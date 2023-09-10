讀杜斯妥也夫斯基《白夜》：回到《地下室手記》之前的日子，藉由小說述說一個時代的群體之夢
我們想讓你知道的是
〈白夜〉和〈小英雄〉是杜氏上半場的小說，顯露出和後期作品不太一樣的風格，那是夢想仍純潔無暇的時刻，是地下室人變得陰鬱憤世前的日子。它是泛著光的夜晚，充滿年輕騎士的浪漫。
一、夢想者的天空
我想，我們或多或少都是夢想者吧？如果你也是個擁有孩童般純真心靈的夢想者，仰望夜空，也會見到滿布的星子，以及一輪清秀的明月，正使得夜明亮起來……
來聽聽專業夢想者杜斯妥也夫斯基如何說夢，說夢想者……
二、在「地下室」以前
如果我們回到《地下室手記》之前的日子，會發現這位擅長刻劃人性內在衝突和矛盾、作品裡充滿掙扎與吶喊的杜斯妥也夫斯基，也曾經寫了純情的愛情故事，甚至還寫出了可愛的童話。〈白夜〉和〈小英雄〉是杜氏上半場的小說，顯露出和後期作品不太一樣的風格，那是夢想仍純潔無暇的時刻，是地下室人變得陰鬱憤世前的日子。它是泛著光的夜晚，充滿年輕騎士的浪漫。
1877年的〈一個可笑的人的夢〉則已經呈現出後期作品的典型，但故事的架構相當特別。原來杜老也寫過科幻小說，夢想著一個夢想者進行著星際旅遊。現實和幻想的界限在哪呢？夢想和生活的關係是什麼？杜斯妥也夫斯基透過小說，認真地思考著這個問題。
三、白夜之戀
「彼得堡有一些相當奇怪的角落，顧著這些地方的，彷彿不是照耀全彼得堡人的那個太陽，倒像另一個新的，彷彿是刻意訂做給這些角落用的，它用另一種特別的光芒照耀一切。在這些角落住著一種奇怪的人——夢想者。」
〈白夜〉的主角是一位孤獨的夢想達人，比起現實生活的各種瑣事和挑戰，他更喜歡沉湎在幻想世界裡，在幻想中和房子聊天，在幻想中和女人戀愛。但即使幻想再誘人，他還是熱烈渴望與人對話。一晚，孤獨的他遇上了等待戀人的女主角，兩顆寂寞而夢想的心相互陪伴了四個白夜，訴說彼此的幻夢和故事，然而，女主角等待的那個人回來了，男主角最後被發了好人卡（實在是個大好人），這場短短的夏日戀情從夢想起，以現實終……
高中時讀〈白夜〉，很能和夢想者產生共鳴，也許是因為成長過程中難以言說的孤獨，也許是因為自己也常常當了「好人」。孤獨是非常難以言說的東西，它也是幻想的食糧，而不論你是否曾經當過好人或經歷過失戀之苦，我想，人多少都是孤獨的吧！
再次讀〈白夜〉，在走進夢想者的四個夜晚時，除了感受到他的熱情和單純，也看到了他心靈世界的夢幻繽紛。但……會不會這一切，包括女主角在內，其實都是他在布滿灰塵的小房間裡所做的夢想呢？夢幻的戀情帶來幸福的感受，他將繼續追逐夢想嗎？還是……
四、救贖之夢
我很喜歡〈小英雄〉這個故事，說它是童話也好，是戀愛故事也行，這篇小說充滿著一股明亮歡快的意象，是杜氏作品很少見的風格。
「我在寫〈小英雄〉——你讀一讀吧，難道那故事裡有看到憤恨痛苦嗎？是我做了安詳又美好的夢。」
一個11歲的小男孩到親戚家度假，他在這裡認識了幾位年紀稍長的美麗少婦，有的親近他、有的喜歡捉弄他，更有一位溫柔而憂愁的少婦M女士深深吸引他。小男孩不只在被挑釁之下成了「騎士」，也在一番冒險中對愛人奉獻了騎士精神。這是男孩的初戀，純潔到讓人覺得未來一切都會永遠光明，勇敢到讓人感受前景的無限美好。然而，寫下這篇故事時的杜斯妥也夫斯基其實身陷死牢，隨時可能受到槍決……夢想中的騎士，拯救了作者本人。
在經歷了死牢的恐怖以及漫長的流放生涯後，再次回到彼得堡的作家展現出的是不一樣的文風，傷感浪漫的部分消失了，取而代之的是對現實的敏銳批判和對人性矛盾的深刻意識。「夢想者」也變成「地下室人」，他不再天真純情，不再做繽紛燦爛的夢，而是時時刻刻的自我衝突，是被存在的罪惡深深刺激著。
夢想者也曾經純純地愛過，是什麼原因讓夢想變了顏色？從白夜到地下室，彼得堡發生了什麼變化，作家在流放中又多看見了什麼？
五、穿越時空的夢之旅
夢能飛得多高多遠？夢和現實的關係是什麼？在投入心力創作《卡拉馬助夫兄弟》前夕，杜斯妥也夫斯基發表了〈一個可笑的人的夢〉這篇短篇小說，除了展現典型的後期作品的色彩，也充滿了奇特詭異的科幻味道。小說的主角彷彿是《附魔者》中的虛無主義者史塔夫羅金，他深深感覺到世界上的一切都無所謂，下定決心自殺，就在即將採取行動的當晚，他做了一個自殺成功的夢，而死去的他被某個超自然力量帶去進行時空旅行，跨越了數千年、數個星際，來到一個如同伊甸園般的人間樂園。他就這樣在夢中看著樂園從繁榮走向瓦解，重新經驗了一遍人類墮落史。
從長夢中照見虛無的他，心裡似乎有什麼東西激動了起來，在醒來之後，他決心去傳教，宣揚他所見到的真理……
現實和夢想的界限似乎在小說裡瓦解了：哪個才是夢？人生是不是也是一場大夢？真理也是夢嗎？在作家筆下，一個被夢吸引住的人可以是狂熱的、極端的，正如《附魔者》中形形色色的虛無主義者，他們不也是被某種信念或慾望的夢給附身了嗎？
從白夜下夢想者的夢，到地下室人的夢，再到附魔者們的夢，人該如何面對夢，該如何承擔夢？可笑的人也許還是做著夢，卻也隱隱約約透露了出路：「熱愛生活本身應該勝過熱愛它的意義。」他開始行動了。
六、夢與現實
透過〈白夜〉、〈小英雄〉和〈一個可笑的人的夢〉這些杜斯妥也夫斯基不同時期的短篇作品，我們看到了夢想者這一角色的蛻變，也更加清楚作家的長篇小說中各個主角的輪廓。《罪與罰》的拉斯柯尼可夫曾經也是徘徊在白夜下的夢想者，而《附魔者》裡神秘感十足的主角史塔夫羅金，在平行宇宙裡正從自殺的夢中醒來。那創造出這一切的作者本人呢？他是不是才是「大夢想家」？
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html