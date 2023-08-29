曼谷「新唐人街」興起：來自中國的新住民帶來金流，也對本地商家和社區帶來衝擊

在新冠肺炎疫情趨緩後，曼谷匯權區（Huai Khwang）逐漸湧入更多來自中國的新住民與商家，儼然形成了曼谷「新唐人街」，成為名符其實的「耀華力路第二」；根據《自由亞洲電台》報導， 曼谷大都會委員會表示，匯權區近幾個月來開設了60多間與中國公民有關係的火鍋店，而據調查，約有3000名中國公民居住在附近。

《曼谷郵報》報導，從匯權十字路口開始，700公尺長的道路兩旁佈滿寫有中文招牌的餐館、按摩店、貨幣兌換櫃檯和商店，持續吸引著居住在泰國的中國居民聚集在當地。

Photo Credit： Hdamm CC BY SA 3.0 匯權區位於曼谷的位置

曼谷公認的「舊唐人街」位於「耀華力路」，主要由潮州移民組成，該區原是曼谷城外的荒野之地，自18世紀末拉瑪一世國王統治時期開始，華人移民在當地與泰國人進行貿易，拉瑪五世國王（1853-1910）統治時期更修建道路以促進貿易，並將當地命名為「耀華力路」（Yaowarat Road，泰語：เยาวราช ）。「耀華力路」從19世紀末至20世紀成為曼谷商業中心，尤其1855 年《寶寧條約》簽訂後，唐人街因著國際貿易自由化而快速發展，雖然商業中心角色後因城市擴張轉移到他方，該區仍保有出售華人傳統商品的商店，並以華人美食聞名。

值得一提的是，如果你想在泰國買黃金，耀華力路的唐人街也會是絕佳地點，當地有超過150名黃金商人，此外耀華力路也有不少代表性寺廟，如供奉價值2.5億美元的純金佛像的金佛寺（Wat Traimit）。

Photo Credit： Ninara CC BY 2.0 耀華力路是舊曼谷唐人街的主要道路

而對於來自中國新移民和商人於疫情後回流並在曼谷建立「新唐人街」的現象，當地居民又是如何看待？

據《自由亞洲電台》報導， 曼谷大都會委員會成員Prapret Hankijjakul向媒體表示，這些中國新移民回國後又帶著商業資金回到泰國，他們也邀請泰國人共同合作，因使用泰國名字經營會更加容易。Prapret也指出，這些商家的商業文件並無問題，但並 不清楚是否每個人都有工作許可證。

一位5​2歲泰國雜貨店老闆Lek，則對中國資金湧入抱持謹慎態度。 他憶起當泰國房地產經紀人帶著潛在中國買家，參觀位於銀樓商圈的房子並詢問價格時，他感到非常憤怒。「 我絕不會把它賣給那些中國商人，這是肯定的！」不過他也表示， 中國投資者向該地區注入資金，有望讓該地區商業變得更加活躍，並為當地人創造更多收入。

一間藥店老闆Amporn Phongpochai接受《曼谷郵報》採訪表示，她擔心中國新移民可能會給在地人帶來不便，尤其有些中國人不了解在地規範，有時把車停在路邊堵塞交通，還有大聲喧嘩、在不適當場合抽菸或爭吵，這讓她思索「我們的孩子將如何在這個地區生活？」

50多歲的泰國雜貨店老闆Kittisak則表示，許多中國商店的售價都低於成本，導致本地商家銷售額減少，中國顧客也傾向光顧中國同胞經營的企業，他認為政府應祭出更多法規控制中國企業，盡量減少它們對當地商家的影響。

Photo Credit： Chainwit. CC BY SA 4.0 位於曼谷匯權十字路口的神像

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核稿編輯：杜晉軒