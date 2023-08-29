聯合國大會下週紐約登場：外交部聯合國推案提4大訴求，學者分析可關注美國助台力道
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聯合國體系長期屈服在中國的壓力之下，持續錯誤解釋1971年通過的聯合國大會第2758號決議，也就是台灣被不當排除在聯合國體系外的主要原因，不僅不能參與聯合國相關的會議活動，台灣人及媒體無法進入聯合國採訪、出席會議活動或進行採訪。
第78屆聯合國大會將於9月5日在紐約聯合國總部開議，9月19日到26日舉行總辯論，外交部今（29）日特召開記者會，說明推動參與聯合國案的規劃。外交部政務次長田中光強調，不只邦交國，理念相近的國家支持力量也很大，如美國眾議院今年通過《台灣團結關係法》、主張聯合國大會2758號決議不涉及台灣主權，明顯是來自美國民間的支持，不過外交部並未證實美國今年是否會在聯合國大會透過實際行動支持我國推案。
田中光表示，過去一年多來世界面臨許多棘手挑戰，威權主義擴張造成全球嚴峻的人道以及經濟危機，威脅國際秩序。俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，嚴重破壞區域及全球和平，背離聯合國和平解決國際爭端的原則。中國持續在台海及印太區域的軍事挑釁，企圖片面改變現狀，也嚴重威脅台海以及鄰近區域的和平穩定。此外，在氣候變遷、疫後復甦、永續發展等跨國議題上，也都需要包括台灣在內的各國共同參與。
田中光指出，聯合國體系長期屈服在中國壓力下，持續錯誤解釋1971年通過的聯合國大會第2758號決議，是台灣被不當排除在聯合國體系的主因，導致我國人民及媒體無法進聯合國採訪、出席會議活動或參訪，不能在聯合國相關會議做出貢獻。田中光強調，該決議與台灣無關，也沒有授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣。
田中光進一步指出，今年我國推動參與聯合國體系有四項要求。第一，聯合國大會第2758號決議遭錯誤詮釋，以致2300萬的台灣人民被不當排除在聯合國體系之外，這應被改善。第二， 聯合國不當剝奪我國人民及媒體參訪、出席或採訪會議活動的權利，應立刻匡正。第三，聯合國應積極維護台海及鄰近區域的和平、穩定及安全。第四，聯合國應接納台灣有意義參與並實現聯合國17項永續發展目標（SDGs）之相關會議、機制及活動，並做出貢獻。
為推動我國參與聯合國體系，外交部將洽請友邦在聯大總辯論為我國發聲，並請友邦駐聯合國常任代表聯名致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），敦促秘書長修正聯合國錯誤解釋第2758號決議，以徹底解決台灣2300萬人被不當排除在聯合國體系外的問題，並實踐聯合國所代表的普世的人權價值，以及「不遺漏任何人」的願景。
媒體詢問，在大辯論裡期待友邦國家為我聲援，有無期待非邦交國家也聲援？田中光表示，12個友邦肯定會以不同形式來支持台灣，但若只靠邦交國，「推動力量還是有限」。田中光強調，非邦交國、理念相近國家支持的力量也很大，如美國眾議院通過《台灣團結關係法》，就明顯展現美國民間的支持，也說明聯合國引用2758的決議是一個錯誤的、需要更正。如果聯合國願意重新審視該決議，可以看到2758當初僅決定誰來代表聯合國出席，但未予中國任何主權去管台灣。
不過被問及今年是否預期美國在小組提案，或有其他「實質上的幫助」？田中光僅表示，台灣沒辦法告訴每個國家應該怎麼做，但「各種的支持都是非常重要的，它能夠造就一個聲浪跟一個影響力」，未正面回答。
學者：可觀察美國後續助台力道
美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元接受《關鍵評論網》訪問表示，台灣不是聯合國會員國，外交部在推行參與聯合國體系活動，是以觀察員或非正式會員的身分，參與聯合國外圍組織，比如世界衛生組織或世界銀行。
葉耀元指出，過去有些友邦或是友我國家在聯合國大會為台執言，其實都停在「幫台灣發聲」的階段，不太可能會在小組會議裡提案推動讓台灣參與聯合國體系。不過，今年美國眾議院剛通過《台灣國際團結法案》，內容提及聯合國大會2758號決議不涉及台灣主權，值得觀察美國後續的助台力道。
美國今年是否在小組提案、推動台灣參與聯合國體系？葉耀元語帶保留，僅表示「可能性會提升」，但他預估「今年應該看不到太大的變動。」他分析，還是要等美國參議院通過《台灣團結法案》，我國與美國政府才能「依法有據」地談合作推動；另一方面，台灣明年就要大選，台灣政府今年積極推動的意向，他認為有待觀察。
為增進聯合國社群及國際社會對台灣在相關領域成果的了解，我國政府將在聯大期間，在紐約舉辦「台海和平安全」、「永續發展」、「公共衛生」以及「科技政策」等主題周邊系列活動，駐紐約辦事處將進行各項推廣台灣意向的文宣，朝野立委也將籌組視導團赴紐約。外交部長吳釗燮沒有陪同蔡總統出訪史瓦帝尼王國，是否將赴紐約參與聯合國大會？田中光表示，包括陪同總統訪問等部長行程規劃均「尚未定案」，有適當時機再對外說明。
外交部昨日先釋出文宣短片「致平等」，透過5個在台灣及海外的真實故事，呈現台灣在教育、性別平權、醫療福祉、消除飢餓及全球夥伴關係等成果，積極落實聯合國永續發展目標（SDGs）與平等相關項目的努力及貢獻。
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核稿編輯：邱宜君
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。