TNL+ 2023/08/29,
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香港、波蘭與一隻貓

香港、波蘭與一隻貓
示意圖，非文中所指的貓｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

移英波人遇上移英港人，以一隻貓作為起點，很有黑色幽默風格。看到這宗牽涉波人和港人的偷貓新聞，我首先想到的不是甚麼BNO移民，而是名波蘭詩人、1996諾貝爾文學獎得主辛波斯卡（Wisława Szymborska）的詩《空房裡的貓》（Kot w pustym mieszkaniu）。

移英港男在曼城用袋子試圖帶走後園貓隻，全程被貓主攝錄。貓主之後拿片段與這位任職外賣店司機的年輕港男對質，對方最初否認，後來辯稱只是餵貓，最後警察來帶走港男。

事後很多港人都在討論這人的政治立場。說實話，他是黃是藍，我完全沒興趣，這些都是低層次的討論。這樣不問自取，怎樣說都是不對。無論甚麼政見，都不是開脫的理由。

這位貓主Marcin，來自波蘭，他把攝錄的多段片段放上網，引來不少評論。看一下他的檔案，他來自波蘭北部托倫（Toruń，德文稱 Thorn），是天文學家哥白尼的家鄉。這位在當地成長的天文學家，以日心說挑戰當時以地球為宇宙中心的普遍說法。Marcin亦如哥白尼般，很有科學求真精神，拿出片段與港男對質和辯論，使人想起哥白尼的堅持。

移英波人遇上移英港人，以一隻貓作為起點，很有黑色幽默風格。

2003年波蘭公投，以七成七贊成票通過加入歐盟。此後無數波人移英，使波蘭文成為英國最常用的外語。按2021年英國普查數據，全國有1.1%、約61萬人以波文主要語言，是常用外語第一名。至於同年統計亦顯示英國共有12萬港人。那是兩年前的數字，今天居英的港人，一定比那時多。

看到這宗牽涉波人和港人的偷貓新聞，我首先想到的不是甚麼BNO移民，而是名波蘭詩人、1996諾貝爾文學獎得主辛波斯卡（Wisława Szymborska）的詩《空房裡的貓》（Kot w pustym mieszkaniu）。她以貓的視角，訴說主人死後房子裡的情況，用抽離方法抒發對主人的感情。它開頭是這樣寫：

死——不要對貓這樣做，
因為貓在空房子里，
就會不知所措。
不是在牆上跳上竄下，
就是在傢具中間遊盪。
彷彿這裡絲毫沒有改變，
然而卻又整個地變了樣。
彷彿這裡甚麼也沒有被挪動，
然而樣樣東西都搬了家。
晚上也不再有點燃的燈光。

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Photo Credit: Mariusz Kubik, Wikimedia Commons, CC BY 3.0
辛波斯卡（Wisława Szymborska）

有時與波蘭人談起寵物，我都會用波文唸起這詩來，他們都奇怪為何我會知道這詩。我說因為我們大部分華人和港人都尊重貓狗，視牠們為人類朋友。我相信這份感情與你們歐洲人是互通的。

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