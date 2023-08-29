郭台銘獨立參選引發藍營炸鍋，預計下週啟動連署作業，趙少康：意在促成「郭柯合」
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鴻海創辦人郭台銘宣布將投入2024總統大選。國民黨主席朱立倫昨天表示，對藍營來說，今天是Monday blue。曾和郭台銘同框而遭國民黨嚴厲口頭警告的國民黨立法委員參選人林金結說，如果4人登記參選，民進黨總統參選人賴清德可說是已勝選，可「開始找內閣人選」。
郭台銘延攬黃士修任總顧問，預計下週啟動連署作業
（中央社）鴻海創辦人郭台銘宣布參選2024總統，展開連署行動。郭台銘參選總統連署總顧問黃士修昨（28）日表示，有信心可以過連署門檻，目標份數當然是越多越好，預計下週啟動連署相關作業，並公開徵求各地友善店家、據點一起響應，9月上旬將召開連署辦法說明會。
鴻海創辦人郭台銘昨天召開「主流民意大聯盟」記者會，他表示，決定以總統參選人的身分，投入2024總統大選。而過去曾發動以核養綠、重啟核四公投領銜人黃士修，則擔任主流民意大聯盟的發言人，以及郭台銘參選總統連署總顧問。
根據中選會公告連署參選正副總統的相關時程，9月13日至17日間將受理申請為總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日受理連署書件，11月14日前公告總統、副總統選舉連署結果。法定連署門檻為最近一次總統選舉選舉人總數1.5％，2020年總統選舉共1931萬1105選舉人數，因此合格連署書至少需達28萬9667份才可登記。
針對未來的連署規劃，黃士修在接受《中央社》記者訪問時表示，預計9月上旬會召開連署辦法說明會，告訴民眾連署的步驟，由於現在郭台銘已正式宣布參選，預計下週啟動連署相關作業，包含透過社群網站向民眾宣傳即將開始連署，並透過Line系統，請民眾預先登記，待開始連署後，民眾就可以前往離家最近的連署據點連署。
黃士修表示，根據中選會規定，9月13日到17日開放申請，而當天必須要登記副手人選，郭台銘會在適當時機向大家報告副手人選，也會開放各縣市的實體據點，並結合線上系統，讓大家事先預約或查詢附近的連署據點，而連署據點會安排服務人員，協助民眾簽署連署書，而後續連署書的回送物流、保防及個資保護都會縝密進行。有信心可以過連署門檻，目標份數當然是越多越好。
黃士修指出，對於連署沒有預設任何立場，唯一的立場就是要整合出一組最強的隊伍。有信心可以跨過連署門檻，目標份數越多越好，確保郭台銘取得參賽資格，跟藍白兩黨的總統參選人平起平坐，就可更近一步的談整合出最強的組合。
黃士修表示，現在不要先談誰跟誰配、誰正誰副的問題，在野的總統參選人應先談國政、路線跟價值理念，有初步共識後再慢慢協商，待局勢明朗或民調、輿論趨勢逼著在野要整合時，那就來做整合的角色。
據了解，目前地方已有支持者自發性的規劃連署據點，黃士修指出，這陣子確實已陸續在跟地方進行聯繫，今天郭台銘正式宣布參選啟動連署，就會公開徵求，希望有更多的友善店家、據點一起響應。支持郭台銘的連署，不是只支持郭台銘選總統，而是支持郭台銘取得資格，進行在野整合。
消息人士指出，目前郭辦規劃連署據點擬採雙軌方式進行，一方面透過地方民代、社團系統及支持者自發性的響應，另一方面郭辦也會在全台各地自行找點、租辦公室進行連署。同時也會尋求藍營地方人士的幫忙，願意情義相挺的都非常感激。
近郭人士則透露，郭台銘對於連署的結果，並未抱持樂觀或悲觀的態度，就是覺得只要做了就會成功，大家就全力以赴去做就對了。所以無論如何都會繼續走下去，克服一切的困難跟挑戰。
郭台銘選總統，鍾東錦不支持、蔣根煌指親痛仇快
（中央社）鴻海集團創辦人郭台銘宣布選總統，中國國民黨籍新北市議會議長蔣根煌說，親痛仇快，會讓大家「捶心肝」；苗栗縣長鍾東錦說，不管誰選他都尊重，但他不會支持郭台銘。
蔣根煌昨天表示，希望所有好友一起勸郭台銘重新思考，大家如果不能團結，民主進步黨「躺著選就能當選」。郭台銘參選目的及理由如果讓人聽不下去，只會讓大家的好友一起「捶心肝」。
曾和郭台銘同框而遭國民黨嚴厲口頭警告的國民黨立法委員參選人林金結說，如果4人登記參選，民進黨總統參選人賴清德可說是已勝選，可「開始找內閣人選」。他希望還有轉圜餘地，大家能坐下來好好談，整合成1組參選人，否則就一起歸零。
國民黨籍苗栗縣議會議長李文斌告訴《中央社》記者，他支持國民黨總統參選人侯友宜，不支持郭台銘獨立參選；郭台銘如果堅持參選，只是破壞和諧，「不只郭台銘沒機會，大家都沒機會」。
鍾東錦接受媒體聯訪表示，他雖是無黨籍，但會配合國民黨主席朱立倫腳步與國民黨政策，也希望苗栗的國民黨與泛藍支持者團結。
他說，選舉或做事如果有義氣、講話有信用，會越聚越多人，但如果越演越難看，「戲會散掉」，不好看也不精彩。
不過，鍾東錦表示，國民黨中央如果讓初選勝出的人有榮譽感、讓輸的人服氣，就不會發生這種事。
獨立參選引發藍炸鍋，趙少康：郭台銘意在促郭柯合
（中央社）鴻海創辦人郭台銘宣布參選總統，促成在野陣營整合。中廣董事長趙少康在臉書發文指出，郭台銘的動作應該是想給民眾黨總統參選人柯文哲壓力，拉低柯文哲的支持度，以達成「郭柯合」目標。
郭台銘昨天召開「主流民意大聯盟」記者會，他表示，決定以總統參選人的身分，投入2024總統大選。國民黨則表達極度遺憾，也因為郭台銘已公布獨立參選意向，黨員為郭台銘公開站台、動員掃街及其他公開助選行為將違反「黨員行為規範」，會由權責單位嚴肅處理。
國民黨黨務人士指出，基本上國民黨還是會維持尋求在野團結的基調，不會惡言相向，全力團結可以團結的力量，因為社會自有公評，且郭台銘今天也未把話全說死，還是希望郭台銘能信守當初會支持國民黨總統參選人侯友宜的承諾。
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
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仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
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現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。