徵文作品涉違國安法，香港推廣粵語組織「港語學」停運
我們想讓你知道的是
香港粵語保育組織「港語學」28日公告，港府要求下架其2020年徵文比賽中，一篇涉嫌違反《香港國安法》的參賽小說。該組織決定解散停運；身處海外的「港語學」主席指，在港家人遭警方登門搜查，保育廣東話未涉政治，如今再遭打擊。
文：德國之聲中文網
香港粵語保育組織「港語學」昨日（28日）在其官方網站及社交媒體平台宣佈，因該組織2020年舉辦的廣東話徵文比賽中，有一篇參賽作品被指涉嫌違反《香港國安法》、遭香港當局要求下架；基於安全考量，決定解散並停止所有運作。《美聯社》指出，這是香港侵犯言論自由的最新例證。
現旅居海外的「港語學」主席陳樂行在該組織的「執笠」（結業）公告中表示，香港國安處人員22日在沒有搜查令的情況下，進入其家人住所進行搜查、問話，要求面見陳樂行本人、並下架該組織3年前所辦「中西區廣東話徵文比賽」的一篇小說。
陳樂行向港媒《明報》表示，國安處人員並未表明有關文章違反《國安法》的哪條法律，僅要求其家人轉達，「如果唔（不）將文章下架，會通緝我，當我係（是）第9個。」
今年7月，香港警方宣佈每人懸賞100萬港元，通緝8名流亡海外的香港知名民主活動人士，指控他們涉嫌違反《國安法》。他們仍在香港的親人多次遭到港警帶走問話。
陳樂行表示，他隨後致電國安處查詢，獲知他以前經營的蛋糕店當日亦遭搜查，該處人員並提起他的家人及「港語學」前成員的情況，要求他即時下架違反《國安法》的小說。為保家人及「港語學」前成員安全，陳樂行表示，當日已即時將涉事文章刪除，並決定即日起停運「港語學」、啟動解散程序。
據陳樂行說法，國安處人員稱香港中西區民政處此前曾多次聯絡他未果，才採取有關行動，但他翻查電郵紀錄，並未發現民政處要求文章下架的通知。
陳樂行強調，「港語學」由2020年至今的社區活動及組織工作由他全權決定，現時會務、日常運作、社交平台及網站營運亦由他一人營運，與其家人、任何掛名成員或在港人士均無關聯。
「港語學」是2013年成立於香港的非政府組織，根據官方網站，該組織致力於「守護香港人嘅（的）語言——廣東話、正體字，以及當中承傳嘅（的）本土文化」。此次涉事小說參加的徵文活動於2020年6月舉辦，並於11月30日公佈結果。《香港國安法》則於2020年7月起實施。
綜合媒體報導，該篇涉事小說為《我們的時代》，投稿者以筆名撰稿，講述一名幼時隨父母移英的男子在2050年重回出生地香港，卻發現港人多數不再說廣東話，並提及父母因吸入太多中國製催淚彈，身體每況愈下。同時，政府為消除殖民元素而更改地名、壓制宗教自由。文末並引用已故捷克作家米蘭・昆德拉（Milan Kundera）的名言：「人與權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭。」
陳樂行向《明報》坦言，保育廣東話如今「吃力不討好」，自己「又不是搞政治，很明顯不是反對政府，不是政治組織」，但依然遭到打擊。
陳樂行指出，他曾因2018年反對香港浸會大學強制施行普通話畢業測試，而收到死亡威脅，隨後也有建制派向香港廉政公署舉報「港語學」為「激進反中」組織。
而他近日亦在「港語學」網站附圖指控，有香港中學文憑考試（DSE）的評卷員在小紅書販賣評卷機密，隨後有嫌疑犯被捕，香港警方曾多次邀他返港出庭作供，但他考量人身安全風險後並未照做。
© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：徵文作品涉違國安法 香港粵語保育組織停運
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
Tags：
生成式AI帶起雲端熱潮！現在就是平步青「雲」的絕佳機會──AWS AWSome Day線上雲端培訓日免費報名中！
我們想讓你知道的是
現在就是科技史上的重要轉捩點，掌握「雲端技術」的工作者，已經成台灣企業雇主偏好的新時代人才。若想跟上趨勢、步入雲端，你就絕對不能錯過臺灣雲端服務商AWS於9月07日舉辦的「AWS線上雲端培訓日」！
自生成式人工智慧（Gen AI）問世，人工智慧（AI）展現出諸如自然語言、圖像、音樂等內容生成的創造能力後，AI一詞便躍升為產業最熱門的關鍵字。不只企業紛紛導入相關技術人才，整合各式AI服務、開啟新一波的商業競賽，甚至海外也出現了名為「AI溝通師」的新興職缺，年薪上看百萬台幣。
但你可能不知道的是，除了AI，「雲端服務」的領域其實也充滿機遇──其中的關鍵，是AI與雲端密不可分的關連性。雲端服務就好比是AI的基礎建設，不只提供大量的數據存儲和處理能力，對於AI模型的訓練與運行至關重要；同時，藉由雲端供應商預先建構的服務及API，開發者能夠享有擴展彈性及服務整合等優勢，小至原型開發、大至大規模部署，都可以隨需求調整所需資源，輕鬆整合各項AI功能。
基礎數位技能免費養成，雲端技術替你打開職場新大門！
AWS台灣數位技能研究指出，在台灣，具備高階數位技能（如雲端運算或軟體開發）的受訪員工每年平均收入約180萬台幣，且高達52%掌握高階數位技能的受訪員工表示擁有較高的工作滿意度；不過，反觀台灣產業的數位人才招募狀況，AWS卻發現有過半雇主在找尋數位人才的過程面臨極大挑戰，且有75%的受訪企業表示，數位認證或培訓課程能夠代替學士學位。這意味著，未來數年市場對擁有數位技能的員工的需求將保持強勁，且擁有越高階的數位技能，在招募市場中就越佔據主動權與優勢；不過，隨著Gen AI等新興技術崛起，企業對於基礎數位技能的需求也逐步擴大，成為眾人踏入雲端領域的絕佳機會。
為幫助有意學習雲端的初學者深入認識，並從中找到職涯發展的機遇，AWS即將於9月07日下午舉辦完全免費的雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSome day）」。活動中，除了基本雲端概念、運算、儲存服務及安全性等，也會介紹時下熱門的AI應用，並帶領參與者認識AWS多元的雲端解決方案，獲得能夠即時應用的雲端實戰力。最重要的是，「AWS線上雲端培訓日」線上參與、全程免費，非常適合想要接觸雲端，但時間有限的產業工作者們。
雲端小白的技術即戰力！完整雲端應用展示，助你敲開雲端產業入門磚
「AWS線上雲端培訓日」由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程內容從雲端趨勢、運算儲存等核心服務開始，漸漸延伸至資料庫、網路架構、資安概念等概念，最後聚焦AI、物連網、機器學習等AWS的焦點服務，為您開啟個人或企業的雲端創新之旅。
專為雲端小白量身打造的課程架構，加上資深講師深入淺出的示範，相信不管你是否擁有雲端基礎，結訓後都能獲得適當的基礎雲端能力，並擁有對AWS旗下200多種服務的初步認識，了解如何活用雲端、掌握AI。除此之外，課程結束後參與者還會獲得AWS提供的培訓證書，為個人求職或是部門競爭帶來正面的影響。
無論是企業或資訊主管、開發團隊的技術人員，還是對雲端服務有興趣的工作者，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，千萬別錯過由AWS專家帶來的培訓課程。此外，若您是第一次接觸AWS的用戶，只要在活動前註冊AWS免費帳號，還能獲得「AWS藍芽喇叭」，歡迎點此了解更詳細活動規範。
AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年9月07日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：本課程中，專業講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS高達200多種的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。