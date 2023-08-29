從「武士道精神」到「Enjoy baseball」，慶應義塾睽違百年再奪冠為何被視為打破「甲子園神話」？

8月23日，日本高中夏季的一大活動——夏季甲子園野球大會正式畫下句點，2023年位居3486所參賽校的頂點，奪下優勝的是神奈川縣代表——慶應義塾高校。慶應高校距離上次稱霸夏季甲子園已經要追溯到1916年，也就是107年前。由於當時慶應高校還是東京代表，因此這次久違的優勝也讓慶應高校成為第一支代表兩個地區都曾奪下優勝的學校。

對許多棒球迷來說，或許慶應高校並不像其他甲子園名校一樣有名，然而事實上，慶應義塾在日本棒球的發展史中，佔有非常重要的地位，要討論日本棒球發展必定會提到這所學校。在目前學制之下，雖然慶應義塾裡面分成了小學部到博士班，但事實上在慶應的體制中，所有學習階段都是慶應義塾，因此雖然這次奪得甲子園的是「高中部」，但事實上要談慶應棒球的發展，還是必須以慶應義塾這個教育機構整體來討論。

而在這次大會當中，慶應除了比賽內容本身以外，場外討論最熱烈的便是「長髮飄逸」、「皮膚白皙」等外觀上的特徵。傳統上，日本對於「高校球兒」的印象，就是皮膚黝黑的「坊主頭（接近光頭的小平頭）」，因此外觀特徵與此一既定印象完全相反的慶應高校受到許多質疑甚至批評。

然而事實上，這樣的現象在日本棒球發展早期便可略見一二。

從「武士道」到「享受打棒球」

在棒球傳入日本之後，最初學生棒球中實力最強的是舊制一高（第一高校，後來部分改制成現在的東京大學），長時間稱霸日本學生球界，因此當時也被稱為一高時代。

在一高時代下，棒球的重心是「精神論」以及「武士道」，強調「棒球不是活潑愉快的運動，而是修養自我精神、向天下發揚校風的道具」。同時也強調，棒球要有「剛健勇武之氣、直往邁進之慨」，透過棒球來養成武士道的精神。事實上，這一點依然類似今日我們對於高校球兒的想像，「坊主頭」或黝黑的皮膚其實也都是這些概念的延長。

而在一高時代後崛起的，便是慶應與早稻田兩所學校，並且開啟了早慶時代。與一高的「武士道精神」及早稻田強調的「一球入魂」等強調精神修養的理念不同，慶應野球部強調的是，「享受打棒球」的概念。