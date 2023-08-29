從心理學看「蛙化」與「蛇化」現象如何影響兩人的戀愛關係？

文：穗波心理師

我曾有一個經驗是，多年前我在一個車站等車，遇見一位漂亮的女性，當下感覺她正的不得了，也正在幻想我們兩人該如何認識，但突然這位很正的小姐，張開了嘴巴，「吐了血」，而且滿嘴紅紅的，我突然瞭解那是檳榔汁。

「她在吃檳榔」，我完全沒想到有這突如其來的舉動，在當時的我來說，她的行為和外表完全搭理不起來，而我似乎聽到一顆心碎裂在地上，再看她時，感覺她已經不正了，以現代語詞來說，某個角度她𣊬間「蛙化」了。

「蛙化」的過程，猶如「一顆屎壞了一顆粥」，那顆「屎」的發現，猶如像是「部分」破壞了「整體」，而且這個「整體」大部分是我想像出來的，「蛙化」的心理過程於是可以被描述成——「部分」的真實出現，因為和想像的「真實」調性差異過大，因而毀滅了想像的「真實」，導致之於對方的感覺瞬間反轉。

「蛙化現象」，據說是從日本流傳過來的，依照網路上的說法：「意思是被心儀的對象告白、或者是對方做了一個舉動後，就會突然覺得原本喜歡的感覺不見了，變得不再喜歡對方，對方就如同王子變回青蛙一樣。」

或是，「當一方的感情獲得另一方回應，即從單方面變為雙方面時，反而可能出現強烈的反感情緒」。而另有一說，「像是只要發現對方做出讓人幻滅的行為，而導致喜歡的感覺消失」也是。不知您是否有過這樣的經驗呢？

所以，我們合理地解釋當暗戀者被對方回應時，有可能「就會突然覺得原本喜歡的感覺不見了，變得不再喜歡對方」，為什麼呢？因為現實的兩人，接觸𣊬間戳破了暗戀者之於對方的美好想像。

我們可以延伸地推論，「蛙化現象」通常在暗戀走向交往之時。這也可解釋有人寧願停留在暗戀階段，而不願表白前進，他守著內心美夢，避開「蛙化」的風險，然後自high可以夢很久。

這種長期守著暗戀的人，就心理觀點和觀察上，都可能有些自戀的特質，因為暗戀本身是某種自己內在的投射，自己賦與了一個對象他所喜愛的部分，然後自己可以匹配或崇拜對方，他並不是真正地看見對方。

所以我們也可以說，「蛙化」是把「神」拉下到凡間的「人」，對方不再神化，而是具有人的各種狀況，心中的「女（男）神」瞬間降格為一般的「女（男）人」。

這或許和另一個詞有關，叫做「蛇化」，據說也是起源於日本社會，是看到對象不雅的外觀和動作，都會解釋成「他好可愛」。對比於「蛙化現象」，「蛇化現象」可說是「缺陷的部分被完美的整體同化了」，有的人解釋成是「情人眼裡出西施」的現象，在心理學類似的現象是「月暈效應」（halo effect），當你對某個人印象好時，也連帶認為他在其他方面很好。

當「月暈效應」被放置在愛情中理解時，就可以這麼說：「當你喜愛一個人，連帶認為對方各方面都為你所喜愛，對方帶給你的感覺，像月暈一樣擴散到對方的其他面向，對方的『整體』就被你喜愛著，他的各個方面（部分）被整體牢牢地涵蓋住。」

而「蛇化」也是如此，當我們認為對象整體是美好的，對方的其他部分也會被整體吸納進去牢牢地涵蓋住，以致於我們都把對方的言行解釋成「好」的一面。

不論是「蛙化」或「蛇化」，在對方沒有明顯不同的狀況下，大部分都和「看出去的那個人」的內在狀態比較有直接關係，而跟被看的對象比較沒有關係。

當與「看出去的那個人」內在狀態有關，即是受到他的年紀、發展階段、社經地位、教育狀態等等的各因素影響，換言之，坊間流傳，越年輕者的愛情越容易經驗「蛙化」，以心理學角度來看就容易理解，因為越年輕的人比較容易神化他的內心對象，當對象跟他告白時，頓時夢碎而和他想像太遠，對方就瞬間「蛙化」了。

就好比以前無網路的年代，筆友在交往時都互相想像對方是一個最瞭解自己的對象，彼此心儀對方，但是見到面的那一天，因為和想像差距太大，很多人內心發生「見光死」，從此就不再來往了；而年紀較長者，因為知道人有許多面向，比較在愛情的交往中，不會發生「蛙化」現象，同理也可推比較不會發生「蛇化」現象。

但是要留心的是，一旦你內心有所轉變，還是可能發生「蛙化」現象，比如你年輕時喜歡「小鳥依人，像孩子需要被時刻關照」的特質之對象，但當你年紀增長不少時，可能有一天，覺得對方某個動作很黏人很煩而𣊬間「蛙化」了，此時並不是對方改變了，而可能是自己內在改變了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：有一天，我的王子變青蛙了？！從心理學觀點看愛戀中的「蛙化現象」與「蛇化現象」

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航