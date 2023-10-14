開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/14,
科學

台裔神經科學家以腦機介面結合AI技術，助失語婦以數位化身說話，每分鐘78字破紀錄

台裔神經科學家以腦機介面結合AI技術，助失語婦以數位化身說話，每分鐘78字破紀錄
Photo Credit: UC San Francisco (UCSF) Youtube截圖

我們想讓你知道的是

研究團隊將一個含有253個電極、薄如紙張的長方形電極片，植入至Ann的大腦語言區域的皮層表面，並在其頭部設置一個端口以電纜連接到電腦。而為了創建數位分身，研究團隊開發出一種合成語音演算法，以Ann中風前、在婚禮上演講的影像檔案來訓練，打造出一個聽起來像她本人的個人化合成語音。

文：劉馨香

美國時間8月23日，舊金山加州大學（UCSF）和柏克萊加州大學（UC Berkeley）研究團隊，以腦機介面（BCI）結合人工智慧（AI）技術，首度將大腦訊號轉換成合成語音和臉部表情動畫，成功讓一名因中風而失去說話能力的婦女以數位化身自然地與人交流，且每分鐘可講78個字，比過去任何類似技術都更快。此項成果刊登於頂尖科學期刊《Nature》。

領導此項研究的是知名台裔神經科學家、UCSF醫學院神經外科主任張復倫（Edward Chang），他投入腦機介面研究已有十多年。其團隊在2021年7月於《NEJM》發表，首次將癱瘓者試圖說話時的大腦活動訊號，翻譯成單字和句子並呈現於螢幕上，當時每分鐘可打出15個字。

張復倫表示，「在這項新研究中，我們將試圖說話時的大腦活動訊號翻譯成文字的速度，加快到每分鐘約78個字；不僅如此，我們還可以將此大腦訊號直接轉換成可以聆聽的合成語音，並在數位化身上呈現準確的臉部動作。」

參與此項研究的是一名48歲婦女Ann，她在18年前發生腦幹中風，導致其嚴重癱瘓，經過多年的物理治療後才能轉動頭部與控制笑或哭等臉部肌肉動作，不過，能讓她說話的肌肉仍然動也不動。

研究團隊將一個含有253個電極、薄如紙張的長方形電極片，植入至Ann的大腦語言區域的皮層表面，並在其頭部設置一個端口以電纜連接到電腦。此技術稱為腦皮層電圖（electrocorticography, ECoG），能同時記錄數千個神經元的綜合活動。如果Ann沒有中風，這些電極接收到的神經訊號，原本可能會傳送到她的舌頭、下巴、喉嚨和臉的肌肉。

1
Photo Credit: UCSF官網
團隊將一個含有253個電極、薄如紙張的長方形電極片，植入至Ann的大腦語言區域的皮層表面。

Ann與研究團隊一起訓練系統的人工智慧演算法好幾週，她需要從一個含有1024個單字的對話詞彙表中，重複地在嘗試說不同的短語，直到電腦能辨識她每個音素（phonemes）獨特的神經活動模式。音素是指語音中的最小聲音單位，例如，「Hello」包含四個音素：HH、AH、L和OW。

使用這種方法，電腦只需學習39個音素就能解讀英語中的任何單字，這不僅提高了系統的準確性，還使其速度提高3倍。

而為了創建數位分身，研究團隊開發出一種合成語音演算法，以Ann中風前、在婚禮上演講的影像檔案來訓練，打造出一個聽起來像她本人的個人化合成語音。

研究團隊也藉助一套Speech Graphics公司開發的臉部動畫軟體，並透過機器學習將Ann大腦訊號轉化成虛擬角色臉部的肌肉運動，包含下顎、嘴唇、舌頭的移動，以及表達快樂、悲傷和驚訝等情緒的臉部表情。

Ann對於聽到數位分身成功代替她講話，表示「感覺很有趣，這就像聽到一位老朋友的聲音。」她並說：「參與這項研究給了我一種使命感，我覺得我正在為社會做出貢獻，感覺就像我又找到工作了。這項研究讓我感到真正地生活！」

張復倫表示，我們的目標是讓癱瘓者恢復一種完整而真實的溝通方式，也就是人們與他人交談時最自然的方式。

研究團隊表示，下一階段的關鍵是打造出不需要電線連接的腦機介面。

參考資料

本文經環球生技月刊授權刊登，原文刊載於此
原標：《Nature》腦機介面再突破！失語婦以數位化身說話 每分鐘78字破紀錄

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。