聯合國大會下週紐約登場：外交部聯合國推案提4大訴求，學者分析可關注美國助台力道

第78屆聯合國大會將於9月5日在紐約聯合國總部開議，9月19日到26日舉行總辯論，外交部今（29）日特召開記者會，說明推動參與聯合國案的規劃。外交部政務次長田中光強調，不只邦交國，理念相近的國家支持力量也很大，如美國眾議院今年通過《台灣團結關係法》、主張聯合國大會2758號決議不涉及台灣主權，明顯是來自美國民間的支持，不過外交部並未證實美國今年是否會在聯合國大會透過實際行動支持我國推案。

田中光表示，過去一年多來世界面臨許多棘手挑戰，威權主義擴張造成全球嚴峻的人道以及經濟危機，威脅國際秩序。俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，嚴重破壞區域及全球和平，背離聯合國和平解決國際爭端的原則。中國持續在台海及印太區域的軍事挑釁，企圖片面改變現狀，也嚴重威脅台海以及鄰近區域的和平穩定。此外，在氣候變遷、疫後復甦、永續發展等跨國議題上，也都需要包括台灣在內的各國共同參與。

田中光指出，聯合國體系長期屈服在中國壓力下，持續錯誤解釋1971年通過的聯合國大會第2758號決議，是台灣被不當排除在聯合國體系的主因，導致我國人民及媒體無法進聯合國採訪、出席會議活動或參訪，不能在聯合國相關會議做出貢獻。田中光強調，該決議與台灣無關，也沒有授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣。

田中光進一步指出，今年我國推動參與聯合國體系有四項要求。第一，聯合國大會第2758號決議遭錯誤詮釋，以致2300萬的台灣人民被不當排除在聯合國體系之外，這應被改善。第二， 聯合國不當剝奪我國人民及媒體參訪、出席或採訪會議活動的權利，應立刻匡正。第三，聯合國應積極維護台海及鄰近區域的和平、穩定及安全。第四，聯合國應接納台灣有意義參與並實現聯合國17項永續發展目標（SDGs）之相關會議、機制及活動，並做出貢獻。

為推動我國參與聯合國體系，外交部將洽請友邦在聯大總辯論為我國發聲，並請友邦駐聯合國常任代表聯名致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），敦促秘書長修正聯合國錯誤解釋第2758號決議，以徹底解決台灣2300萬人被不當排除在聯合國體系外的問題，並實踐聯合國所代表的普世的人權價值，以及「不遺漏任何人」的願景。

媒體詢問，在大辯論裡期待友邦國家為我聲援，有無期待非邦交國家也聲援？田中光表示，12個友邦肯定會以不同形式來支持台灣，但若只靠邦交國，「推動力量還是有限」。田中光強調，非邦交國、理念相近國家支持的力量也很大，如美國眾議院通過《台灣團結關係法》，就明顯展現美國民間的支持，也說明聯合國引用2758的決議是一個錯誤的、需要更正。如果聯合國願意重新審視該決議，可以看到2758當初僅決定誰來代表聯合國出席，但未予中國任何主權去管台灣。

不過被問及今年是否預期美國在小組提案，或有其他「實質上的幫助」？田中光僅表示，台灣沒辦法告訴每個國家應該怎麼做，但「各種的支持都是非常重要的，它能夠造就一個聲浪跟一個影響力」，未正面回答。

學者：可觀察美國後續助台力道

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元接受《關鍵評論網》訪問表示，台灣不是聯合國會員國，外交部在推行參與聯合國體系活動，是以觀察員或非正式會員的身分，參與聯合國外圍組織，比如世界衛生組織或世界銀行。

葉耀元指出，過去有些友邦或是友我國家在聯合國大會為台執言，其實都停在「幫台灣發聲」的階段，不太可能會在小組會議裡提案推動讓台灣參與聯合國體系。不過，今年美國眾議院剛通過《台灣國際團結法案》，內容提及聯合國大會2758號決議不涉及台灣主權，值得觀察美國後續的助台力道。

美國今年是否在小組提案、推動台灣參與聯合國體系？葉耀元語帶保留，僅表示「可能性會提升」，但他預估「今年應該看不到太大的變動。」他分析，還是要等美國參議院通過《台灣團結法案》，我國與美國政府才能「依法有據」地談合作推動；另一方面，台灣明年就要大選，台灣政府今年積極推動的意向，他認為有待觀察。

為增進聯合國社群及國際社會對台灣在相關領域成果的了解，我國政府將在聯大期間，在紐約舉辦「台海和平安全」、「永續發展」、「公共衛生」以及「科技政策」等主題周邊系列活動，駐紐約辦事處將進行各項推廣台灣意向的文宣，朝野立委也將籌組視導團赴紐約。外交部長吳釗燮沒有陪同蔡總統出訪史瓦帝尼王國，是否將赴紐約參與聯合國大會？田中光表示，包括陪同總統訪問等部長行程規劃均「尚未定案」，有適當時機再對外說明。

外交部昨日先釋出文宣短片「致平等」，透過5個在台灣及海外的真實故事，呈現台灣在教育、性別平權、醫療福祉、消除飢餓及全球夥伴關係等成果，積極落實聯合國永續發展目標（SDGs）與平等相關項目的努力及貢獻。

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核稿編輯：邱宜君