中國恆大股票復牌暴瀉78.78％，累積負債破10兆、上半年虧逾1700億，債務重組會議延至9/26
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中國恆大因為陷入債務危機，自去（2022）年3月底起停牌，停牌前報價1.65元；公司股票28日復牌，卻似乎成為投資者的逃生門，股票遭拋售，全日在低谷徘徊，收盤暴跌近80％，成交金額港幣5.82億元（新台幣23億元）。
中國恆大負債累累，股票復牌暴瀉78.78％
（中央社）負債累累的中國大陸房地產商恆大集團昨（28）日在香港交易所復牌，股價收盤時暴瀉港幣1.3元或78.78％，報0.35元。
中國恆大因為陷入債務危機，自去（2022）年3月底起停牌，停牌前報價1.65元；公司股票昨天復牌，卻似乎成為投資者的逃生門，股票遭拋售，全日在低谷徘徊，收盤暴跌近80％，成交金額港幣5.82億元（新台幣23億元）。
另外，北京方面昨天公布多項刺激股市交易的措施，港股昨天對此反應正面，恒生指數一度升約600點，但收盤漲幅減少，只上升174點或0.97％，收報18130點。
一些市場分析師指出，雖然北京方面採取多項刺激股市的措施，但不利因素仍然困擾股市，投資者顯得十分小心，這些不利因素包括大陸房地產的債務危機揮之不去，以及中國經濟前景不明等。
北京方面昨天公布削減印花稅、降低融資保證金及限制控股股東減持股份，這被視為挽救股市的措施。
恆大集團債台高築積欠破10兆，上半年虧逾1700億
中國房產巨賈恆大集團躲過下市危機昨天恢復交易前公布半年報，披露上半年虧損逾人民幣（下同）390億元（約新台幣1702億元），負債累計已近2兆4000億元（約新台幣10兆4000億元）。
中國媒體證券時報27日報導，半年報顯示，今年上半年恆大因經營導致的虧損共173億8000萬元，非經營虧損（包括訴訟、土地被收回、股權處置及資產評估減值等其他虧損）達150億3000萬元。
外加支付所得稅68億4000萬元，合計恆大今年上半年淨虧損達392億5000萬元。
至於各方最關切的負債，報導說，截至6月30日，中國恆大負債總額達2兆3900億元，剔除合約負債6039億8000萬元，尚積欠1兆7800億元，當中包括借款6247億7000萬元等。
恆大因爆發債務危機於去年3月21日停止交易已17個月，按香港聯交所規定，上市公司若停牌超過18個月面臨下市的風險。
中國房企繼恆大之後近來又接連驚傳爆雷，包括碧桂園與SOHO中國，還有國有房企遠洋集團等。
不過這接連爆雷恐難善了可能將續爆，因據陸媒界面新聞初估，企業預警通平台數據顯示，自今年8月21日起，未來一年中國全國289家房企債務到期規模約9600億元，並以央企及國企占最多達80％。
另從單月到期規模而論，中國房企今年底將遭遇一波償債高峰，估計9月至12月平均每月到期債務近800億元，預估2024年3月至4月，房企單月債務到期規模均超過1000億元。
中國恆大集團債務重組會議延至9月26日
負債累累的中國大陸房地產商恆大集團昨天公布，其境外債務重組會議延至9月26日舉行。
相關協議安排原定本週內舉行，但恆大在香港交易所公布延期，目的是希望給債權人有更多時間考慮、理解和評估恆大的近期發展。
這些發展包括恆大股票昨天在港交所復牌，以及紐頓集團（NWTN Inc.）計畫認購恆大附屬公司恆大新能源汽車集團有限公司的股權等。
據公布，恆大兩家境外子公司景程和天基的類似協議安排也會延至9月25日舉行。
恆大集團去年初出現債務危機後，有海外債權人透過法律程序向對恆大提出清盤呈請，當中包括香港法院，但案件的聆訊期一再延遲，以便恆大與債權人就債務問題達成重組協議。
據報導，香港高等法院早前已把恆大的清盤呈請聆訊押後至10月30日舉行。
一般而言，就債權人來說，他們對欠債公司只有兩種選擇，一是選擇債務重組，另一就是公司破產。
綜合媒體的報導，恆大集團的境外債權人主要有4類，包括恆大A組債權人的美元債券，金額達171億美元；恆大C組債權的境外貸款及對外擔保等，涉及147億美元。
恆大股票在港交所停牌交易一年半之後，昨天復牌，但股價急瀉，截至下午2時55分，股價暴跌港幣1.33元或80.6％，暫報0.32元，集團市值只剩下42.25億元（新台幣171億元）。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。