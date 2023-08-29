義大利難平順退出中國「一帶一路」，學者：不願繼承前朝政治是個好藉口

（中央社）義大利外長塔加尼將在9月初訪問中國，為退出「一帶一路」做準備。義國學者表示，和平解決義國退出「一帶一路」相當困難，也許梅洛尼政府強調2019年的備忘錄是個充滿政治影響的選擇而不願意繼承的說法，可能會更為有用。

《蟻報》（Le Formiche）27日報導，義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）預計9月4日、5日訪問中國，這是他擔任外長後首次在中國與中國高層官員會晤。如今，在俄羅斯入侵烏克蘭與美中競爭的背景下，塔加尼將面臨著一項非常微妙的任務，即義大利為了不再續簽「一帶一路」的決定做好準備。

拿坡里東方大學副教授兼ChinaMed研究團隊主任法德拉（Enrico Fardella）向《蟻報》說明，與總理梅洛尼（Giorgia Meloni）訪問華盛頓期間宣布對北京的訪問一樣，塔加尼將出訪北京為不續簽「一帶一路」做準備。這項備忘錄以5年為期，如果兩方不採取任何動作，效期會自動在2024年3月延續，除非其中一方在2023年12月前退出。

法德拉指出，現在不續簽「一帶一路」的決定已被視為理所當然，正如梅洛尼本人向訪問羅馬的美國國會議員證實一般，現在的問題是如何避免將北京的不滿轉化為經濟「反彈」（報復之意）。

法德拉告訴《蟻報》，義大利的決定對北京來說並不意外，自從梅洛尼政府上任以來，中國政府就已經對新政府在「一帶一路」的續簽上抱持懷疑態度，並強調梅洛尼從上任第一天起就已經說明了她對此事的想法，其他關鍵部會態度也是如此。

而俄羅斯入侵烏克蘭與中國在俄烏戰爭上的立場，以及北京和華盛頓之間日益緊張的局勢更是鞏固了此一趨勢。

法德拉表示，塔加尼數月來一直在暗示需要改變節奏，並多次強調他將敦促中國當局「糾正」他們的立場，以便他們向俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）施加更大壓力，以達成和平解決方案。在本質上，塔加尼的使命是「一個強調義大利立場的機會」，同時將提供中國一些誘因來抵消不續簽「一帶一路」所造成的影響。

然而，義大利退出「一帶一路」仍然是北京的一大痛處，尤其對中國來說，面子很重要。法德拉說，如果義大利不續簽「一帶一路」，將無異於傳遞出不信任中國全球倡議的訊息，標誌著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）前（2015-2019年）的上升趨勢出現逆轉，當時「一帶一路」倡議的崛起似乎勢不可擋。

法德拉續稱，中國經濟前景的下滑肯定會影響「一帶一路」倡議，特別是南方國家，他們對「一帶一路」的理想期望有時會超出中國宣傳的承諾。

法德拉指出，即使在這樣的背景脈絡下，義大利仍無意破壞與北京的關係。因此，義大利不會拒絕談判協商，義大利仍將盡一切努力協商出一條不會讓北京丟面子的「溫和出路」，並且確保能夠開啟一段更加穩定和可控的雙邊關係。

法德拉指出，北京呼籲報復的人並不是為了國家利益，而是為了他們自己的利益，因為他們只是想提高自己在體制內的知名度。基於對現今形勢的客觀評估，北京與羅馬都共同希望能夠更平穩的處理義大利的決定，以降低不續簽的影響並最大限度內提高新協議的成果。

然經濟協議足以安撫北京嗎？法德拉並不相信。他認為「一帶一路」對北京來說具有強大的政治和戰略價值。然由於2019年3月時任總理孔蒂（Giuseppe Conte）與中國簽署的「一帶一路」是受國內政治因素所驅動的，因此，法德拉表示對於梅洛尼這個新政府而言，這是一個完全合法的決定。

法德拉總結，通往和平解決方案的道路仍非常狹窄，即使義大利試圖從缺乏經濟回報此一商業層面問題來脫離「一帶一路」，仍然可能被視為是一個合理藉口。不續簽「一帶一路」不論是對「一帶一路」本身或是習近平皆會產生負面影響。

法德拉最後表示，也許強調民主國家如何運作並強調 2019年的備忘錄並非一項條約，而是另一個政府做出的的選擇，充滿政治影響，可能會更為有用。梅洛尼政府不願意繼承這一選擇，特別是考慮到中國在烏克蘭問題上的立場。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺