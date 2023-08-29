2023/08/29,
歐洲

法國校園禁穿罩袍輿論延燒，各界憂新文化宗教戰爭再起

法國校園禁穿罩袍輿論延燒，各界憂新文化宗教戰爭再起
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開學前夕，法國新任教育部長艾塔爾昨晚在引頸期盼的記者會上宣布課後輔導、對抗校園騷擾等新措施，然其中穆斯林女性長罩袍的校園禁令卻引發熱議。原因是其違反了法國在教育機構嚴格執行的世俗主義規範。艾塔爾說，在課堂中不應靠外觀辨別出學生的宗教信仰。

（中央社）新任法國教育部長艾塔爾（Gabriel Attal）以世俗主義為名，宣布校園將禁穿長罩袍（abaya）。輿論今天（當地時間28日）持續延燒，罩袍為宗教或時尚服飾也難有共識。鑒於教育與宗教惡化的關係，各界擔憂法國新文化宗教戰再起。

法國非裔青少年奈爾（Nahel）拒絕臨檢遭員警射殺後，法國掀起全國暴動，滋事者多數為未成年人，而當時剛好進入暑假，許多教育改革與城鄉資源失衡等問題都有待開學檢討。

開學前夕，新任教育部長艾塔爾昨晚在引頸期盼的記者會上宣布課後輔導、對抗校園騷擾等新措施，然其中穆斯林女性長罩袍的校園禁令卻引發熱議。

原因是其違反了法國在教育機構嚴格執行的世俗主義規範。艾塔爾說，在課堂中不應靠外觀辨別出學生的宗教信仰。

禁令引起社會與政壇爭議、輿論延燒，但艾塔爾今天重申措施必將上路。關於世俗主義（Laïcité）內涵與界線的辯論再浮檯面，國際媒體甚至擔憂法國將掀起一場新的「文化戰爭」。

世俗主義又稱政教分離，為法國第五共和重要原則，旨在確保公民社會、政府與宗教完全分立。其精神的延伸，便是公權力、公務員須保持宗教中立；國小、國高中學生在校園不得穿戴明顯宗教服飾與配件。

熱議的癥結點之一，在於長罩袍是否為宗教服飾。政治新聞網站Politico指出，長罩袍是穆斯林女性常會穿著的長且寬鬆的裙袍，但許多非洲與中東族群也會穿。和2004年起被明確禁止的面紗相反，在學校穿罩袍目前為止「仍在灰色地帶，未被明確禁止。」

罩袍成為政策焦點是由於日前一份政府報告指出，越來越多學生穿著伊斯蘭服飾到校。全法國約有570萬名國高中生，2021年9月至11月共舉報91起案例，占同時期所有違反世俗主義案件的14％；今年4月至7月則有923起宗教服飾案例，占違反世俗主義案件的49％。

上個月國民議會議長布勞恩－皮維（Yael Braun-Pivet）就呼籲「校園完全世俗化...不要有齋戒月、罩袍等明顯的宗教象徵。」

世俗主義在法國校園一向是棘手議題。Politico分析，支持者認為宗教會衝撞公共空間；批評者則認為在這個歷史背景為天主教的國家，宗教弱勢族群是歧視的受害者。

在政治光譜上，執政黨與右派人士都支持校園罩袍禁令。相反地，多數左翼政治人物則表達對穆斯林女性和女孩權益的擔憂，更有人稱艾塔爾為「衣著警察」、「追捕穆斯林學生」。

從旅館房務員一路力爭進入國會的左派議員凱克（Rachel Kéké）在社群媒體X上批評，老師待遇差、教育用品價格高漲，「但新教育部長開學首要之務是禁止長裙。又是性別與種族歧視的顯然攻擊」。

激進左翼領袖梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）炮轟「荒謬人為的新宗教之戰」，並質問，「何時才能有和平，以及凝聚而非挑釁的真正政教分離？」

法國全國穆斯林委員會（CFCM）副主席柴克希（Abdallah Zekri）昨天夜間受訪時回應，「Abaya長罩袍不是宗教服裝，而是種流行。」

法國部分媒體指出，《古蘭經》中沒有明確提及長罩袍，與其說是宗教象徵，反而更偏向文化產物。有不少穆斯林網紅在社群媒體中推廣；也有許多穆斯林女性並未選擇穿著。

但巴黎郊區國中史地老師兼教育觀察基金會主席羅德爾（Iannis Roder）今天接受電視訪問時則說，此決定是必須的，並認為長罩袍毫無疑問具有宗教意義、回應宗教規範。

目前法國尚未開學，禁令效果、學生反彈力度可能需要等到9月4日正式開學後才更明顯。

長罩袍禁令是否將為校園與社會衝突添入新的柴火，仍有待觀察。義大利晚郵報（Corriere Della Sera）直言，在法國大暴動幾週後，政府的決定「恐怕開啟一場新的文化戰爭」。

Politico提醒，自2020年史地教師帕第（Samuel Paty）在課堂上秀出先知穆罕默德的諷刺漫畫而遭激進分子斬首後，法國教育和宗教的緊張關係一再惡化。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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