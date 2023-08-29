2023/08/29,
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刻畫馬華衝突的小說《蛻》：當死亡及殺戮就在面前發生，生命還會有希望嗎？

刻畫馬華衝突的小說《蛻》：當死亡及殺戮就在面前發生，生命還會有希望嗎？
Photo Credit: 中央社

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作家賀淑芳爬梳「513事件」歷史，刻畫馬華衝突的歷史記憶和族群傷痕，近期出版長篇小說《蛻》。「513事件」1969年5月13日發生於馬來西亞，當時在吉隆坡文良港發生馬人與華人的衝突，引發搏鬥，罹難者達上百人，此事件迄今仍被馬來西亞官方視為禁忌，國家檔案局也尚未公開相關檔案。

（中央社）當死亡及殺戮就在面前發生，恐懼深埋內心深處，生命還會有希望嗎，作家賀淑芳爬梳「513事件」歷史，刻畫馬華衝突的歷史記憶和族群傷痕，完成長篇小說《蛻》，近期出版。

「513事件」1969年5月13日發生於馬來西亞，當時在吉隆坡文良港發生馬人與華人的衝突，引發搏鬥，罹難者達上百人，此事件迄今仍被馬來西亞官方視為禁忌，國家檔案局也尚未公開相關檔案。

《蛻》獲國藝會「馬華長篇小說創作發表專案」補助，國藝會董事長林淇瀁（向陽）在書序中表示，賀淑芳以小說家之筆，透過一個「513事件」受難者家庭的故事凝視這個斷裂的事件，在一家3代、3名女性的敘事中，再現1960年代華人的生存艱困和族群創傷。

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Photo Credit：shutterstock/達志影像
馬來西亞吉隆坡秋傑市場（Chow Kit market），1969年的513事件爆發的地帶之一。

向陽表示，在賀淑芳筆下，3代女性角色鮮明，堅韌又不失柔軟，顯現了馬來西亞華人的集體記憶和面對生存的不斷蛻變，也填補了馬來西亞近代史中「513事件」的隱諱與空白。

賀淑芳在後記中表示，她帶著這部小說搬遷好幾個地方，初稿在新加坡開始，後來回到馬來西亞金寶小鎮繼續寫，直到3年前才搬來台灣，沒想到最後竟會在淡水寫下句點。

賀淑芳說，由於身在不同位置，對於國家、家跟個體，總會想很多，突然跟家鄉拉遠的日子，也讓她得以跟近幾年來對身分認同漸趨穩定的想像有了剝離，發現自己處於更多不確定的灰域，卻使她更常去想，諸如什麼是「家」的問題，小說本來的敘述「動機」就有了變化。

馬華作家賀淑芳新作「蛻」
Photo Credit: 中央社
作家賀淑芳爬梳513事件歷史，寫出馬華衝突的歷史 記憶和族群傷痕，完成長篇小說「蛻」，近期出版。 （寶瓶文化提供）

賀淑芳表示，要深化對歷史的討論，或者開闢討論，不能只用邏輯或順序發展來理解現象，「513事件」至今檔案依舊封鎖，現場逝去，不允許公開討論，「這集體記憶中的黑色歷史，在後來數十年，不斷反覆回繞成為政治幽靈」。

賀淑芳說，她希望這本書不被看成是輔助歷史了解的材料，她選擇以開清單般的方式，以一連串補充缺漏視角的小題，組成實驗性的書寫，目的是為了可以有最大弧度，在虛構裡伸縮地書寫被資料匱乏限制的面向，「也為了可以擁有最大可能性去接近各人的身體與內在欲望、情欲與孤獨而來的，也許是一些生命邊緣但親密的發現。」

賀淑芳1970年生於馬來西亞吉打州，馬來西亞理科大學物理應用系學士，政大中文所碩士，南洋理工大學博士，曾任工程師、報章副刊專題記者、馬來西亞拉曼大學講師和國立台北藝術大學助理教授。曾獲時報文學獎、聯合報文學獎、九歌年度小說獎，著有短篇小說集《湖面如鏡》、《迷宮毯子》。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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