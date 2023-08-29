從《我的麻吉4隻鬼》到《粽邪3》，每年暑假都是鬼片旺季，為什麼台灣人怕鬼又愛鬼？

文：徐佑德

每到夏天，台灣正逢暑假又是鬼門開，已經形成「慣例」，又有一波台灣本土鬼片將陸續叩關市場。事實上，從2015年有《屍憶》和《紅衣小女孩》雙雙異軍突起，這波台灣本土鬼片復興已經進行將近10年，中間也有在年輕族群及國際串流都表現出色的《女鬼橋》、更迎來打破台灣鬼片天花板的並享譽國際的《咒》等重要影片，而這週也將上映台灣第一部做到續集第三集的鬼片《粽邪》新作。

除了「正統」嚇人型的鬼片外，事實上今年大破三億新台幣的《關於我和鬼變成家人的那件事》也有著鬼與恐怖喜劇的元素，8月上映，改編韓國電影IP的《我的麻吉4隻鬼》也是走溫馨鬼故事路線。而好萊塢的外片，《厲陰宅》、《鬼修女》、《大法師》等片也依然有一票粉絲。

綜合觀之，台灣似乎有股沛然莫能禦之的「鬼潮流」，為什麼「台灣人更怕鬼」或「台灣人更愛鬼」？且讓我們從娛樂產業和文化脈絡上來看台灣鬼片潮流，背後有形與無形的內含意義。

從《玫瑰之夜》到《台灣靈異故事》、從苓菁到夜不語 從未中斷的鬼故事市場

80年代台灣影視娛樂事業隨著經濟奇蹟進高熱期，恐怖鬼故事就一直是坊間趨之若鶩的穩定類型，這點和國外恐怖片供需穩定的狀況很接近，只要是恐怖鬼故事就有一定的市場，不一定是最主流，但一定有個位置，而其中最受歡迎的作品，亦能成功「出圈」，造就現象級的文化娛樂成果。

1990年初開始，紅極一時的《玫瑰之夜》裡的子單元「鬼話連篇」，可說是90年代鬼故事風潮的重要濫觴。《玫瑰之夜》找來秀場出身的澎恰恰，搭配歌手出身的曾慶瑜作為主持人，原本週六，10點的深夜音樂性綜藝節目（非黃金時段），沒想到這個偏晚的時段，卻催生了製作單位在11點之後製作第一個靈異單元〈鬼話連篇〉的想法。

而由於這個單元爆紅，最後基本上《玫瑰之夜》幾乎只剩下〈鬼話連篇〉，它的高收視率也使它成為每位巨星發片之際都必須上的節目之一，如梁朝偉等巨星都一樣來過這裡分享個人的見鬼經驗。