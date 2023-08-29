颱風蘇拉海警發布估30日晚最接近台灣，海葵加速是否產生「藤原效應」待觀察

颱風蘇拉海警發布，預估30日晚間最接近台灣

（中央社）颱風蘇拉逐漸靠近台灣，中央氣象局28日晚間針對巴士海峽發布海上颱風警報。氣象局說，預估30日晚間到深夜是蘇拉最接近台灣的時候，屆時若路徑靠近台灣，南台灣跟澎湖的風雨就會比較明顯。

根據中央氣象局觀測，中度颱風蘇拉28日晚間11時的中心在中心位置在北緯 18.0 度，東經 124.0 度，以每小時12公里速度，向北北西轉西北進行。

氣象局預報中心課長林秉煜在直播記者會中說，蘇拉目前在鵝鑾鼻東南方約540公里的海面，向北北西轉西北移動，其暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，對巴士海峽將構成威脅。

林秉煜說，蘇拉在往西北移動的過程當中，環境適合發展，因此預計未來強度還會增強，暴風半徑也有擴大趨勢。

林秉煜表示，28日晚間到29日巴士海峽及東南部海面風浪將逐漸增強，基隆北海岸、東半部及南部沿海有長浪發生的機率，前往海邊活動請注意安全。

林秉煜說，29日天氣還沒有立刻轉變，上半天各地都是多雲到晴的天氣型態，東半部有零星降雨。

林秉煜指出，29日蘭嶼、綠島將有8至9級強陣風，白天大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮及台東地區有局部攝氏36度以上高溫出現的機率。

林秉煜表示，隨著颱風逐漸接近，各地雨勢也會逐漸明顯，預估30日晚間到深夜是蘇拉最接近台灣的時候，屆時暴風圈可能籠罩南台灣跟東半部地區。

林秉煜說，如果蘇拉路徑離台灣比較遠，風雨就不會很明顯，但路徑若比較靠近台灣，南台灣跟澎湖都要留意風雨狀況。

另外，公路總局說，因應蘇拉逼近，依情資研判可能實施管制路段，包含台8線中橫公路東段、台9線南迴公路、台11線（人定勝天路段）、台20線南橫公路東段、台23線東富公路，但實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

颱風蘇拉逐漸接近，東半部雨勢越晚越明顯

（中央社）氣象局表示，颱風蘇拉逐漸接近，今（29）日東半部及恆春半島降雨漸增，雨勢越晚越明顯。而午後雷陣雨因颱風外圍沉降作用，降雨範圍減小，但中南部地區及北部山區仍有局部雷陣雨的機會。

中央氣象局表示，今天各地大多為晴到多雲，感受高溫悶熱，白天普遍為攝氏32至35度，大台北地區、南部近山區及花東縱谷局部地區溫度還會更高一些，有機會達36度以上，中午前後紫外線偏強，外出應注意防曬。

另外，第9號颱風蘇拉今天清晨5時中心位於鵝鑾鼻東南方460公里海面上，向西北移動，預估30、31日是最接近台灣的時段，路徑仍有變化可能，因此對天氣的影響仍會有所變化，未來此颱風還有略增強的趨勢。今天在基隆北海岸、東半部及南部沿海有長浪發生的機率，海邊活動應注意安全。

颱風蘇拉增強，海葵加速估9/1雙颱距離最近

（中央社）氣象局昨天下午表示，預估晚間蘇拉會再增強為強烈颱風；颱風海葵未來移動速度快，預估9月1日是雙颱距離最近的時候，藤原效應影響仍需視海葵的強度而定。

藤原效應 主要解釋當兩個熱帶氣旋同時形成並互相靠近時所產生的交互作用，因而得名。最早由日本氣象學家藤原咲平發表，其發現兩個接近的水旋渦的運動軌跡，會以兩者連線的中心為圓心，繞著圓心互相旋轉。而大氣旋渦亦出現類似情況。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴《中央社》記者，中颱蘇拉還在往北移動的過程，有增強的空間，不排除晚間就會達到強颱的標準；今天起會朝西北持續接近台灣，預估中心在30、31日通過台灣南端近海，也是影響台灣天氣最顯著的2天。

黃恩鴻表示，目前預估今天下半天有機會發布陸警。

黃恩鴻指出，輕颱海葵目前結構還在組織中，未來路徑會朝琉球方向前進，但過程中的增強情況各國模式落差很大，因此還需要再觀察。

黃恩鴻提到，由於蘇拉移動速度約在每小時10公里左右，但海葵以每小時約20公里的速度行進，因此預估雙颱最接近的時間會是在9月1日之後，蘇拉、海葵分占台灣的西南及東北海域，屆時雙颱距離約1100公里，至於藤原效應影響情況則需視海葵當下的強度而定，仍有不確定性。

此外，黃恩鴻說，在海葵之後，關島附近海面的熱帶擾動仍會發展，不排除在31日會形成熱帶性低氣壓，但是否會增強為颱風則需要再觀察，若成颱會是今年第12號颱風鴻雁；然而31日在遠方的颱風丹瑞已消散，預估不會出現四颱共存的情況。

黃恩鴻表示，30日蘇拉接近南部近海，對於東半部、南部山區有顯著降雨，可能有豪雨等級降雨；31日東半部持續降雨，中部、南部平地的雨勢也會較30日明顯。

另外，黃恩鴻提醒，30日至9月3日為年度大潮，新北至台南、澎湖、花蓮、成功等地區需防海水倒灌；30日至9月2日各地沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航