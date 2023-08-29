TNL+ 2023/08/29,
政治

「雲豹小公主」負面聲量爆增，賴品妤沒能把摔倒轉化為同情票反而犯眾怒，可說操作失敗

「雲豹小公主」負面聲量爆增，賴品妤沒能把摔倒轉化為同情票反而犯眾怒，可說操作失敗
Photo Credit: 圖片擷取自立委賴品妤臉書

我們想讓你知道的是

雲豹能源的爭議，賴勁麟被逼得不得不神隱，甚至最後辭職，原因不是賴品妤的政治前途，而是顧及社會各階層的觀感。讓賴品妤被迫站上輿論的風口浪尖，但賴品妤不但未能釋疑，還因為應對失當，沒把自摔轉化為社會同情票，反而更遭眾怒，可說一次失敗的公關操作。

8月24日，民進黨立委賴品妤出席活動，面對眾多媒體追問父親賴勁麟相關問題時，自稱被《中天新聞》記者推到跌倒。隨後賴品妤在臉書發文，說被慣犯記者「撞倒」，強力譴責。

過沒多久，各家媒體的現場影片還原，顯示賴品妤是為了閃避記者靠近，自己絆到攝影腳架，摔倒。中天記者是要扶她起來，賴品妤還不斷直呼：你為什麼要撞我？

隨著各家影片流出，賴品妤隨即修改臉書發文，說是記者「一路尾隨、不停騷擾我、靠近我甚至肢體碰觸。我無路可走，也因此摔倒」。譴責的內容沒變。但整件事從摔倒，到改文，到社群媒體的發酵，也引發了社會話題。

賴品妤負面聲量大增

根據數據，「TPOC台灣議題研究中心」發文表示，過去半年賴品妤的網路聲量，平均每日僅約270則左右，但當「雲豹小公主」爭議發酵後，單日聲量衝到2萬1000則，自摔事件則攀上2萬4000則。

特別是8月中旬以來，因「館長」陳之漢直播嗆賴品妤cosplay是在「物化動漫」，引發網路論戰，到賴品妤不滿侯友宜主張重啟核四，怒嗆「重啟個屁」，單日聲量飆增至超過2.1萬則。而「雲豹小公主」輿論爭議，也讓賴品妤每天的聲量總數幾乎都超過萬則。

而在這些熱潮當中，賴品妤的負面聲量，遠超正面聲量，負聲量佔77％，正聲量23％，網路好感度僅約0.29。

這意味著，即使泛綠支持者、知識分子、網紅、側翼，政治名人，紛紛力挺賴品妤，但大眾觀感卻顯示，這些輿論對賴品妤根本沒止血作用，甚至火上加油。自摔事件對賴品妤更可說是一個重傷。

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