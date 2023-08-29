美中商務部長會談，同意成立工作小組尋求商業解決方案，分析：逆境中求穩定難有突破

美中商務部長會談，分析：逆境中求穩定難有突破

（中央社）美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）28日在北京與中國官員舉行會談，試圖在逆境中穩定美中關係；分析指出，北京想要扭轉外界認為中國對外國企業不友善的印象，但不預期這次訪問會取得任何突破。

《美國之音》28日引述《路透社》報導，雷蒙多28日在北京開始與中國高層官員們舉行正式會談，謀求在逆境中穩定和促進世界最大兩個經濟體之間的商業關係。

雷蒙多指出，兩國保持穩定的經濟關係「極其重要」，這也是全世界的期待。但美中是一個複雜、具有挑戰性的關係。

她說，「我們當然會在一些問題上意見相左，但如果我們能直接、開放和務實，我們能取得進展。」

雷蒙多27日晚間抵達北京，此行將與中國政府和工商界舉行3天會談；28日上午她與中國商務部長王文濤會晤大約2小時。

王文濤說，中美經濟關係不僅事關兩國，也對世界重要。讚賞雷蒙多說樂於與中國貿易往來，稱準備好與美方一起努力為美國和中國企業促進更加有利的政策環境。

報導引述分析人士認為，在中國經濟可能陷入長期困境之際，北京希望藉雷蒙多訪問扭轉外界認為中國不再對外國企業友善的印象，但他們不預期這次訪問會取得任何突破。

中國官媒《環球時報》28日報導，中國社科院美國問題專家呂祥認為，雖然美國做了一點點姿態，但這還不能算是真正的善意或顯示誠意，需要看雷蒙多訪問期間，美方在糾正錯誤貿易政策方面有無進展，以及對中國科技企業和技術出口的無端限制能否表現誠意。

美商務部：中美同意成立工作小組，尋求商業解決方案

美國商務部表示，中國和美國28日同意成立工作小組，「以尋求貿易和投資問題的解決方案，促進美國在中國的商業利益。」

《法新社》報導，根據華府發出的公告，美國商務部長雷蒙多和中國商務部長王文濤在北京的會議中同意，「這個工作小組將每年舉行2次副部長級會議，美國將在2024年初舉辦首次會議。」

雷蒙多28日也告訴中國官員，雖然在美國國家安全方面「沒有妥協或談判空間，但我們絕大部分的貿易和投資關係並不涉及國安問題」。

雷蒙多表示：「我們相信中國經濟強勁是件好事。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航