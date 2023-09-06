《45招贏得職場躺平權》：不得不應酬時，如何裝High、貌似合群又能全身而退？

文：郭艾珊

不得不應酬，如何裝High，貌似合群又自保

很多剛進入職場的有為年輕人覺得最痛苦的事，莫過於下班後，還要和主管、同事應酬，如果是和俊男美女泡酒吧就算了，偏偏是跟一群大肚腩的業務大頭、部門主管，蹲在台菜海鮮熱炒店裡，喝得一蹋糊塗，浪費大好人生和青春！

「應酬」一直是華人交心談事的重要職場文化，很多在辦公室裡，透過電郵、開會、會議紀錄、CC來CC去搞不定的事，只要出來喝一杯，往往就能一醉泯恩仇。不要以為只有本土公司或中小企業才有應酬文化，外商公司也常常搞一些Gala Dinner（慶祝晚宴〔浮誇晚宴〕）、Welcome Party（迎新宴〔抓交替慶祝會〕）、Farewell Drink（歡送宴〔一路好走，喝到飽〕）、部門outing（內部活動〔大家一起裝和樂〕）、Team Building（團建活動〔團體建設洗腦課〕）……，一堆名堂。

雖然你很想翹頭，回家抱棉被，斟上一杯紅酒，泡腳、看美劇，但……如果主管去了呢？（主管肯定是會去的，酒錢是他付的！）不去，會不會淪為邊緣透明人，被說沒向心力呢？如果業務大頭去了呢？（他也肯定會去的，因為大老闆都去了！）這個月的業績還有好大一個坑，喝幾杯，保不定能補得平一點！更可怕的是，如果大家都去了呢？在場唯一沒去的那個人，一定會被「嘴」、被八卦！……別忘了莫非定律，從小到大，哪次聚會不是這樣？

所以，你還是去了！但你不喜歡應酬時喝酒，不是不能喝，而是不喜歡賣笑又賣身的感覺，於是找遍理由躲酒，卻沒一招成功。

「我今天先不喝，感冒。」～「啊！酒精殺病毒啦！」

「我體質對酒精過敏。」～「那是喝的不夠多，你要讓身體習慣它。」

「我正在吃中藥。」～「剛好！酒精加速經脈運行！」

「我在準備懷孕。」～「四眼田雞，你唬我？你不都生三胎了嗎？」

「我先生不喜歡我喝酒。」～「女力！拿出你的balls！」（這位客人簡直醉翻了，我怎麼會有 丸？）

以上這些藉口，我全都用過，也都失敗。要知道一群半茫的同事猶如美劇《陰屍路》中歪斜猙獰的殭屍們，絕對不會放過讓你成為他們一份子的機會。

「If you can't beat them, join them.」（不能打敗，便加入他們。）慢慢地，我這個天生激將體也就拒絕掙扎，拿出義勇先鋒隊的精神，越喝越兇，在應酬場合拚得比業務還猛，業務大哥還拉著我說：「妹子，你緩著點，上次你吐在我背上，西裝乾洗費都還沒跟你算。」

後來，還喝到酒精性肝炎住院，影響健康，迄今，都還得定時回醫院做肝功能的檢查。值得嗎？為了人前一口氣？差點嚥下最後一口氣。

在我的職涯中，為了業績、生意、與領導交陪，努力拚酒的故事多不勝數，有些情景看來搞笑，實則讓我痛苦不已。年輕人進入職場，投入合理的心力，圖得是掙得一份正當的薪水，而不是為了得到種種職業病，畢竟工作只占人生的三分之二，幸運一點，可能是三分之一，剩下三分之一的人生，生活、健康、快樂才是生命的全部。

但人在江湖，身不由己，應酬場合還是得去。如前文所言，如果主管去了、其他部門大佬去了、最忌諱的競爭對手也去了，你還能不去嗎？千萬得去！既然去了，就要讓CP值最大化，重申本書一貫的原則：不得不做的事，只要做得好，做得和別人不一樣，做得讓大家都看到，就是一種優異的表現。

在此分享如何成為應酬達人、聚會焦點，及廣建人脈，讓大佬激賞，又能自保、全身而退的三大絕招：

1. 掌握斟酒權，主動敬酒：右手拿威士忌公杯，不停鞠躬，幫主管和大佬們倒酒，表現恭敬和融入。千萬不要扭扭捏捏、亂擺小手地喊：「我不會喝。」這樣只會被瞧不起和灌爆酒而已。

如何做到這點呢？採取一對一式敬酒法，趁大家酒酣耳熱之際，直擊目標，衝到對方面前，先說咒語：「感謝×××前輩平常的照顧，我一定要專程找你乾一杯！」右手拿威士忌公杯、左手拿小杯，趁對方一仰而盡時，火速將小杯裡的威士忌倒回公杯。（手腳要迅速，不要被抓到，否則可能會被老虎鉗夾斷大拇指。）

2. 右手持酒杯，左手持水杯：乾杯後馬上喝水，補充水分，更重要的是，可以趁機將含在口中的酒吐到水杯裡。水杯裡的水量要仔細思量，務必不能盛太滿，我也是嘗試好幾次才抓到訣竅的，有幾次我把酒吐到水杯時，整個滿出來，被同事識破，結果被灌得更慘，而且此後再也不能用這招。

3. 遲到帶禮物，裝醉又裝High：晚個半個鐘頭進場，此時大概已經開喝過一輪，眾人已經迷迷茫茫的，遲到的你肯定成為眾矢之的的灌酒目標，別緊張，先九十度鞠躬，然後拿出你的神秘禮物——一整瓶威士忌或高粱，以示你今天想要與大家不醉不歸、同歸於盡的決心，這時候肯定全場歡慶，接著，大聲嚷嚷：「啊！我還沒吃飯呢！」（其實去酒局前，已經墊了滷肉飯），接下來，沒喝幾杯，就開始滿場「巡迴演出」——大舌頭聊天，到處揍人或巴頭（當心不要巴到大老闆的），不用多久，就會有人說：「我看Elsa不行了，誰幫她叫55688吧。」

信不信，只要使出以上三大絕招，你絕對能讓主管開心，並在所有人心中留下：「這個人真上道」的酒國嗨咖印象，但其實你只喝了「自己決定」的分量。