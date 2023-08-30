2024總統大選：郭台銘宣布獨立參選，是「整合藍白」還是「便宜賴清德」？
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被問到會否參選到底時，郭台銘僅回應指，現在最重要是在野到底要不要贏、如何贏，如果要贏就一定要整合。有媒體追問，若在野整合是否願意當副手，郭只說目前當務之急是藍白兩黨的總統參選人跟他坐下來，說出各自的治國理念和勝選方程式。
距離台灣總統選舉不到半年之際，72歲的知名電子產品代工商鴻海—富士康創辦人郭台銘宣布獨立參選。
郭台銘8月28日在台北公布其參選意願後，大選正式進入「四腳督」局面，即在野藍白陣營的中國國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲、無黨籍的郭台銘三人，挑戰綠營的執政民進黨參選人、現任副總統賴清德一人。
曾公開承諾支援侯友宜的郭台銘在記者會上強調，自己參選是為了扮演主導角色推動藍白在野陣營整合，稱「在野不整合，便宜賴清德」。
但此舉已造成泛藍陣營進一步分裂，國民黨批評郭台銘沒有誠信，警告黨內人士若替郭助選將有涉黨紀會嚴肅處理。
多名政治學者向《BBC中文》分析，若郭台銘執意參選到底，只會讓民進黨參選人賴清德「躺贏」，對北京而言也並不樂見。
郭台銘自述的參選緣起
郭台銘在台北市總統府正對面、過去是國民黨黨部的張榮發基金會，以「主流民意大聯盟」名義舉行記者會，他表示「企業家治國的時代來臨了」，自己是幾位總統候選人當中，唯一具備經營管理能力、擁有近50年實務經驗的企業家，「放眼台灣政壇，捨我其誰？」。
他提到，民進黨執政七年多來，政治、經濟、國防、外交都走到懸崖邊上，去（2022）年九合一大選民意很清晰表達不滿，這次總統選舉必須「下架民進黨」並推動政黨輪替，但遺憾過去三個多月來，在野力量仍各有計算，整合工作完全沒進展，恐怕將「便宜賴清德」，因此決定扮演「主導改變」的角色，讓陷入僵局的在野力量啟動整合，「民意永遠大於黨意，公益永遠大於私利」。
他自稱，「本來沒必要選，但是郭台銘所代表的中間聲音卻不能缺席」，他期許能成為團結的最大公約數，也將繼續邀請在野陣營另外兩名參選人侯友宜和柯文哲一起坐下來，「你喝咖啡，我喝奶茶，一起好好商談國家大事」。
郭台銘還說：「懇請台灣人民給我4年的時間。我保證，我會為台海帶來未來50年的和平，奠定兩岸最深厚的互信根基。」
「我也絕對不會讓台灣成為下一個烏克蘭。」
被問到會否參選到底時，郭台銘僅回應指，現在最重要是在野到底要不要贏、如何贏，如果要贏就一定要整合。有媒體追問，若在野整合是否願意當副手，郭只說目前當務之急是藍白兩黨的總統參選人跟他坐下來，說出各自的治國理念和勝選方程式。
郭台銘必須在11月2日收集約29萬名選民的連署簽名，才合資格成為獨立候選人。根據台灣中央選舉委員會公布日程，9月13日至9月17日受理申請為總統、副總統選舉「被連署人」，9月19日至11月2日受理連署書件。
台灣東海大學政治學系教授張峻豪對《BBC中文》指出，現在距離9月17日只餘下兩個多星期，郭台銘選擇在限期前最後一刻宣布參選，可見他此前一直在等待藍白整合。
「等不到，只好再最後一刻出來施壓，要看未來2個禮拜柯文哲或國民黨有什麼動作。」
美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元也對《BBC中文》分析，郭台銘現在參選，就是希望柯文哲或是侯友宜願意讓出總統的位子給他選，用自己的聲勢來要求這2黨跟他合作，讓他可以代表這2個政黨其中之一來選總統。
葉耀元說：「就是一種20%+20%就有機會跟賴清德（支持度40%）拼的概念。」
泛藍分裂恐加劇
儘管郭台銘標榜團結在野陣營，但他宣布參選後，隨即擴大了泛藍陣營的分裂。
國民黨發聲明表達高度遺憾，指郭台銘是關公的信徒，「關公具忠義精神，忠於國家、義薄雲天、重誠信重然諾……只有遵守自己提過的承諾才是真正一言九鼎，相信作為關公信徒的郭台銘不會不了解」，又表示相信郭「最後仍然會歸隊與下架民進黨的主流民意團結在一起，支援國民黨及侯友宜一起下架民進黨，而非親痛仇快的保送民進黨、保送賴清德」。
國民黨另外強調，黨內人士若為郭台銘公開站台、動員掃街及其他公開助選之行為，都違反「黨員行為規範」，將由權責單位嚴肅處理。
台灣大學政治學系教授左正東對《BBC中文》說，外界早已料到郭台銘會參選，但他正式宣布後，泛藍選民的網上群組還是立刻「哀鴻遍野」，紛紛表示非常失望和憤概，甚至說大選不會投票。他指，若泛藍選民投票意願持續低迷，民進黨參選人賴清德會以不錯的票數「躺贏」當選，藍營期待的政黨輪替將不會實現。
左正東教授說：「對藍營來講，選民不願投票是變相保送賴清德，這是最悲觀的情況。」
「而最樂觀的情況則是選民投票意願低落，反而刺激侯友宜、柯文哲合作，郭台銘面對被邊緣化的危機，為了自保而在最後歸隊——這個可能性不高，但不是不可能發生，還是要看當事者的智慧與大環境的條件。」
郭台銘2019年在國民黨總統初選敗給韓國瑜後退黨，今年4月再參加國民黨2024年總統大選初選，但未獲提名。國民黨黨最終徵召新北市市長侯友宜參選。
郭台銘5月17日公開宣告將盡最大努力支援侯友宜勝選，但他8月初自美國返台後陸續在各地舉辦造勢活動，被指凖備獨立參選，讓他的誠信備受質疑。
國民黨參選人侯友宜被傳媒追問是否認為郭不守承諾、兩人是否談過，侯友宜回應指，「郭董事長」和他約定過不對外說。
被問及是否覺得郭台銘以戰逼和，侯友宜說自己是國民黨徵召的總統參選人，經過全國代表大會都通過，其參選態度從未改變，會扛起責任勇往直前。
侯、柯會否與郭整合？
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
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本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。