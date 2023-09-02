【接地氣的現代詩】陳易聰〈海面一公尺〉：願如今的我們不再朝著末日走

今年8月，極端氣候在全球各地造成災害。在台灣，卡努颱風在南投縣仁愛鄉，帶來有史以來最高降雨量，導致土石流淹沒聯外道路、加油站，以及當地好幾戶民宅。

而國外，極端高溫讓土耳其、希臘、義大利、美國夏威夷的森林大火更難撲滅。雖然有些人主張，森林大火是這些地區夏季的常見現象，但也有些人認為，近幾年的森林大火程度越來越嚴重、波及範圍也越來越大，可能是全球暖化造成的極端氣候影響。

在這個極端氣候幾乎成為「日常」的季節，我想跟大家一起讀這首有關極端氣候的詩：陳易聰的〈海面一公尺〉。

陳易聰〈海面一公尺〉 中午光線充足時我們開了一場會議，

提到糧食和供水，加高海堤可行 或不可行？

內政部長的手錶浸水了，她說：

「時間都在我的腦海中轉動！」 踏著水藻走向災區。

城市一片靜默，公海馬在盆栽中產子。

租稅法已經泡爛，但我們透過捐獻

明年可以造一座玻璃的避難所。 死亡率頗高，水面下的記憶緩慢而長久，

淚水與海草暗暗地糾纏。

「我是鰥夫！某次海嘯襲捲後出來競選，

對未來有很多的想法……」 許多年輕人長出鰓，有些有了鱗片。

我想他們會活得比較久，

這是我們這代以上的人造成的，

倖存者要將功贖罪！ 晚上去參加一場法會，

紀念過往先人和綠色的故鄉。

沒有燭火和香，海面一公尺以下

人的眼睛會發光。

平淡無奇的句子中，含藏對政治的批判

這首詩是2010年台北文學獎新詩的首獎作品。或許有的人會好奇，這詩整體平鋪直敘，看起來似乎有點平淡無奇，為什麼能得到當時的首獎？其實，這首詩最厲害的地方，就是在平淡無奇的句子中，突如其來地插入「對政治的批判」或「末日景象」。

「政治批判」方面，第一段就是很好的例子。第一段的開頭寫道「中午光線充足時我們開了一場會議，／提到糧食和供水，加高海堤可行 或不可行？」，這兩行詩是非常平凡的句子。你可以想像，這可能是現實世界真的會出現的場景，或許是當代某個政府單位內部的一場會議，而敘事者用非常簡單、平靜的口氣，描述了現場狀況。

不過，為什麼這些句子會給人這種平淡無奇、很現實的感覺呢？答案藏在句子的細節中。

一般來說，在描述緊急、異常的狀況時，人們往往會精簡語言，刪掉非必要的資訊，且用比較正式的詞彙，希望聽的人、閱讀的人可以快速抓住重點。