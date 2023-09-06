《45招贏得職場躺平權》：不得不應酬時，如何裝High、貌似合群又能全身而退？
我們想讓你知道的是
人在江湖，身不由己，應酬場合還是得去。如前文所言，如果主管去了、其他部門大佬去了、最忌諱的競爭對手也去了，你還能不去嗎？千萬得去！既然去了，就要讓CP值最大化，重申本書一貫的原則：不得不做的事，只要做得好，做得和別人不一樣，做得讓大家都看到，就是一種優異的表現。
文：郭艾珊
不得不應酬，如何裝High，貌似合群又自保
很多剛進入職場的有為年輕人覺得最痛苦的事，莫過於下班後，還要和主管、同事應酬，如果是和俊男美女泡酒吧就算了，偏偏是跟一群大肚腩的業務大頭、部門主管，蹲在台菜海鮮熱炒店裡，喝得一蹋糊塗，浪費大好人生和青春！
「應酬」一直是華人交心談事的重要職場文化，很多在辦公室裡，透過電郵、開會、會議紀錄、CC來CC去搞不定的事，只要出來喝一杯，往往就能一醉泯恩仇。不要以為只有本土公司或中小企業才有應酬文化，外商公司也常常搞一些Gala Dinner（慶祝晚宴〔浮誇晚宴〕）、Welcome Party（迎新宴〔抓交替慶祝會〕）、Farewell Drink（歡送宴〔一路好走，喝到飽〕）、部門outing（內部活動〔大家一起裝和樂〕）、Team Building（團建活動〔團體建設洗腦課〕）……，一堆名堂。
雖然你很想翹頭，回家抱棉被，斟上一杯紅酒，泡腳、看美劇，但……如果主管去了呢？（主管肯定是會去的，酒錢是他付的！）不去，會不會淪為邊緣透明人，被說沒向心力呢？如果業務大頭去了呢？（他也肯定會去的，因為大老闆都去了！）這個月的業績還有好大一個坑，喝幾杯，保不定能補得平一點！更可怕的是，如果大家都去了呢？在場唯一沒去的那個人，一定會被「嘴」、被八卦！……別忘了莫非定律，從小到大，哪次聚會不是這樣？
所以，你還是去了！但你不喜歡應酬時喝酒，不是不能喝，而是不喜歡賣笑又賣身的感覺，於是找遍理由躲酒，卻沒一招成功。
「我今天先不喝，感冒。」～「啊！酒精殺病毒啦！」
「我體質對酒精過敏。」～「那是喝的不夠多，你要讓身體習慣它。」
「我正在吃中藥。」～「剛好！酒精加速經脈運行！」
「我在準備懷孕。」～「四眼田雞，你唬我？你不都生三胎了嗎？」
「我先生不喜歡我喝酒。」～「女力！拿出你的balls！」（這位客人簡直醉翻了，我怎麼會有 丸？）
以上這些藉口，我全都用過，也都失敗。要知道一群半茫的同事猶如美劇《陰屍路》中歪斜猙獰的殭屍們，絕對不會放過讓你成為他們一份子的機會。
「If you can't beat them, join them.」（不能打敗，便加入他們。）慢慢地，我這個天生激將體也就拒絕掙扎，拿出義勇先鋒隊的精神，越喝越兇，在應酬場合拚得比業務還猛，業務大哥還拉著我說：「妹子，你緩著點，上次你吐在我背上，西裝乾洗費都還沒跟你算。」
後來，還喝到酒精性肝炎住院，影響健康，迄今，都還得定時回醫院做肝功能的檢查。值得嗎？為了人前一口氣？差點嚥下最後一口氣。
在我的職涯中，為了業績、生意、與領導交陪，努力拚酒的故事多不勝數，有些情景看來搞笑，實則讓我痛苦不已。年輕人進入職場，投入合理的心力，圖得是掙得一份正當的薪水，而不是為了得到種種職業病，畢竟工作只占人生的三分之二，幸運一點，可能是三分之一，剩下三分之一的人生，生活、健康、快樂才是生命的全部。
但人在江湖，身不由己，應酬場合還是得去。如前文所言，如果主管去了、其他部門大佬去了、最忌諱的競爭對手也去了，你還能不去嗎？千萬得去！既然去了，就要讓CP值最大化，重申本書一貫的原則：不得不做的事，只要做得好，做得和別人不一樣，做得讓大家都看到，就是一種優異的表現。
在此分享如何成為應酬達人、聚會焦點，及廣建人脈，讓大佬激賞，又能自保、全身而退的三大絕招：
1. 掌握斟酒權，主動敬酒：右手拿威士忌公杯，不停鞠躬，幫主管和大佬們倒酒，表現恭敬和融入。千萬不要扭扭捏捏、亂擺小手地喊：「我不會喝。」這樣只會被瞧不起和灌爆酒而已。
如何做到這點呢？採取一對一式敬酒法，趁大家酒酣耳熱之際，直擊目標，衝到對方面前，先說咒語：「感謝×××前輩平常的照顧，我一定要專程找你乾一杯！」右手拿威士忌公杯、左手拿小杯，趁對方一仰而盡時，火速將小杯裡的威士忌倒回公杯。（手腳要迅速，不要被抓到，否則可能會被老虎鉗夾斷大拇指。）
2. 右手持酒杯，左手持水杯：乾杯後馬上喝水，補充水分，更重要的是，可以趁機將含在口中的酒吐到水杯裡。水杯裡的水量要仔細思量，務必不能盛太滿，我也是嘗試好幾次才抓到訣竅的，有幾次我把酒吐到水杯時，整個滿出來，被同事識破，結果被灌得更慘，而且此後再也不能用這招。
3. 遲到帶禮物，裝醉又裝High：晚個半個鐘頭進場，此時大概已經開喝過一輪，眾人已經迷迷茫茫的，遲到的你肯定成為眾矢之的的灌酒目標，別緊張，先九十度鞠躬，然後拿出你的神秘禮物——一整瓶威士忌或高粱，以示你今天想要與大家不醉不歸、同歸於盡的決心，這時候肯定全場歡慶，接著，大聲嚷嚷：「啊！我還沒吃飯呢！」（其實去酒局前，已經墊了滷肉飯），接下來，沒喝幾杯，就開始滿場「巡迴演出」——大舌頭聊天，到處揍人或巴頭（當心不要巴到大老闆的），不用多久，就會有人說：「我看Elsa不行了，誰幫她叫55688吧。」
信不信，只要使出以上三大絕招，你絕對能讓主管開心，並在所有人心中留下：「這個人真上道」的酒國嗨咖印象，但其實你只喝了「自己決定」的分量。
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
我們想讓你知道的是
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
本文章內容由「人易科技」提供