世界盃男籃：日本擊敗平均200公分的芬蘭奪亞洲首勝，逆轉功臣河村勇輝僅172公分破身高迷思

河村勇輝末節15分，世界盃男籃日本勝芬蘭亞洲首勝

（中央社）日本男籃27日晚間在沖繩的分組預賽迎戰人高馬大的芬蘭，結果日本靠著4人得分達雙位數，其中河村勇輝第4節個人獨得15分帶領下，以98比88擊敗芬蘭，拿下寶貴的一勝。

日本在本屆世界盃分組預賽首戰不敵德國，但如願扳倒芬蘭終止他們在世界級賽事的8連敗，也是本屆世界盃亞洲球隊首支獲勝的隊伍，賽後馬場雄大甚至在場上落下男兒淚。

面對平均身高200公分的芬蘭男籃，日本全隊最高的就是歸化球員208公分的霍金森（Josh Hawkinson），儘管如此，拚勁十足的日本隊團隊籃板竟以36比35領先芬蘭，板凳得分更是以61比21完勝對手。

首節日本雖以22比15領先，但半場結束反以36比46落後達雙位數，第3節雙方都攻下27分，日本隊仍以63比73落後。

來到關鍵的第4節，芬蘭進攻完全找不到準心，前6分鐘全隊11投僅命中1記三分球、加上2次罰球進帳5分，被日本隊拉出一波19比5的攻勢反超比數。

接下來日本隊全看河村勇輝個人秀，他3次助攻給隊友霍金森拿下6分，自己也投進2記三分球，尤其是終場前61秒的三分彈，幫日本隊取得8分領先，也徹底澆熄芬蘭的反撲氣焰。

替補上場的河村勇輝攻下全隊次高的25分外帶9助攻，他單節轟進4記三分球外加一次「三分打」豪取15分，和芬蘭全隊單節分數一樣多，歸化球員霍金森則有28分、19籃板的出色演出。

至於吞下預賽2連敗的芬蘭，仍以效力於NBA猶他爵士隊的芬蘭頭號球星馬卡南（Lauri Markkanen）攻下27分、12籃板最搶眼。

另外A組賽事安哥拉以80比70擊敗主辦國之一的菲律賓，D組的立陶宛以96比66輕取墨西哥，而最晚登場的拉脫維亞和法國之戰，拉脫維亞靠著終場前37秒穩穩4罰俱中，以88比86克服全場最多13分的落後差距逆轉勝，而吞下預賽2連敗的法國則提前確定無緣晉級16強。

世界盃男籃日本逆轉芬蘭憑172公分功臣，河村勇輝破身高迷思

（中央社）日本男籃27日在沖繩的分組預賽中扳倒人高馬大的芬蘭，功臣之一就是身高172公分、第4節獨得15分的河村勇輝。他兒時就相當喜歡籃球，去年3月從大學休學，全心投入職業籃球。

面對平均身高200公分的芬蘭男籃，日本前天晚間在半場結束以36比46落後達雙位數，第3節日本隊仍以63比73落後。進入關鍵的第4節，芬蘭進攻完全找不到準心，並被日本隊拉出一波19比5的攻勢反超比數。

接下來日本隊全看河村勇輝個人秀，他3次助攻給隊友霍金森拿下6分，自己也投進2記三分球，幫日本隊取得8分領先，也徹底澆熄芬蘭的反撲氣焰。

替補上場的河村勇輝攻下全隊次高的25分外帶9助攻，他單節轟進4記三分球外加一次「三分打」豪取15分，協助日本終場以以98比88擊敗芬蘭。

Yuki Kawamura put on a show for Japan with 25 PTS, 9 AST in a victory over Finland! #FIBAWC x #WinForJapan | #AkatsukiJapan pic.twitter.com/UklOHBuo8W — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 28, 2023

《中日體育》報導，河村出生於2001年，身高172公分，2020年加入日本職籃B.LEAGUE的橫濱海盜隊。

他之前非常想以日本男籃代表隊的身分，參加世界盃男籃及巴黎奧運，他認為在日本職籃B.LEAGUE拿出亮眼成績是最快的方式，並於2022年3月從東海大學休學。

他大學二年級時參加全日本大學籃球大賽過後，向父母表明自己想全心投入職業籃球的決心。河村表示，父母起初沒有立即同意，但是在電話中熱切描述自己想法後，他的父親最後點頭，並跟他說「如果你能對自己負責的話便支持你」。

他認為父親的一席話相當嚴肅，但也感受到父母的愛。同時促使他為了成為日本男籃代表隊，做出相應的覺悟及努力。

身高172公分的河村，在男子球員中相當嬌小，不浪費一分一秒認真練習。他在2022年的賽季中曾獲選為日本職籃B.LEAGUE的每月MVP以及新人王。

河村表示，對自己的身高相當不安，但是想透過這次在日本沖繩的世界盃男籃賽事證明身材並不重要，盼能啟發更多小孩投入籃球。

《朝日電視台》報導，河村童年時期就相當醉心於籃球，在小學二年級時加入籃球隊。小四起成為球隊主力，並每天在家中持續練習，直到成功投籃300到400次。

高中就讀籃球名校福岡第一高等學校，高三成為校隊王牌，並協助球隊奪得日本全國高中綜合體育大會，以及全國高階中學籃球錦標賽冠軍。

河村在高中畢業前加入日本職業球隊三遠新鳳凰籃球隊（San-en NeoPhoenix）。河村在出戰的第二場比賽中取得了21分，之後在賽事中連續取得雙位數的得分，並憑藉亮眼表現拿下日本職籃B.LEAGUE，2019年賽季的新人獎。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航