劇作評論家耿一偉獲頒德國2023歌德獎章，1955年以來首位獲此獎的台灣人

台灣劇作評論家耿一偉獲頒德國2023歌德獎章（Goethe Medal），頒獎典禮於昨（28）日在德國威瑪舉行，這是自1955年獎項設立以來首位台灣獲獎者。

Photo Credit: 中央社 耿一偉

「歌德獎章」是德國對外文化政策最重要的國家級獎章，用以表彰在國際文化交流或德語教學方面有傑出貢獻的公眾人物，由全球各地的歌德學院及德國外交單位遴選及辦理，自1955年開辦至今，已授予來自全球逾70國300多位獲獎者。

2009年開始，歌德學院辦理頒獎典禮並與威瑪藝術節建立合作關係，規劃週邊慶祝展演活動，以促進獲獎者與觀禮來賓間的交流。8月28日也是德國文學家歌德（Johann Wolfgang von Goethe）誕辰，作為「歌德獎章」頒獎日更是別具意義。

至於耿一偉長期從事寫作、劇場工作與策展，2012年任台北藝術節總監，自2018年起擔任衛武營戲劇顧問，2023至2024年則出任台南藝術節策展人，以「台南400」作為策展主軸，打開府城藝術的國際視野。

2017年耿一偉獲頒台德友誼勳章、2019年獲頒法國藝術與文學勳章，今年再度榮獲歌德獎章，是歐洲藝壇對於耿一偉的肯定，也是國際對於台灣藝術文化發展的致敬。

而為了呼應獲獎盛事，文化部、駐德國代表處文化組與威瑪藝術節（Kunstfest Weimar）合作，邀請台灣表演藝術團體「聚合舞（POLYMER DMT）」劇團同步於威瑪藝術節演出。

「聚合舞」是由台灣藝術家羅芳芸跨國邀集所組成的團隊，專精於跨領域議題的藝術作品製作，近年創作主軸圍繞在「身份」議題的探索。

本次應邀演出的作品《Home away from home》將視角從個體擴展至族群，關注台、德兩地的越南移民工。這齣紀錄式的劇場作品曾獲歌德學院（台北）德國文化中心、國家文化藝術基金會、新北市政府文化局等單位大力支持。作品於2021年在雲門劇場演出，2023年進一步將台灣的人文關懷帶往德國。

「聚合舞」《Home away from home》德國演出資訊：

演出地點：德國威瑪國家戲劇院（Deutsches Nationaltheater, Weimar）

演出時間：

8月26日 裝置展18:00 – 21:00（演出18:00 / 20:00）

8月27日 裝置展10:00 – 19:00（演出18:00）

8月28日 裝置展10:00 – 15:00

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範