核處理水挑起中國反日情緒，岸田文雄控使館與學校遭攻擊，學者：民族主義雙面刃北京不願失控

核處理水挑起中國反日情緒，岸田文雄控北京使館遭攻擊

（中央社）日本首相岸田文雄昨（28）日證實，福島核電廠開始排放核處理水後，在中國的日本外交使領館和日僑學校遭到投擲石塊攻擊。

岸田告訴媒體記者，日本多個單位不僅接到「無數起據信來自中國的騷擾電話」，還有人向日本大使館和日本學校投擲石塊，「必須說，這些事件令人感到遺憾」。

「今天我們召見了中國駐日本大使，並強烈敦促他呼籲中國人民以冷靜且負責任的方式行事。」

岸田說，開始將核處理水排放入海之後，美國也對日本安全、高度透明且科學合理的過程表示滿意，「我們希望將來自國際社會的聲音轉達給中國政府」。

日本於8月24日下午1時3分（台灣時間中午12時3分）開始將福島第一核電廠內存放、相當於540座奧運規格泳池容量的「核處理水」排入太平洋，此舉距離311大地震和伴隨而來的海嘯導致福島核災已12年。

作為因應手段，中國海關總署24日宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。

核處理水引越洋電話騷擾，中國外交部反要日方深思

（中央社）日本核處理水排海後，日本國內部分商家、機構遭中國民眾打越洋電話騷擾。中國外交部發言人汪文斌昨天被問及此事時，先是指「不了解有關情況」，接著聲稱反對核處理水排海「在國際上有很大的代表性，值得日方深思」。

中國外交部下午舉行例行記者會。日本國內部分商家、機構近來因核處理水排海遭中國民眾打越洋電話騷擾，以及中國境內日本人學校遭人投擲石塊、雞蛋攻擊，成為媒體輪番提問焦點。《澎湃新聞》報導，汪文斌在回答相關提問時，作上述表示。

根據報導，汪文斌先針對越洋電話騷擾回應，「首先我要告訴你的是，我不了解你提到的有關情況」。接著聲稱，對日本政府強行啟動向海洋排放「核汙染水」這種「自私自利、極不負責任的行徑，廣大國際社會都給予普遍批評，並採取相關防範措施」。

汪文斌又說，對日本政府的這種「批評反對態度，在國際上是有很大的代表性的，這一點值得日方深思」。

他接著針對中國境內日本人學校遭人投擲石塊、雞蛋攻擊說，中方「一貫依法保障在華外國人的安全和合法權益」，接著便重覆上述論調。

他說，中方強烈敦促日方正視各方的合理關切，立即停止「核汙染水」排海，與周邊鄰國等利益攸關方充分協商，確實以負責任的方式處置「核汙染水」。

日本核處理水排海，中國掀起一波假資訊浪潮

（中央社）日本24日起將福島核電廠災變的核處理水排入海中後，在中國掀起一波有關太平洋核污染的錯誤資訊，一些火紅的貼文宣傳缺乏科學論據支持的荒謬理論。

《法新社》報導，儘管日本排放的核處理水已獲國際原子能總署（IAEA）認定為安全，在鄰國仍引發眾怒。與政府有關的《中國新聞網》不僅拿知名日本電影虛構怪獸哥吉拉（Godzilla）來比喻，還宣傳一首抨擊日本汙染太平洋的做作歌曲。中國魚販則面臨排山倒海評論質疑他們產品的安全性。

《環球時報》前總編輯胡錫進在個人微博帳號發文寫道：「日本向海洋排放核汙染水該不該反對？當然要反對！因為它在污染海洋，造成我們知道的和尚且不太清楚的長期風險。」

中國官員也加入宣傳行列。中國駐英國北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）的總領事張美芳便在原為推特（Twitter）的社群媒體X發布一段動畫片，片中哥吉拉被火焰包圍。

By discharging #Fukushima nuclear-contaminated water into the sea, Japan is unleashing "Godzilla", the embodiment of its own nuclear trauma, to the world. (An #AIGC video) pic.twitter.com/6oxmmJ46z6 — Zhang Meifang (@CGMeifangZhang) August 27, 2023

張美芳在貼文寫道：「日本將福島核汙染水排放入海，意味正向全世界釋放哥吉拉，牠是日本自身核創傷的化身。」這支動畫片似乎最早是中國官媒新華社在X分享。

此外，有些不實呈現核分裂產物滲入太平洋的動畫片也在中國廣為流傳。其中一支在追蹤者高達數億的中國社群媒體帳號間廣傳的動畫片，顯示太平洋上有幾道源自日本東部的深紫色和紅色痕跡。

這支動畫片實際上源自德國基爾亥姆霍茲海洋研究中心（GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel）2012年的一份研究，是2011年福島核災後模擬銫在太平洋的長期散布情況。

官方《中國環球電視網》（CGTN）並製作一段搭配音樂的嘲諷影片，宣稱日本將「汙水和毒魚」倒入海洋。

分析：核處理水激起中國反日情緒，民族主義雙面刃

（中央社）日本核處理水排海激起中國反日情緒。學者說，這波反日情緒有借題發揮成分，宣洩對於社會經濟不滿情緒。民族主義是雙面刃，北京不願見到失控，中日關係惡化也不符外交利益。

輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎昨天接受《中央社》採訪表示，福島核處理水爭議會使中日關係短期受到影響，不過北京不會希望這件事情掀起失控的反日情緒。

何思慎指出，民族主義是雙面刃，可以凝聚對於共產黨的支持，卻也潛藏危機，這波反日情緒帶有民眾對於目前社會經濟不滿的借題發揮成分。

他強調，北京對於這類事情處理會謹慎小心，仍會透過對話去穩定中日關係，核處理水會是談判籌碼，不會構成中日關係新問題。短期來看，核處理水會影響中日關係，不過不具備關鍵破壞力；對於北京來說，搞壞中日關係也無助於中美競爭局勢，不符合外交利益。

何思慎指出，中國對於社會控制牢固，目前所有狀況都在可控範圍，不會發展成為2012年釣魚台反日事件那種失控場面；另以經貿關係來看，日本漁產品約有42％漁產品出口中國、港澳，漁產品被禁止進口，對於日本漁民來說是個打擊，日本也會期待透過對話解凍這件事。