中國恆大股票復牌暴瀉78.78％，累積負債破10兆、上半年虧逾1700億，債務重組會議延至9/26

中國恆大負債累累，股票復牌暴瀉78.78％

（中央社）負債累累的中國大陸房地產商恆大集團昨（28）日在香港交易所復牌，股價收盤時暴瀉港幣1.3元或78.78％，報0.35元。

中國恆大因為陷入債務危機，自去（2022）年3月底起停牌，停牌前報價1.65元；公司股票昨天復牌，卻似乎成為投資者的逃生門，股票遭拋售，全日在低谷徘徊，收盤暴跌近80％，成交金額港幣5.82億元（新台幣23億元）。

另外，北京方面昨天公布多項刺激股市交易的措施，港股昨天對此反應正面，恒生指數一度升約600點，但收盤漲幅減少，只上升174點或0.97％，收報18130點。

一些市場分析師指出，雖然北京方面採取多項刺激股市的措施，但不利因素仍然困擾股市，投資者顯得十分小心，這些不利因素包括大陸房地產的債務危機揮之不去，以及中國經濟前景不明等。

北京方面昨天公布削減印花稅、降低融資保證金及限制控股股東減持股份，這被視為挽救股市的措施。

恆大集團債台高築積欠破10兆，上半年虧逾1700億

中國房產巨賈恆大集團躲過下市危機昨天恢復交易前公布半年報，披露上半年虧損逾人民幣（下同）390億元（約新台幣1702億元），負債累計已近2兆4000億元（約新台幣10兆4000億元）。

中國媒體證券時報27日報導，半年報顯示，今年上半年恆大因經營導致的虧損共173億8000萬元，非經營虧損（包括訴訟、土地被收回、股權處置及資產評估減值等其他虧損）達150億3000萬元。

外加支付所得稅68億4000萬元，合計恆大今年上半年淨虧損達392億5000萬元。

至於各方最關切的負債，報導說，截至6月30日，中國恆大負債總額達2兆3900億元，剔除合約負債6039億8000萬元，尚積欠1兆7800億元，當中包括借款6247億7000萬元等。

恆大因爆發債務危機於去年3月21日停止交易已17個月，按香港聯交所規定，上市公司若停牌超過18個月面臨下市的風險。

中國房企繼恆大之後近來又接連驚傳爆雷，包括碧桂園與SOHO中國，還有國有房企遠洋集團等。

不過這接連爆雷恐難善了可能將續爆，因據陸媒界面新聞初估，企業預警通平台數據顯示，自今年8月21日起，未來一年中國全國289家房企債務到期規模約9600億元，並以央企及國企占最多達80％。

另從單月到期規模而論，中國房企今年底將遭遇一波償債高峰，估計9月至12月平均每月到期債務近800億元，預估2024年3月至4月，房企單月債務到期規模均超過1000億元。

中國恆大集團債務重組會議延至9月26日

負債累累的中國大陸房地產商恆大集團昨天公布，其境外債務重組會議延至9月26日舉行。

相關協議安排原定本週內舉行，但恆大在香港交易所公布延期，目的是希望給債權人有更多時間考慮、理解和評估恆大的近期發展。

這些發展包括恆大股票昨天在港交所復牌，以及紐頓集團（NWTN Inc.）計畫認購恆大附屬公司恆大新能源汽車集團有限公司的股權等。

據公布，恆大兩家境外子公司景程和天基的類似協議安排也會延至9月25日舉行。

恆大集團去年初出現債務危機後，有海外債權人透過法律程序向對恆大提出清盤呈請，當中包括香港法院，但案件的聆訊期一再延遲，以便恆大與債權人就債務問題達成重組協議。

據報導，香港高等法院早前已把恆大的清盤呈請聆訊押後至10月30日舉行。

一般而言，就債權人來說，他們對欠債公司只有兩種選擇，一是選擇債務重組，另一就是公司破產。

綜合媒體的報導，恆大集團的境外債權人主要有4類，包括恆大A組債權人的美元債券，金額達171億美元；恆大C組債權的境外貸款及對外擔保等，涉及147億美元。

恆大股票在港交所停牌交易一年半之後，昨天復牌，但股價急瀉，截至下午2時55分，股價暴跌港幣1.33元或80.6％，暫報0.32元，集團市值只剩下42.25億元（新台幣171億元）。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航