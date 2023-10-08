「買一個機會，留條後路」：那些申請香港人才簽證的中國年輕人在想甚麼？
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香港移民潮未止，人口連續三年下降，香港政府統計處最新數據顯示，2022年底香港臨時人口為733萬，是2016年以來最低。而陸娜、小孟、安博和洛克（皆為化名）這四位中國內地的青年，便希望搭上港府推出的「搶人才」政策到香港開展新生活，出發點雖然都是擺脫「內卷」，然而他們命運卻盡不相同。
盛夏的香港，移民潮仍在持續。官方最新數據顯示，自2019年以來，香港四年間流失近6萬8000名中小學生，由此推算可能有6萬餘戶家庭、十幾萬人次離開香港。
從數字上看，香港的淨流出人口數量相比高峰期雖有所減緩，但總體數字仍居高不下。
另一方面，香港政府自2022年大刀闊斧地推出一系列人才引進政策，包括啓動「高端人才通行證計劃」（高才通），優化和擴大現有的「優秀人才入境計劃」（優才計劃）和「一般就業政策－專業人士」，鼓勵以中國內地年輕人為主的人才，赴香港就業甚至定居，填補人才空缺。
政策推出後，申請人數眾多，特首李家超在近期公佈「搶人才」政策實施半年後的成績單，港府截至6月底收到逾十萬份申請，有近六萬名申請人成功獲批簽證。
其中，「高端人才通行證計劃」累積收到3萬6000份申請中，獲批的近2萬6000份申請中，近9成半人來自中國內地。
香港人才政策的紅利，更直接帶動了移民中介生意的火爆，小紅書上充斥著「500元全家拿香港身份」、「一千元做『優才』赴港」 的廣告和宣傳。
儘管市場上充斥著不少虛假信息和誤導，但中介諮詢量只增不減。一時間，此城如圍城，裡面的人想盡辦法出去，而外面的人大顯神通要進來。
「搶人才」政策推行半年，成績固然亮眼，成效卻仍是未知數。根據官方數據，在獲批的2萬6000名「高才」申請者中，目前有超過1萬人已經抵港，但港府並沒有備存他們的受聘資料。
不少中國內地申請者看中的是香港的社會和教育資源，但未必願意或有長期定居的打算。況且，從拿到香港的人才簽證到真正住滿七年成為香港永久居民，申請人至少需要再續兩次簽證。
雖然首次獲批率相比以往大大提升，但首次簽證到期後是否能順利續簽，仍有一定風險。新推出的「高才通」更因審批過於寬鬆，被部分申請人鑽空子，遭外界詬病像一張兩年期無限進出的「港澳旅行簽註」。
即便順利拿到香港的人才簽證，申請人仍須面對陌生的環境和文化。與以往因著讀書而留在香港工作的「港漂」一樣，「文化衝擊」不可避免，留港發展的吸引力也因政治時局變化持續減低。
在一貫大浪淘沙的香港就業環境下，在「中港矛盾」依舊緊張的香港社會里，究竟這些「新來港人才」能否順利留下，甚至最終達至當局所期望的「人才換血」，仍需時觀察。
「趁著有政策優惠就先申請了吧」
陸娜記得，那是2023年2月底，加班到深夜的她正癱在床上刷著手機。在微信朋友圈，昔日的大學同學小孟發了九張維港夜景，「Hello, Hong Kong」，小孟寫道。
陸娜從床上坐起來，敲響了舊同學的私信：「你去香港玩啦？」 2月6日，香港和中國內地才開始全面通關，此時去香港並不算很方便。小孟很快回覆：「是啊，我去香港拿身份證。」
在沒有開燈的房間裡，陸娜瞪著發著光的手機屏幕，感覺自己彷彿是在黑暗隧道里發現了一絲微光。
香港政府在2022年底推出了「高才通計劃」，根據香港特首李家超在10月發表的首份《施政報告》，為應對過去兩年達14萬的勞動人口流失，港府推出多項措施「搶人才」，其中就包括「高才通」計畫，目標招攬年薪達250萬港元、全球百強大學畢業生來港發展。
陸娜的舊同學小孟就是該計畫的首批受惠者。「高才通」接受申請後不久，小孟在網上遞交了文件，兩天就獲批了。「只需要畢業證書和工作證明，一點也不復雜。」小孟強調。
申請簡單、成本低，陸娜不由地想：「為什麼我不去試一試呢？」這對急需尋求改變的她來説，是難得的機會。
在旁人眼裡，陸娜是幸運的。她任職於上海一家大型的互聯網公司，工作九年後，職位和薪水都已超越同齡人。然而，2019年新冠疫情以後，公司經營情況明顯受壓。
而經歷了上海在2022年4月的封城，她形容自己陷入了一場政治性憂鬱，亦對大陸單身女性生存空間的侷促、女性權益的進一步緊縮感到失望和厭惡。加上國內職場競爭激烈，特別是在互聯網行業，陸娜萌生了去意，但又擔憂36歲的自己找不到下一份工作。
「整個行業內卷到不行，超過35歲的員工相比新人『卷不動』了。但又不能不『卷』。於是每天惶惶而不可終日，生怕自己在經濟下行的環境下被炒。」
憑著一股衝動，陸娜第二天就在線上急急提交了「高才通」的申請，和小孟一樣走的是「B類」方向。
「高才通」包含三項申請類別，A類要求申請人全年收入達港幣250萬元的門檻，陸娜當然望塵莫及；而B類和C類則要求申請人具有世界百強大學的學士學位以及相應工作經驗。
陸娜和小孟都畢業於中國內地前三的一所大學裡的附屬學院，有小孟的成功例子在先，陸娜毫不猶豫地點下了提交鍵。申請獲批之前，亦無需繳費。
「這挺好的，趁著有政策優惠就先申請了吧，不然之後政策又有變動。」她把這個消息告訴了小孟。兩個女生在微信上歡欣鼓舞了一番。
根據香港入境處的數據，自港府政府去年12月28日推出「高才通計劃」後，截至今年5月底接獲3萬2000人申請，共有逾2萬1000人獲批，佔總數六成半。獲批申請人九成來自中國內地，年齡主要以18至30歲為主。當中有逾7千人已經到港。
養肥了中介：「移民香港」生意的火爆
港府進一步優化和擴大人才引進政策的同時，移民中介的諮詢量亦與日俱增，「搶人才」直接帶動了「移民香港」生意的火爆。
由於港府大幅批出人才簽證，一時間申領香港身份證的預約爆滿，目前最快也要排3個月才能領取身份證，有中介推出「代預約」服務，亦是供不應求。
除最受歡迎的「高才通」外，中介也會建議客戶試試「優才計劃」這條路。「優秀人才入境計畫」於2006年推出，相比「高才通」，申請資格和要求更為複雜。
申請人需符合基本資格，再經「綜合計分制」或「成就計分制」接受評核。較多申請人選擇的「綜合計分制」需達及格分數後才能進入甄選階段，最終獲批所需時間為9至12個月，久一點的要一年半。
對於移民中介來説，「優才計劃」耗時耗力，收取費用也更高。目前，申請「優才」的中介諮詢費用為八千至六萬人民幣不等，所涵蓋的服務範圍也不相同。
安博就是經中介遞交了「優才」申請。從事軟件工程行業的安博，在香港通關後的第一個月，就帶著妻子來港添置結婚用品。由於父親在2020年染病去世，安博不得不推遲自己的婚禮。
這次來香港，是他和妻子三年來首次離開杭州。不知道是不是心理作用，他覺得香港變了：人流雖少了，但説普通話的人多了。
安博坦言，相比剛剛撤掉核酸亭、百廢待興的中國內地城市，香港在疫後似乎有一種欣欣向榮的復甦感，特別是在中環和銅鑼灣看到西裝革履的上班族步履匆匆地經過，讓他覺得如同港府宣傳的那樣，「揮別2019年的動盪後，香港回來了」。
見了幾個在香港工作多年的朋友後，安博萌生了移民香港的打算。「移民海外畢竟成本太高了，需要從頭開始，而且離父母和親人也太遠了。香港看起來像是一個不錯的中間點。」他這樣告訴自己，亦説服了妻子。
因為沒有世界百強大學的學士學位，安博決定找中介幫自己打點。經在香港的朋友介紹，他交了5萬元人民幣給一家中介。中介會評估安博的個人條件，然後整理資料，撰寫所需文書直至最後提交申請；申請不成功，也不會退還費用。
申請「優才」必須提交計畫書，闡述申請人到港後計劃從事的工作領域，以及推薦信，展示過往的工作經驗。申請人自身條件需過硬外，文件整理得好不好也很重要，畢竟優才委員會在甄選過程中會帶著不少主觀因素。
安博覺得朋友介紹的中介會比較熟悉香港的政策，做出來的文書應該更能打動審批人員，就同意了。
與此同時，洛克選擇繞開中介，自己遞交「優才」申請。
和大學女友遠距離戀愛三年後，洛克迫切地想要結束這一僵局。去年底，中國內地防疫措施鬆動後，在香港讀完碩士並繼續留港工作的女友終於能回南寧和自己團聚。趁著久別重逢的契機，洛克精心策劃了向女友求婚。雙方家長隨後也見了面，過了禮，算是邁出了第一步。
為了和女友團聚，洛克計畫和她一起赴港工作。藉著女友的資訊，他選擇了自己做申請，「所需文件的清單其實上（香港）入境處網站就能找到，而且所有簽證費，不論你是『優才』、『高才』還是『專才』，都是統一的230元港幣⋯⋯中介收費高，其實主打一個『智商税』和『工本費』。」
當洛克開始準備文件，才發現一點也不簡單，光是文件清單就有一頁A4紙那麼長。洛克雖然是中國內地「985大學」本科畢業，但學校夠不上世界百強，自己畢業後就在企業單位工作，勉勉強強能滿足「綜合計分制」的及格要求80分。
不過，優才計劃的年度配額逐年遞增，從最初的每年1000個名額，到2022年增至4000個。
港府早前宣佈，自2023年1月1日起取消「優才計畫」的年度配額限制，為期兩年，意味著只要符合優才計劃申請資格的申請人，就會有更大的機會獲批。
這讓洛克感覺是「天助我也」，「香港政府現在放開手腳招攬人才，一定是能批盡批，以往選不上的現在也能選上了。」於是，他決定放手一搏。
赴港工作的盼望
遞交了「高才通」申請後，陸娜在繁重的工作中，時不時惦記著申請進度。她的審批並不像小孟那樣「秒批」，一個星期後仍然毫無迴音。在忐忑中，她反倒生出一份越來越強烈的盼望，開始幻想自己赴港工作的可能性。
對陸娜來説，香港始終是一個國際化的都市，西化程度之深，非北上廣深可比擬。税率低、社會規範也好，更重要的是職場文化沒有中國內地那麼「內卷」。
她從小看港劇長大，在電視劇裡的香港職場總有威風的女性上司，可見香港社會對女性的包容。這對她來説，非常重要。 「未來的香港可能會變吧？但至少不是十年內。等它變成一個中國內地普通城市的時候，中國內地普通城市的情況可能更差了。」
等待了兩個月後，陸娜收到了香港入境處要求補充資料的電郵，包括社保紀錄、赴港同意書，以及經中國高等教育學生信息網認證的學位證書，這讓她有點傻眼。
她和小孟交流後發現，小孟當時提交的畢業證書，是用手機直接拍攝上傳的，並不需要提交學位證書。赴港同意書是找朋友的公司開的，蓋了公章就算數了，也不需要提交社保流水。
「入境處的要求越來越嚴格了，看來是中國內地人鑽的一些『漏洞』被發現了。」陸娜無奈地想。
自「高才通計劃」啓動後，由於申請條件寬鬆，香港政府多次被批評「急搶」和「盲搶」人才，在審批上疏忽和不嚴謹。曾因「基因編輯嬰兒」事件、在中國內地非法行醫罪成判囚三年的中國內地科學家賀建奎，早前被揭在2月獲批「高才通」來港，引起香港社會譁然。
香港勞福局最終在社會壓力下改變規定，要求申請人須申報刑事犯罪紀錄。但事件已對「高才通計劃」的公信力帶來傷害。
為補齊材料，陸娜只好去公司人事部要求開具赴港同意書。公司要求和陸娜簽訂協議，才會出具同意書。協議中寫明，陸娜是為了辦理「高才通」才申請同意書，但之後是否能赴港，還需要看公司安排。
這一座圍城
「搶人才」半年後，香港特首李家超於7月對外界披露數據，指「高才通」等各項人才輸入計劃實施至今年6月底，接獲逾十萬宗申請，首5個月已批出約六萬張簽證，數目超出每年3萬5000人的目標。
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