郭台銘獨立參選引發藍營炸鍋，預計下週啟動連署作業，趙少康：意在促成「郭柯合」

郭台銘延攬黃士修任總顧問，預計下週啟動連署作業

（中央社）鴻海創辦人郭台銘宣布參選2024總統，展開連署行動。郭台銘參選總統連署總顧問黃士修昨（28）日表示，有信心可以過連署門檻，目標份數當然是越多越好，預計下週啟動連署相關作業，並公開徵求各地友善店家、據點一起響應，9月上旬將召開連署辦法說明會。

鴻海創辦人郭台銘昨天召開「主流民意大聯盟」記者會，他表示，決定以總統參選人的身分，投入2024總統大選。而過去曾發動以核養綠、重啟核四公投領銜人黃士修，則擔任主流民意大聯盟的發言人，以及郭台銘參選總統連署總顧問。

根據中選會公告連署參選正副總統的相關時程，9月13日至17日間將受理申請為總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日受理連署書件，11月14日前公告總統、副總統選舉連署結果。法定連署門檻為最近一次總統選舉選舉人總數1.5％，2020年總統選舉共1931萬1105選舉人數，因此合格連署書至少需達28萬9667份才可登記。

針對未來的連署規劃，黃士修在接受《中央社》記者訪問時表示，預計9月上旬會召開連署辦法說明會，告訴民眾連署的步驟，由於現在郭台銘已正式宣布參選，預計下週啟動連署相關作業，包含透過社群網站向民眾宣傳即將開始連署，並透過Line系統，請民眾預先登記，待開始連署後，民眾就可以前往離家最近的連署據點連署。

黃士修表示，根據中選會規定，9月13日到17日開放申請，而當天必須要登記副手人選，郭台銘會在適當時機向大家報告副手人選，也會開放各縣市的實體據點，並結合線上系統，讓大家事先預約或查詢附近的連署據點，而連署據點會安排服務人員，協助民眾簽署連署書，而後續連署書的回送物流、保防及個資保護都會縝密進行。有信心可以過連署門檻，目標份數當然是越多越好。

黃士修指出，對於連署沒有預設任何立場，唯一的立場就是要整合出一組最強的隊伍。有信心可以跨過連署門檻，目標份數越多越好，確保郭台銘取得參賽資格，跟藍白兩黨的總統參選人平起平坐，就可更近一步的談整合出最強的組合。

黃士修表示，現在不要先談誰跟誰配、誰正誰副的問題，在野的總統參選人應先談國政、路線跟價值理念，有初步共識後再慢慢協商，待局勢明朗或民調、輿論趨勢逼著在野要整合時，那就來做整合的角色。

據了解，目前地方已有支持者自發性的規劃連署據點，黃士修指出，這陣子確實已陸續在跟地方進行聯繫，今天郭台銘正式宣布參選啟動連署，就會公開徵求，希望有更多的友善店家、據點一起響應。支持郭台銘的連署，不是只支持郭台銘選總統，而是支持郭台銘取得資格，進行在野整合。

消息人士指出，目前郭辦規劃連署據點擬採雙軌方式進行，一方面透過地方民代、社團系統及支持者自發性的響應，另一方面郭辦也會在全台各地自行找點、租辦公室進行連署。同時也會尋求藍營地方人士的幫忙，願意情義相挺的都非常感激。

近郭人士則透露，郭台銘對於連署的結果，並未抱持樂觀或悲觀的態度，就是覺得只要做了就會成功，大家就全力以赴去做就對了。所以無論如何都會繼續走下去，克服一切的困難跟挑戰。

Photo Credit: 中央社 鴻海創辦人郭台銘28日在台北舉行「主流民意大聯盟」記者會，表示將以總統參選人的身分，投入2024總統大選，並宣布由重啟核四公投領銜人黃士修 （圖）擔任主流民意大聯盟發言人，同時也是連署總顧問。

郭台銘選總統，鍾東錦不支持、蔣根煌指親痛仇快

（中央社）鴻海集團創辦人郭台銘宣布選總統，中國國民黨籍新北市議會議長蔣根煌說，親痛仇快，會讓大家「捶心肝」；苗栗縣長鍾東錦說，不管誰選他都尊重，但他不會支持郭台銘。

蔣根煌昨天表示，希望所有好友一起勸郭台銘重新思考，大家如果不能團結，民主進步黨「躺著選就能當選」。郭台銘參選目的及理由如果讓人聽不下去，只會讓大家的好友一起「捶心肝」。

曾和郭台銘同框而遭國民黨嚴厲口頭警告的國民黨立法委員參選人林金結說，如果4人登記參選，民進黨總統參選人賴清德可說是已勝選，可「開始找內閣人選」。他希望還有轉圜餘地，大家能坐下來好好談，整合成1組參選人，否則就一起歸零。

國民黨籍苗栗縣議會議長李文斌告訴《中央社》記者，他支持國民黨總統參選人侯友宜，不支持郭台銘獨立參選；郭台銘如果堅持參選，只是破壞和諧，「不只郭台銘沒機會，大家都沒機會」。

鍾東錦接受媒體聯訪表示，他雖是無黨籍，但會配合國民黨主席朱立倫腳步與國民黨政策，也希望苗栗的國民黨與泛藍支持者團結。

他說，選舉或做事如果有義氣、講話有信用，會越聚越多人，但如果越演越難看，「戲會散掉」，不好看也不精彩。

不過，鍾東錦表示，國民黨中央如果讓初選勝出的人有榮譽感、讓輸的人服氣，就不會發生這種事。

獨立參選引發藍炸鍋，趙少康：郭台銘意在促郭柯合

（中央社）鴻海創辦人郭台銘宣布參選總統，促成在野陣營整合。中廣董事長趙少康在臉書發文指出，郭台銘的動作應該是想給民眾黨總統參選人柯文哲壓力，拉低柯文哲的支持度，以達成「郭柯合」目標。

郭台銘昨天召開「主流民意大聯盟」記者會，他表示，決定以總統參選人的身分，投入2024總統大選。國民黨則表達極度遺憾，也因為郭台銘已公布獨立參選意向，黨員為郭台銘公開站台、動員掃街及其他公開助選行為將違反「黨員行為規範」，會由權責單位嚴肅處理。

國民黨黨務人士指出，基本上國民黨還是會維持尋求在野團結的基調，不會惡言相向，全力團結可以團結的力量，因為社會自有公評，且郭台銘今天也未把話全說死，還是希望郭台銘能信守當初會支持國民黨總統參選人侯友宜的承諾。