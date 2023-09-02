TNL+ 2023/09/02,
文學

【接地氣的現代詩】陳易聰〈海面一公尺〉：願如今的我們不再朝著末日走

【接地氣的現代詩】陳易聰〈海面一公尺〉：願如今的我們不再朝著末日走
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

這首詩是2010年台北文學獎新詩的首獎作品。或許有的人會好奇，這詩整體平鋪直敘，看起來似乎有點平淡無奇，為什麼能得到當時的首獎？其實，這首詩最厲害的地方，就是在平淡無奇的句子中，突如其來地插入「對政治的批判」或「末日景象」。

今年8月，極端氣候在全球各地造成災害。在台灣，卡努颱風在南投縣仁愛鄉，帶來有史以來最高降雨量，導致土石流淹沒聯外道路、加油站，以及當地好幾戶民宅。

而國外，極端高溫讓土耳其、希臘、義大利、美國夏威夷的森林大火更難撲滅。雖然有些人主張，森林大火是這些地區夏季的常見現象，但也有些人認為，近幾年的森林大火程度越來越嚴重、波及範圍也越來越大，可能是全球暖化造成的極端氣候影響。

在這個極端氣候幾乎成為「日常」的季節，我想跟大家一起讀這首有關極端氣候的詩：陳易聰的〈海面一公尺〉。

陳易聰〈海面一公尺〉

中午光線充足時我們開了一場會議，
提到糧食和供水，加高海堤可行 或不可行？
內政部長的手錶浸水了，她說：
「時間都在我的腦海中轉動！」

踏著水藻走向災區。
城市一片靜默，公海馬在盆栽中產子。
租稅法已經泡爛，但我們透過捐獻
明年可以造一座玻璃的避難所。

死亡率頗高，水面下的記憶緩慢而長久，
淚水與海草暗暗地糾纏。
「我是鰥夫！某次海嘯襲捲後出來競選，
對未來有很多的想法……」

許多年輕人長出鰓，有些有了鱗片。
我想他們會活得比較久，
這是我們這代以上的人造成的，
倖存者要將功贖罪！

晚上去參加一場法會，
紀念過往先人和綠色的故鄉。
沒有燭火和香，海面一公尺以下
人的眼睛會發光。

平淡無奇的句子中，含藏對政治的批判

這首詩是2010年台北文學獎新詩的首獎作品。或許有的人會好奇，這詩整體平鋪直敘，看起來似乎有點平淡無奇，為什麼能得到當時的首獎？其實，這首詩最厲害的地方，就是在平淡無奇的句子中，突如其來地插入「對政治的批判」或「末日景象」。

「政治批判」方面，第一段就是很好的例子。第一段的開頭寫道「中午光線充足時我們開了一場會議，／提到糧食和供水，加高海堤可行 或不可行？」，這兩行詩是非常平凡的句子。你可以想像，這可能是現實世界真的會出現的場景，或許是當代某個政府單位內部的一場會議，而敘事者用非常簡單、平靜的口氣，描述了現場狀況。

不過，為什麼這些句子會給人這種平淡無奇、很現實的感覺呢？答案藏在句子的細節中。

一般來說，在描述緊急、異常的狀況時，人們往往會精簡語言，刪掉非必要的資訊，且用比較正式的詞彙，希望聽的人、閱讀的人可以快速抓住重點。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

“接地氣的現代詩”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。