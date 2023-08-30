2024總統大選：郭台銘宣布獨立參選，是「整合藍白」還是「便宜賴清德」？

距離台灣總統選舉不到半年之際，72歲的知名電子產品代工商鴻海—富士康創辦人郭台銘宣布獨立參選。

郭台銘8月28日在台北公布其參選意願後，大選正式進入「四腳督」局面，即在野藍白陣營的中國國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲、無黨籍的郭台銘三人，挑戰綠營的執政民進黨參選人、現任副總統賴清德一人。

曾公開承諾支援侯友宜的郭台銘在記者會上強調，自己參選是為了扮演主導角色推動藍白在野陣營整合，稱「在野不整合，便宜賴清德」。

但此舉已造成泛藍陣營進一步分裂，國民黨批評郭台銘沒有誠信，警告黨內人士若替郭助選將有涉黨紀會嚴肅處理。

多名政治學者向《BBC中文》分析，若郭台銘執意參選到底，只會讓民進黨參選人賴清德「躺贏」，對北京而言也並不樂見。

郭台銘自述的參選緣起

Photo Credit: Reuters / BBC News 學者認為，郭台銘選擇在限期前最後一刻宣布參選，可見他此前一直在等待藍白整合。

郭台銘在台北市總統府正對面、過去是國民黨黨部的張榮發基金會，以「主流民意大聯盟」名義舉行記者會，他表示「企業家治國的時代來臨了」，自己是幾位總統候選人當中，唯一具備經營管理能力、擁有近50年實務經驗的企業家，「放眼台灣政壇，捨我其誰？」。

他提到，民進黨執政七年多來，政治、經濟、國防、外交都走到懸崖邊上，去（2022）年九合一大選民意很清晰表達不滿，這次總統選舉必須「下架民進黨」並推動政黨輪替，但遺憾過去三個多月來，在野力量仍各有計算，整合工作完全沒進展，恐怕將「便宜賴清德」，因此決定扮演「主導改變」的角色，讓陷入僵局的在野力量啟動整合，「民意永遠大於黨意，公益永遠大於私利」。

他自稱，「本來沒必要選，但是郭台銘所代表的中間聲音卻不能缺席」，他期許能成為團結的最大公約數，也將繼續邀請在野陣營另外兩名參選人侯友宜和柯文哲一起坐下來，「你喝咖啡，我喝奶茶，一起好好商談國家大事」。

郭台銘還說：「懇請台灣人民給我4年的時間。我保證，我會為台海帶來未來50年的和平，奠定兩岸最深厚的互信根基。」

「我也絕對不會讓台灣成為下一個烏克蘭。」

被問到會否參選到底時，郭台銘僅回應指，現在最重要是在野到底要不要贏、如何贏，如果要贏就一定要整合。有媒體追問，若在野整合是否願意當副手，郭只說目前當務之急是藍白兩黨的總統參選人跟他坐下來，說出各自的治國理念和勝選方程式。

郭台銘必須在11月2日收集約29萬名選民的連署簽名，才合資格成為獨立候選人。根據台灣中央選舉委員會公布日程，9月13日至9月17日受理申請為總統、副總統選舉「被連署人」，9月19日至11月2日受理連署書件。

台灣東海大學政治學系教授張峻豪對《BBC中文》指出，現在距離9月17日只餘下兩個多星期，郭台銘選擇在限期前最後一刻宣布參選，可見他此前一直在等待藍白整合。

「等不到，只好再最後一刻出來施壓，要看未來2個禮拜柯文哲或國民黨有什麼動作。」

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元也對《BBC中文》分析，郭台銘現在參選，就是希望柯文哲或是侯友宜願意讓出總統的位子給他選，用自己的聲勢來要求這2黨跟他合作，讓他可以代表這2個政黨其中之一來選總統。

葉耀元說：「就是一種20%+20%就有機會跟賴清德（支持度40%）拼的概念。」

泛藍分裂恐加劇

Photo Credit: Reuters / BBC News 郭台銘曾承諾會盡最大努力支援侯友宜（前左）勝選。

儘管郭台銘標榜團結在野陣營，但他宣布參選後，隨即擴大了泛藍陣營的分裂。

國民黨發聲明表達高度遺憾，指郭台銘是關公的信徒，「關公具忠義精神，忠於國家、義薄雲天、重誠信重然諾……只有遵守自己提過的承諾才是真正一言九鼎，相信作為關公信徒的郭台銘不會不了解」，又表示相信郭「最後仍然會歸隊與下架民進黨的主流民意團結在一起，支援國民黨及侯友宜一起下架民進黨，而非親痛仇快的保送民進黨、保送賴清德」。

國民黨另外強調，黨內人士若為郭台銘公開站台、動員掃街及其他公開助選之行為，都違反「黨員行為規範」，將由權責單位嚴肅處理。

台灣大學政治學系教授左正東對《BBC中文》說，外界早已料到郭台銘會參選，但他正式宣布後，泛藍選民的網上群組還是立刻「哀鴻遍野」，紛紛表示非常失望和憤概，甚至說大選不會投票。他指，若泛藍選民投票意願持續低迷，民進黨參選人賴清德會以不錯的票數「躺贏」當選，藍營期待的政黨輪替將不會實現。

左正東教授說：「對藍營來講，選民不願投票是變相保送賴清德，這是最悲觀的情況。」

「而最樂觀的情況則是選民投票意願低落，反而刺激侯友宜、柯文哲合作，郭台銘面對被邊緣化的危機，為了自保而在最後歸隊——這個可能性不高，但不是不可能發生，還是要看當事者的智慧與大環境的條件。」

郭台銘2019年在國民黨總統初選敗給韓國瑜後退黨，今年4月再參加國民黨2024年總統大選初選，但未獲提名。國民黨黨最終徵召新北市市長侯友宜參選。

郭台銘5月17日公開宣告將盡最大努力支援侯友宜勝選，但他8月初自美國返台後陸續在各地舉辦造勢活動，被指凖備獨立參選，讓他的誠信備受質疑。

國民黨參選人侯友宜被傳媒追問是否認為郭不守承諾、兩人是否談過，侯友宜回應指，「郭董事長」和他約定過不對外說。

被問及是否覺得郭台銘以戰逼和，侯友宜說自己是國民黨徵召的總統參選人，經過全國代表大會都通過，其參選態度從未改變，會扛起責任勇往直前。

侯、柯會否與郭整合？