台裔神經科學家以腦機介面結合AI技術，助失語婦以數位化身說話，每分鐘78字破紀錄
我們想讓你知道的是
研究團隊將一個含有253個電極、薄如紙張的長方形電極片，植入至Ann的大腦語言區域的皮層表面，並在其頭部設置一個端口以電纜連接到電腦。而為了創建數位分身，研究團隊開發出一種合成語音演算法，以Ann中風前、在婚禮上演講的影像檔案來訓練，打造出一個聽起來像她本人的個人化合成語音。
文：劉馨香
美國時間8月23日，舊金山加州大學（UCSF）和柏克萊加州大學（UC Berkeley）研究團隊，以腦機介面（BCI）結合人工智慧（AI）技術，首度將大腦訊號轉換成合成語音和臉部表情動畫，成功讓一名因中風而失去說話能力的婦女以數位化身自然地與人交流，且每分鐘可講78個字，比過去任何類似技術都更快。此項成果刊登於頂尖科學期刊《Nature》。
領導此項研究的是知名台裔神經科學家、UCSF醫學院神經外科主任張復倫（Edward Chang），他投入腦機介面研究已有十多年。其團隊在2021年7月於《NEJM》發表，首次將癱瘓者試圖說話時的大腦活動訊號，翻譯成單字和句子並呈現於螢幕上，當時每分鐘可打出15個字。
張復倫表示，「在這項新研究中，我們將試圖說話時的大腦活動訊號翻譯成文字的速度，加快到每分鐘約78個字；不僅如此，我們還可以將此大腦訊號直接轉換成可以聆聽的合成語音，並在數位化身上呈現準確的臉部動作。」
參與此項研究的是一名48歲婦女Ann，她在18年前發生腦幹中風，導致其嚴重癱瘓，經過多年的物理治療後才能轉動頭部與控制笑或哭等臉部肌肉動作，不過，能讓她說話的肌肉仍然動也不動。
研究團隊將一個含有253個電極、薄如紙張的長方形電極片，植入至Ann的大腦語言區域的皮層表面，並在其頭部設置一個端口以電纜連接到電腦。此技術稱為腦皮層電圖（electrocorticography, ECoG），能同時記錄數千個神經元的綜合活動。如果Ann沒有中風，這些電極接收到的神經訊號，原本可能會傳送到她的舌頭、下巴、喉嚨和臉的肌肉。
Ann與研究團隊一起訓練系統的人工智慧演算法好幾週，她需要從一個含有1024個單字的對話詞彙表中，重複地在嘗試說不同的短語，直到電腦能辨識她每個音素（phonemes）獨特的神經活動模式。音素是指語音中的最小聲音單位，例如，「Hello」包含四個音素：HH、AH、L和OW。
使用這種方法，電腦只需學習39個音素就能解讀英語中的任何單字，這不僅提高了系統的準確性，還使其速度提高3倍。
而為了創建數位分身，研究團隊開發出一種合成語音演算法，以Ann中風前、在婚禮上演講的影像檔案來訓練，打造出一個聽起來像她本人的個人化合成語音。
研究團隊也藉助一套Speech Graphics公司開發的臉部動畫軟體，並透過機器學習將Ann大腦訊號轉化成虛擬角色臉部的肌肉運動，包含下顎、嘴唇、舌頭的移動，以及表達快樂、悲傷和驚訝等情緒的臉部表情。
Ann對於聽到數位分身成功代替她講話，表示「感覺很有趣，這就像聽到一位老朋友的聲音。」她並說：「參與這項研究給了我一種使命感，我覺得我正在為社會做出貢獻，感覺就像我又找到工作了。這項研究讓我感到真正地生活！」
張復倫表示，我們的目標是讓癱瘓者恢復一種完整而真實的溝通方式，也就是人們與他人交談時最自然的方式。
研究團隊表示，下一階段的關鍵是打造出不需要電線連接的腦機介面。
參考資料
- How Artificial Intelligence Gave a Paralyzed Woman Her Voice Back
- A high-performance neuroprosthesis for speech decoding and avatar control（Nature）
本文經環球生技月刊授權刊登，原文刊載於此
原標：《Nature》腦機介面再突破！失語婦以數位化身說話 每分鐘78字破紀錄
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA