台中第二選區：顏家在海線呼風喚雨30年，2024年選民能不能真正「放顏寬恒自由」？

文：原神啟動（前幕僚）

1990年，台灣走過經濟起飛，那個「台灣錢淹腳目」的年代。治安史上也有許多至今新聞頻道節目上許多江湖的故事，80年代到90年代期間大家樂風行，八大行業也隨著這股風潮壯大，在霓虹燈繁華裡也有著刀槍寒光，火拼、搶劫、綁票等時有所聞。「鬼見愁」林來福、「小馬哥」楊瑞和、「穿山甲」詹龍欄……還有耳熟能詳以強大火力著名並脅持老伯逃亡的張錫銘，都在那個霓虹燈下寫下一頁江湖。

到了1990年代，政壇上一、二、三清的大哥們紛紛進入政界尋求保護傘其中最有名的莫過於屏東縣議長鄭太吉。議長室桌上擺放著手槍，議會上公然吸食安非他命，然後開槍殺人狂妄喊出：過高屏溪殺人無罪。被視為黑道為求漂白，而黑金介入政治的代表人物。

然而在台中海線，他1987年因為一清專案被送管訓出獄後回到台中縣沙鹿鎮，參選埔子里長，開啟了一段台中海線橫跨霧峰現仍續寫的一段三十年江湖風雨。

2000年——顏清標與海線意象

在立法院中若有衝突，罩住立法院長王金平的便是顏清標。在千禧年到來，顏清標一路里長、議員到立法委員從未輸掉任何一仗，「冬瓜標」三個字響徹全台，儼然台中海線到全國知名度，顏清標是大哥級的人物。

在動盪的90年代，黑道也開始進入企業化的時代。政壇也動盪劇烈，原本諸多被培養對抗蔣家政治勢力的地方人士，開始有了如同唐末節度使般有的成為土皇帝，有的插手工程、第四台能介入的好處都不放過。

放眼至今，南彰化的民眾想看第四台，在沒有MOD的年代只能租用謝家的三大電視收看第四台，更甚至因為第四台問題，導致時任彰化縣長卓伯源想調降50元租金與謝家衝突，政壇上爆發諸多事件讓卓伯源黯然收場。

2010年——承先啟後

顏清標有諸多事業，早期就介入瀝青與砂石等事業，但在千禧年前夕擔任台中市議長的顏清標花酒案爆發，讓顏清標四任立委期間風光伴隨官司，在2010年代即將開始時畫下句點。之後，2013年補選民進黨籍陳世凱原被看好可以擊敗替父從征的顏寬恒，但很可惜的沒有成功，這件事七年之後才有了曙光。

父親涉貪污等案入獄後，顏寬恒繼續維持顏家選舉不敗的傳說，可接班立委的顏寬恒難道就是自己說了算嗎？抑或他只是家族的傀儡？從國民黨大佬們辦事都指名要顏清標相談，黑派少主終究不是當家的，在地方裙帶活式與黨接軌這些事務，都還是在顏清標之手。

「支持陳柏惟，就是放顏寬恒自由。」

台中第二選區被揭開裙帶的面紗，就是在2010年的立法委員選舉，高雄競選議員失利的陳柏惟空降台中第二選區。

在裙帶與傳統恩庇侍從的這片土地，陳柏惟讓陽光開始透進這片土地，讓這場選戰推上全國性焦點，從不被看好到黃金交叉最後當選，雖後來又被惡意罷免，但在顏家以傳統攻勢，面對林靜儀補選卻討不到好處，二度落選。

隨著風雨飄搖的黑金時代，到今天媒體發達的年代，治安史、選舉史、民主史，三十年來台灣廟堂江湖之中都有著台中第二選區的身影，直至今天也依然繼續寫著這片土地的故事。

之後，顏寬恒也惹上官司，他是否又會落得跟父親一樣的結局？那就交由司法與票匭揭曉吧。

2024年——能不能真正的「放顏寬恒自由」？

現正值陳柏惟罷免案兩周年前夕。

想當時，鋪天蓋地的文宣海報甚至T霸看板，都是滿滿的煽動性文字來操作罷免，在新聞中也不時看到，最終結果雖然陳柏惟被罷免，但數字卻在百分之三內，若依照地方傳聞顏家動員又動錢的狀況下，這是很危險的局面。

當時，投下「不喜歡陳柏惟」的罷免票佔多數，但到了2024年的今天，考慮顏寬恒再戰的理由略顯薄弱。

首先，第二選區由其父貪汙褫奪公權才要顏寬恒出來「接班」，這並非什麼光榮之事。二來，過往選舉其實民進黨籍前議員陳世凱作為挑戰者票數都很相近，表示顏寬恒並非鐵板一塊。

而其三，也最重要的，是顏家一場選舉選三次，選輸了就翻桌玩到贏，這種行為道德上恐無法被苟同。從輸給陳柏惟、操作罷免案、又迎戰林靜儀，顏家在選舉中的「勢」已經連貫不起來，又不斷的耍賴。這在全國只有這裡在選舉每天備受新聞媒體關注與各方資源注入，在資訊飛速發展的年代，這套「選舉沒師父，有錢買就有」的招數已經不流行了。

不僅如此，因為被放大檢視，又挖出顏寬恒作為立委期間無論出席率低，或是以質詢名義替自家生意發展的台中港105碼頭到佔有國有地蓋豪宅，在媒體上不斷放送，這都讓先前投下罷免陳柏惟的票無法轉給自己，更讓以溫柔堅定作為形象的林靜儀有機可趁。

這樣的選舉形態，後來也影響後來南投第二選區的蔡培慧當選。

Photo Credit: 中央社

中彰人口相通，烏日地區也迅速在發展。對於高鐵建設或是城市社區型態發展，都會對於傳統組織戰產生破壞，讓樁腳系統失靈。

在視為民進黨票倉的烏日區拿下更多選票，連動霧峰區逐漸將票轉移給民進黨，至今顏家只能退守本命區沙鹿，只要沙鹿票匭一開就能知道輸贏。可國民黨又無人選，只能依然讓黑派的掌門顏家披上戰袍繼續選，其中跟不上時代的空戰模式又參雜紅黑派複雜的地方派系分配問題，使得泛綠經歷陳世凱、陳柏惟、林靜儀，泛藍卻還只能用顏寬恒。

現階段，在各處的看板主視覺顏寬恒選擇橘色為底色，也沒有任何字眼符號提到國民黨，提名也保守的使用「參選人」名義，這代表黨或是顏家至少有一方會覺得中途會「換顏」？背後是因為官司或其它原因？在這種可能性有機會發生的狀況下，又增添顏寬恒的敗選因子。