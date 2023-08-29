台中第二選區：顏家在海線呼風喚雨30年，2024年選民能不能真正「放顏寬恒自由」？
我們想讓你知道的是
從一個選舉敗選兩次，到林明溱因為「賭爛票」敗給蔡培慧的啟示，若依然仗勢三十年間這套越來越打不動被看破的招數，又要選民如何來買單？顏家是否在台灣民主史上漸漸進入尾章，或就在此一役。
文：原神啟動（前幕僚）
1990年，台灣走過經濟起飛，那個「台灣錢淹腳目」的年代。治安史上也有許多至今新聞頻道節目上許多江湖的故事，80年代到90年代期間大家樂風行，八大行業也隨著這股風潮壯大，在霓虹燈繁華裡也有著刀槍寒光，火拼、搶劫、綁票等時有所聞。「鬼見愁」林來福、「小馬哥」楊瑞和、「穿山甲」詹龍欄……還有耳熟能詳以強大火力著名並脅持老伯逃亡的張錫銘，都在那個霓虹燈下寫下一頁江湖。
到了1990年代，政壇上一、二、三清的大哥們紛紛進入政界尋求保護傘其中最有名的莫過於屏東縣議長鄭太吉。議長室桌上擺放著手槍，議會上公然吸食安非他命，然後開槍殺人狂妄喊出：過高屏溪殺人無罪。被視為黑道為求漂白，而黑金介入政治的代表人物。
然而在台中海線，他1987年因為一清專案被送管訓出獄後回到台中縣沙鹿鎮，參選埔子里長，開啟了一段台中海線橫跨霧峰現仍續寫的一段三十年江湖風雨。
2000年——顏清標與海線意象
在立法院中若有衝突，罩住立法院長王金平的便是顏清標。在千禧年到來，顏清標一路里長、議員到立法委員從未輸掉任何一仗，「冬瓜標」三個字響徹全台，儼然台中海線到全國知名度，顏清標是大哥級的人物。
在動盪的90年代，黑道也開始進入企業化的時代。政壇也動盪劇烈，原本諸多被培養對抗蔣家政治勢力的地方人士，開始有了如同唐末節度使般有的成為土皇帝，有的插手工程、第四台能介入的好處都不放過。
放眼至今，南彰化的民眾想看第四台，在沒有MOD的年代只能租用謝家的三大電視收看第四台，更甚至因為第四台問題，導致時任彰化縣長卓伯源想調降50元租金與謝家衝突，政壇上爆發諸多事件讓卓伯源黯然收場。
2010年——承先啟後
顏清標有諸多事業，早期就介入瀝青與砂石等事業，但在千禧年前夕擔任台中市議長的顏清標花酒案爆發，讓顏清標四任立委期間風光伴隨官司，在2010年代即將開始時畫下句點。之後，2013年補選民進黨籍陳世凱原被看好可以擊敗替父從征的顏寬恒，但很可惜的沒有成功，這件事七年之後才有了曙光。
父親涉貪污等案入獄後，顏寬恒繼續維持顏家選舉不敗的傳說，可接班立委的顏寬恒難道就是自己說了算嗎？抑或他只是家族的傀儡？從國民黨大佬們辦事都指名要顏清標相談，黑派少主終究不是當家的，在地方裙帶活式與黨接軌這些事務，都還是在顏清標之手。
「支持陳柏惟，就是放顏寬恒自由。」
台中第二選區被揭開裙帶的面紗，就是在2010年的立法委員選舉，高雄競選議員失利的陳柏惟空降台中第二選區。
在裙帶與傳統恩庇侍從的這片土地，陳柏惟讓陽光開始透進這片土地，讓這場選戰推上全國性焦點，從不被看好到黃金交叉最後當選，雖後來又被惡意罷免，但在顏家以傳統攻勢，面對林靜儀補選卻討不到好處，二度落選。
隨著風雨飄搖的黑金時代，到今天媒體發達的年代，治安史、選舉史、民主史，三十年來台灣廟堂江湖之中都有著台中第二選區的身影，直至今天也依然繼續寫著這片土地的故事。
之後，顏寬恒也惹上官司，他是否又會落得跟父親一樣的結局？那就交由司法與票匭揭曉吧。
2024年——能不能真正的「放顏寬恒自由」？
現正值陳柏惟罷免案兩周年前夕。
想當時，鋪天蓋地的文宣海報甚至T霸看板，都是滿滿的煽動性文字來操作罷免，在新聞中也不時看到，最終結果雖然陳柏惟被罷免，但數字卻在百分之三內，若依照地方傳聞顏家動員又動錢的狀況下，這是很危險的局面。
當時，投下「不喜歡陳柏惟」的罷免票佔多數，但到了2024年的今天，考慮顏寬恒再戰的理由略顯薄弱。
首先，第二選區由其父貪汙褫奪公權才要顏寬恒出來「接班」，這並非什麼光榮之事。二來，過往選舉其實民進黨籍前議員陳世凱作為挑戰者票數都很相近，表示顏寬恒並非鐵板一塊。
而其三，也最重要的，是顏家一場選舉選三次，選輸了就翻桌玩到贏，這種行為道德上恐無法被苟同。從輸給陳柏惟、操作罷免案、又迎戰林靜儀，顏家在選舉中的「勢」已經連貫不起來，又不斷的耍賴。這在全國只有這裡在選舉每天備受新聞媒體關注與各方資源注入，在資訊飛速發展的年代，這套「選舉沒師父，有錢買就有」的招數已經不流行了。
不僅如此，因為被放大檢視，又挖出顏寬恒作為立委期間無論出席率低，或是以質詢名義替自家生意發展的台中港105碼頭到佔有國有地蓋豪宅，在媒體上不斷放送，這都讓先前投下罷免陳柏惟的票無法轉給自己，更讓以溫柔堅定作為形象的林靜儀有機可趁。
這樣的選舉形態，後來也影響後來南投第二選區的蔡培慧當選。
中彰人口相通，烏日地區也迅速在發展。對於高鐵建設或是城市社區型態發展，都會對於傳統組織戰產生破壞，讓樁腳系統失靈。
在視為民進黨票倉的烏日區拿下更多選票，連動霧峰區逐漸將票轉移給民進黨，至今顏家只能退守本命區沙鹿，只要沙鹿票匭一開就能知道輸贏。可國民黨又無人選，只能依然讓黑派的掌門顏家披上戰袍繼續選，其中跟不上時代的空戰模式又參雜紅黑派複雜的地方派系分配問題，使得泛綠經歷陳世凱、陳柏惟、林靜儀，泛藍卻還只能用顏寬恒。
現階段，在各處的看板主視覺顏寬恒選擇橘色為底色，也沒有任何字眼符號提到國民黨，提名也保守的使用「參選人」名義，這代表黨或是顏家至少有一方會覺得中途會「換顏」？背後是因為官司或其它原因？在這種可能性有機會發生的狀況下，又增添顏寬恒的敗選因子。
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
我們想讓你知道的是
仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
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現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。