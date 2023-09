《45招贏得職場躺平權》：不得不應酬時，如何裝High、貌似合群又能全身而退？

文:郭艾珊

不得不應酬,如何裝High,貌似合群又自保

很多剛進入職場的有為年輕人覺得最痛苦的事,莫過於下班後,還要和主管、同事應酬,如果是和俊男美女泡酒吧就算了,偏偏是跟一群大肚腩的業務大頭、部門主管,蹲在台菜海鮮熱炒店裡,喝得一蹋糊塗,浪費大好人生和青春!

「應酬」一直是華人交心談事的重要職場文化,很多在辦公室裡,透過電郵、開會、會議紀錄、CC來CC去搞不定的事,只要出來喝一杯,往往就能一醉泯恩仇。不要以為只有本土公司或中小企業才有應酬文化,外商公司也常常搞一些Gala Dinner(慶祝晚宴〔浮誇晚宴〕)、Welcome Party(迎新宴〔抓交替慶祝會〕)、Farewell Drink(歡送宴〔一路好走,喝到飽〕)、部門outing(內部活動〔大家一起裝和樂〕)、Team Building(團建活動〔團體建設洗腦課〕)……,一堆名堂。

雖然你很想翹頭,回家抱棉被,斟上一杯紅酒,泡腳、看美劇,但……如果主管去了呢?(主管肯定是會去的,酒錢是他付的!)不去,會不會淪為邊緣透明人,被說沒向心力呢?如果業務大頭去了呢?(他也肯定會去的,因為大老闆都去了!)這個月的業績還有好大一個坑,喝幾杯,保不定能補得平一點!更可怕的是,如果大家都去了呢?在場唯一沒去的那個人,一定會被「嘴」、被八卦!……別忘了莫非定律,從小到大,哪次聚會不是這樣?

所以,你還是去了!但你不喜歡應酬時喝酒,不是不能喝,而是不喜歡賣笑又賣身的感覺,於是找遍理由躲酒,卻沒一招成功。

「我今天先不喝,感冒。」~「啊!酒精殺病毒啦!」

「我體質對酒精過敏。」~「那是喝的不夠多,你要讓身體習慣它。」

「我正在吃中藥。」~「剛好!酒精加速經脈運行!」

「我在準備懷孕。」~「四眼田雞,你唬我?你不都生三胎了嗎?」

「我先生不喜歡我喝酒。」~「女力!拿出你的balls!」(這位客人簡直醉翻了,我怎麼會有 丸?)

以上這些藉口,我全都用過,也都失敗。要知道一群半茫的同事猶如美劇《陰屍路》中歪斜猙獰的殭屍們,絕對不會放過讓你成為他們一份子的機會。

「If you can't beat them, join them.」(不能打敗,便加入他們。)慢慢地,我這個天生激將體也就拒絕掙扎,拿出義勇先鋒隊的精神,越喝越兇,在應酬場合拚得比業務還猛,業務大哥還拉著我說:「妹子,你緩著點,上次你吐在我背上,西裝乾洗費都還沒跟你算。」

後來,還喝到酒精性肝炎住院,影響健康,迄今,都還得定時回醫院做肝功能的檢查。值得嗎?為了人前一口氣?差點嚥下最後一口氣。

在我的職涯中,為了業績、生意、與領導交陪,努力拚酒的故事多不勝數,有些情景看來搞笑,實則讓我痛苦不已。年輕人進入職場,投入合理的心力,圖得是掙得一份正當的薪水,而不是為了得到種種職業病,畢竟工作只占人生的三分之二,幸運一點,可能是三分之一,剩下三分之一的人生,生活、健康、快樂才是生命的全部。

但人在江湖,身不由己,應酬場合還是得去。如前文所言,如果主管去了、其他部門大佬去了、最忌諱的競爭對手也去了,你還能不去嗎?千萬得去!既然去了,就要讓CP值最大化,重申本書一貫的原則:不得不做的事,只要做得好,做得和別人不一樣,做得讓大家都看到,就是一種優異的表現。

在此分享如何成為應酬達人、聚會焦點,及廣建人脈,讓大佬激賞,又能自保、全身而退的三大絕招:

1. 掌握斟酒權,主動敬酒:右手拿威士忌公杯,不停鞠躬,幫主管和大佬們倒酒,表現恭敬和融入。千萬不要扭扭捏捏、亂擺小手地喊:「我不會喝。」這樣只會被瞧不起和灌爆酒而已。

如何做到這點呢?採取一對一式敬酒法,趁大家酒酣耳熱之際,直擊目標,衝到對方面前,先說咒語:「感謝×××前輩平常的照顧,我一定要專程找你乾一杯!」右手拿威士忌公杯、左手拿小杯,趁對方一仰而盡時,火速將小杯裡的威士忌倒回公杯。(手腳要迅速,不要被抓到,否則可能會被老虎鉗夾斷大拇指。)

2. 右手持酒杯,左手持水杯:乾杯後馬上喝水,補充水分,更重要的是,可以趁機將含在口中的酒吐到水杯裡。水杯裡的水量要仔細思量,務必不能盛太滿,我也是嘗試好幾次才抓到訣竅的,有幾次我把酒吐到水杯時,整個滿出來,被同事識破,結果被灌得更慘,而且此後再也不能用這招。

3. 遲到帶禮物,裝醉又裝High:晚個半個鐘頭進場,此時大概已經開喝過一輪,眾人已經迷迷茫茫的,遲到的你肯定成為眾矢之的的灌酒目標,別緊張,先九十度鞠躬,然後拿出你的神秘禮物——一整瓶威士忌或高粱,以示你今天想要與大家不醉不歸、同歸於盡的決心,這時候肯定全場歡慶,接著,大聲嚷嚷:「啊!我還沒吃飯呢!」(其實去酒局前,已經墊了滷肉飯),接下來,沒喝幾杯,就開始滿場「巡迴演出」——大舌頭聊天,到處揍人或巴頭(當心不要巴到大老闆的),不用多久,就會有人說:「我看Elsa不行了,誰幫她叫55688吧。」

信不信,只要使出以上三大絕招,你絕對能讓主管開心,並在所有人心中留下:「這個人真上道」的酒國嗨咖印象,但其實你只喝了「自己決定」的分量。