艘黑色大船名為「賠罪」。賠罪是一艘無人操控的巨船，會自動往返密冬與灣島港口，賠罪船承載了第一批武器等資源，讓五姓人得已以暴力壓制示威與革命，隨後賠罪船回返密冬，初次載滿違抗新陽五姓人的反叛者。往後，賠罪船頻繁往來密冬與灣島，每一次都載滿反叛者。這段只要被視為反叛者就將送入賠罪船的日子，被稱為賠罪日，或恐怖賠罪。 ——《紀事》

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這個地方是如此陰暗，一片伸手不見五指的黑暗裡必須摸索著突出的岩塊，才能往更深處探索。長此以往，鶺鴒早已習慣在黑暗中視物，儘管如此，在進行較長距離的旅行時她仍會佩戴頭燈，用頭燈投射出的光束觀測遠方的地形。鶺鴒順著頭燈的光查看眼前的裂縫，一般人或許會感到害怕，但她只是憐愛地笑了笑。地底洞穴像一隻由她豢養的獸，她從獸的腔室爬入另一處腔室，遇上宛如深淵般的巨大裂縫，鶺鴒不用看就知道自己裝設的繩索位於何處，她將破舊的背包扣環拉得更緊一些，戴著手套的手握住繩索縱身一躍。

隨著鶺鴒下降的速度，頭燈的光也正迅速掃過周遭岩壁，可以看見岩壁上潺潺流淌著晶亮的水，這些水經過長年的侵蝕，最終形成了這巨大的裂縫。鶺鴒觀察著頭燈照耀之處，而她下降的速度愈來愈快，裂縫也仍未到盡頭，突然間，繩索繃直並彈跳起來，鶺鴒順勢一跳，「撲通」一聲落進了不遠處的地底湖中，她從水裡仰起頭，暢快地甩了甩棗紅色的頭髮，旋即以狗爬式往前游動。

頭燈的光緩慢地掠過頂端長長的鐘乳石，水聲在洞穴裡引起回聲，鶺鴒忍不住大聲哼起歌來。她的歌聲很難聽，以至於湖中的魚、青蛙等動物紛紛走避。只有最優秀的人才能在這裡存活。鶺鴒不無得意地想。當初烏托克讓自己跨越邊界、前往垃圾場尋找基地時，恐怕也想像不到自己能將這件工作做得如此出色。

但烏托克確實曾透過魔鳥告訴鶺鴒，她一直就知道只有鶺鴒這樣的孩子才能在最惡劣的環境裡找到活下去的方法。鶺鴒從來就不曉得烏托克為何會如此信任自己，如今，她也沒有機會得到答案了。

想到烏托克的死，鶺鴒閉上嘴，臉色也變得陰沉。

她想，或許那個女孩是在說謊。

忽然間帶著師傅的魔鳥逃離邊界，還恰巧落進她精心打造的對外通道，那個女孩……她說自己叫做阿蘭，那可是一個遺跡人的名字。想起阿蘭，鶺鴒便感到滿胸腔的憎恨，不僅僅因為那女孩帶來烏托克的死訊，也因為自從她來到這裡，鶺鴒就不曾見她表露絲毫情緒。

她像垃圾場裡被都市區的人扔掉的娃娃，面孔呆板無神。當鶺鴒為她注射能夠降低染病風險的疫苗時，她的眼睛眨都沒眨。她看上去也不在乎師傅的死，鶺鴒怎樣也不明白師傅如何會願意把她重要的巴利託付給阿蘭。

或許，是她趁烏托克瀕死時奪走魔鳥——當這個念頭閃過鶺鴒腦海，她立刻被自己嚇得一陣哆嗦。湖岸近在咫尺，鶺鴒伸手將自己從水裡撐起，一想到她的小窩現在正被不速之客占據，她返家的步伐變得無精打采。

這些日子以來，鶺鴒完全不知道該如何對待阿蘭。阿蘭抵達地底洞穴前幾日，鶺鴒還在害怕著被烏托克責罰。雖然她建立了位於垃圾場的地下洞穴，為烏托克提供很大的方便，但她也犯過錯，其中最大的錯，是她沒能接走師傅要的一個孩子。

據說那是一個非常特別的孩子，鶺鴒想，烏托克對她委以重任，她卻徹底搞砸了。思及此，鶺鴒恨恨地猛踩腳下的發光蘑菇，她知道自己的弱點，這個地方太黑暗、太安全了，習慣以後鶺鴒幾乎不再前往地面，除了需要特殊物品或墜落洞穴的食物不足，鶺鴒才會勉為其難地從特殊通道前往主要垃圾掩埋場，鶺鴒稱其為掩埋谷，掩埋谷本身就是一個巨大的坑洞，終年陽光稀少，待在掩埋谷鶺鴒同樣感到安全。

因此，當烏托克命令她前往真正的「地面」迎接一個孩子，鶺鴒簡直嚇壞了。

她嚇壞了，但她不敢表現出來，只能硬著頭皮執行任務。鶺鴒記得自己在接近地面的「安全室」等了好久，才終於等來那個孩子，但她才剛顫抖地從洞口中伸出手，自我介紹說到一半，那個孩子就被五大家族的壞人劫走了。

鶺鴒直到現在都還記得自己伸出洞外的手臂那涼颼颼的感覺，彷彿那部分的肢體已經不屬於她。她下意識伸手搓揉左手臂，一步一步接近自己的巢穴，即便再怎麼不願意見到阿蘭，這裡都是她的地盤，是她的家，她不會讓外人就此喧賓奪主。

巢穴外的入口裝設有一扇向上拉開的鐵門，鐵門很沉重，但鶺鴒設置了省力的小機關，她解開掛在腰上的一大串鑰匙，鑰匙圈上除了掛滿鶺鴒從掩埋谷撿到的各種奇怪鑰匙以外，還有扳手、彈簧刀、開罐器等等的物件，鶺鴒將一個卡榫般的零件插進鐵門旁的機關，啟動後抽回卡榫，接著伸手轉動纏著鐵鍊的握把，一點一點用握把旋轉的力道將鐵門拉起來，當鐵門下方散發微光，鶺鴒關掉了頭燈，俯身爬進入口。

鶺鴒讓自己墜落到一堆蓬鬆骯髒的絨毛玩具裡，這些絨毛玩具大多半壞，棉花從肚子或眼睛裡跑出來，鶺鴒拍了拍身旁一隻巨大的熊玩偶，它的兩條腿和耳朵早已不見蹤影，但它的體積使它成為最好的緩衝墊，鶺鴒說不出自己有多喜愛它。

食指勾著鑰匙圈轉了幾下，鶺鴒看向自己的巢穴。

巢穴本身具有足夠的光源，鶺鴒親自從外面牽了電線，加上幾樣需要電池補充的燈具輪流替換使用，讓巢穴裡的光雖黯淡卻柔和，物品的輪廓也被簡單勾勒。嚴格來說，這兒只是一處地勢平緩的大岩洞，岩洞十分封閉，除了鶺鴒進出的洞口以外，還有兩條碩長的管子連接著角落縫隙，一條將洞穴內的空氣抽出，另一條則從地面抽取新鮮空氣，如此保持巢穴內部空氣品質穩定。

以內部陳設而言，洞穴內幾乎沒有任何家具，僅僅是被各式各樣的雜物和垃圾所占滿。不過要是當著鶺鴒的面說她的東西是垃圾，她往往會大發雷霆，畢竟這裡的每一樣東西，每一件莫名其妙的物品、小玩意，都是鶺鴒的珍寶，是她從垃圾場一點一點蒐集過來的，每一樣東西都有確切的擺放位置。自從阿蘭來到這裡，鶺鴒不免每日疑神疑鬼，她老是覺得阿蘭偷偷移動了物品的位置，或者伺機想奪走她特別喜愛的某樣機器零件。