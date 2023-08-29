TNL+ 2023/08/29,
中國

《華爾街日報》：北京反對西方「消費主導」模式刺激經濟，專家憂「意識形態主導」衝擊復甦

《華爾街日報》：北京反對西方「消費主導」模式刺激經濟，專家憂「意識形態主導」衝擊復甦
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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《華爾街日報》闡明，中國對於福利經濟政策存有「長期的恐懼」，北京當局在多年前即開始抵制有關補助金的政策，其中更包含拒絕擴大醫療補助或失業救濟金發放等社會福利支出，然而這些制度皆與中國共產黨所宣稱的「推動經濟發展，需以人民為中心」理念大相逕庭。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

中國自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情過後的經濟復甦程度不如預期，根據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，中國當前面臨製造業發展規模萎縮、商品出口量下降、房市疲軟以及通貨緊縮（Deflation）等經濟困境，同時青年的失業率亦創歷史新高。

《華爾街日報》對此轉述國際間眾多經濟學家及投資人的說法呼籲，北京當局應採取更開放的財政措施來推動經濟復甦，例如鼓勵社會大眾增加消費支出便是良方之一，中國可效仿美國在COVID-19期間採用發放補助金的方式振興經濟。不過，該經濟走向似乎不在北京當局的考量範圍之內，中國政府甚至盡可能避免該國掉入福利主義（Welfarism）的運作模式中。

諸多經濟學家也指出，倘若中國能採取「消費者主導」（Consumer-led）的經濟模式，將使中國的經濟復甦及成長力度更加強勁，相較於其他經濟模式亦更為持久。

然而，熟知北京當局經濟決策的消息人士告訴《華爾街日報》，中國國家主席習近平相當反對美國及西方國家所奉行的「以消費驅動經濟增長」理念，習近平堅信這種促進消費的經濟增長手段是在浪費資源，並與中國追求的工業及科技強國目標背道而馳。

習近平及其團隊強調，北京中央應堅守自身的財政紀律，尤其在當前中國地方債務問題嚴重的處境下，更不該考慮美國或歐洲諸國採行的福利經濟（Welfare economics）模式或各類刺激消費政策。《路透社》（Reuters）曾於2023年3月揭露，中國各地方政府的債務總和已超過9兆美元，預估未來還會持續增加。

許多學者相信，雖然北京當局近期已減緩對私營企業的監管及干涉程度，但中國接下來仍不太可能出現市場經濟（Market economy）走向，更不會削減對中國經濟體系掌控的力度。

中國政府不以消費導向驅動經濟復甦恐招致哪些風險？

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