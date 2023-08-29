從心理學看「蛙化」與「蛇化」現象如何影響兩人的戀愛關係？
我們想讓你知道的是
我曾有一個經驗是，多年前我在一個車站等車，遇見一位漂亮的女性，當下感覺她正的不得了，也正在幻想我們兩人該如何認識，但突然這位很正的小姐，張開了嘴巴，「吐了血」，而且滿嘴紅紅的，我突然瞭解那是檳榔汁。對我而言，某個角度她𣊬間「蛙化」了。
文：穗波心理師
我曾有一個經驗是，多年前我在一個車站等車，遇見一位漂亮的女性，當下感覺她正的不得了，也正在幻想我們兩人該如何認識，但突然這位很正的小姐，張開了嘴巴，「吐了血」，而且滿嘴紅紅的，我突然瞭解那是檳榔汁。
「她在吃檳榔」，我完全沒想到有這突如其來的舉動，在當時的我來說，她的行為和外表完全搭理不起來，而我似乎聽到一顆心碎裂在地上，再看她時，感覺她已經不正了，以現代語詞來說，某個角度她𣊬間「蛙化」了。
「蛙化」的過程，猶如「一顆屎壞了一顆粥」，那顆「屎」的發現，猶如像是「部分」破壞了「整體」，而且這個「整體」大部分是我想像出來的，「蛙化」的心理過程於是可以被描述成——「部分」的真實出現，因為和想像的「真實」調性差異過大，因而毀滅了想像的「真實」，導致之於對方的感覺瞬間反轉。
「蛙化現象」，據說是從日本流傳過來的，依照網路上的說法：「意思是被心儀的對象告白、或者是對方做了一個舉動後，就會突然覺得原本喜歡的感覺不見了，變得不再喜歡對方，對方就如同王子變回青蛙一樣。」
或是，「當一方的感情獲得另一方回應，即從單方面變為雙方面時，反而可能出現強烈的反感情緒」。而另有一說，「像是只要發現對方做出讓人幻滅的行為，而導致喜歡的感覺消失」也是。不知您是否有過這樣的經驗呢？
所以，我們合理地解釋當暗戀者被對方回應時，有可能「就會突然覺得原本喜歡的感覺不見了，變得不再喜歡對方」，為什麼呢？因為現實的兩人，接觸𣊬間戳破了暗戀者之於對方的美好想像。
我們可以延伸地推論，「蛙化現象」通常在暗戀走向交往之時。這也可解釋有人寧願停留在暗戀階段，而不願表白前進，他守著內心美夢，避開「蛙化」的風險，然後自high可以夢很久。
這種長期守著暗戀的人，就心理觀點和觀察上，都可能有些自戀的特質，因為暗戀本身是某種自己內在的投射，自己賦與了一個對象他所喜愛的部分，然後自己可以匹配或崇拜對方，他並不是真正地看見對方。
所以我們也可以說，「蛙化」是把「神」拉下到凡間的「人」，對方不再神化，而是具有人的各種狀況，心中的「女（男）神」瞬間降格為一般的「女（男）人」。
這或許和另一個詞有關，叫做「蛇化」，據說也是起源於日本社會，是看到對象不雅的外觀和動作，都會解釋成「他好可愛」。對比於「蛙化現象」，「蛇化現象」可說是「缺陷的部分被完美的整體同化了」，有的人解釋成是「情人眼裡出西施」的現象，在心理學類似的現象是「月暈效應」（halo effect），當你對某個人印象好時，也連帶認為他在其他方面很好。
當「月暈效應」被放置在愛情中理解時，就可以這麼說：「當你喜愛一個人，連帶認為對方各方面都為你所喜愛，對方帶給你的感覺，像月暈一樣擴散到對方的其他面向，對方的『整體』就被你喜愛著，他的各個方面（部分）被整體牢牢地涵蓋住。」
而「蛇化」也是如此，當我們認為對象整體是美好的，對方的其他部分也會被整體吸納進去牢牢地涵蓋住，以致於我們都把對方的言行解釋成「好」的一面。
不論是「蛙化」或「蛇化」，在對方沒有明顯不同的狀況下，大部分都和「看出去的那個人」的內在狀態比較有直接關係，而跟被看的對象比較沒有關係。
當與「看出去的那個人」內在狀態有關，即是受到他的年紀、發展階段、社經地位、教育狀態等等的各因素影響，換言之，坊間流傳，越年輕者的愛情越容易經驗「蛙化」，以心理學角度來看就容易理解，因為越年輕的人比較容易神化他的內心對象，當對象跟他告白時，頓時夢碎而和他想像太遠，對方就瞬間「蛙化」了。
就好比以前無網路的年代，筆友在交往時都互相想像對方是一個最瞭解自己的對象，彼此心儀對方，但是見到面的那一天，因為和想像差距太大，很多人內心發生「見光死」，從此就不再來往了；而年紀較長者，因為知道人有許多面向，比較在愛情的交往中，不會發生「蛙化」現象，同理也可推比較不會發生「蛇化」現象。
但是要留心的是，一旦你內心有所轉變，還是可能發生「蛙化」現象，比如你年輕時喜歡「小鳥依人，像孩子需要被時刻關照」的特質之對象，但當你年紀增長不少時，可能有一天，覺得對方某個動作很黏人很煩而𣊬間「蛙化」了，此時並不是對方改變了，而可能是自己內在改變了。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：有一天，我的王子變青蛙了？！從心理學觀點看愛戀中的「蛙化現象」與「蛇化現象」
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
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後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。