聯合國《兒童權利公約》新增意見書：確保兒少「氣候權」、政府須協助提出「環境訴訟」

聯合國兒童權利委員會於昨(United Nations Committee on the Rights of the Child)昨(28)日,公布了一項新的指導方針。指出國家有義務要保護兒童免受環境惡化的影響,政府需要進行相關企業的監管,並且允許未成年國民尋求法律救濟。若兒少想要對政府提起氣候相關的訴訟,聯合國也會提供法律上的協助。

聯合國兒童權利委員會於昨日,針對《兒童權利公約》(Convention on the Rights of the Child),公布了《第26號一般性意見》(General Comment No.26)。提供1990年生效的《兒童權利公約》氣候議題方面的解釋,以及指導方針。

已經締約並批准《兒童權利公約》的196個國家,以及未來加入的締約國,均須依照《第26號一般性意見》中,對兒少氣候權利的說明,履行締約國的義務。

兒少環境權利的保障

締約於1989年,並於1990年生效的《兒童權利公約》中,要求締約國保障兒童的生命權、生存權、發展權,以及健康權等權利。

而昨日公佈的《第26號一般性意見》特別針對全球氣候變化、極端氣候盛行、生物多樣性遭破壞,且污染嚴重的發展現況以及未來,提出了締約國可以依循的途徑。並且確立兒童有權享有乾淨、健康,且可持續的環境的權利,而兒童的這些「氣候權」,在《第26號一般性意見》的補充說明下,是被《兒童權利公約》所保障的。

《第26號一般性意見》指出,在兒童的生命權、生存權與發展權的部分,氣候與環境的退化,危害了兒童發揮潛力、進行戶外活動,以及與自然環境互動的權益。且增加了兒童遭受武裝衝突、飢荒與暴力的風險。意見書也指出,脆弱性使兒童更容易受到有毒污染物的影響,導致其大腦、器官與免疫系統的發展受阻。

意見書也指出,兒童享有被傾聽的權利,由於環境議題對兒童的發展相當重要,因此兒少的觀點應該要能夠在政府環境部門決策過程中被聽見。締約國需要建立起適合各年齡層兒少的意見平台,讓兒少的聲音能夠被政府部門聽見。而在國際層級,也須促進兒少領導的團體進入環境議題的決策過程,確保兒童的環境權訴求能夠在國際場域被看見。

《兒童權利公約》也保障了兒少的言論與集會自由,《第26號一般性意見》指出,許多參與環境議題的兒少,經常面臨威脅、恐嚇與騷擾。對此,締約國需保護參與氣候倡議的兒少,能夠安全、不受迫害地表達自己的訴求。而各國有關誹謗的法律,也不應被用於壓制兒少的言論自由權。

提供法律協助並進行企業監管

《第26號一般性意見》指出,兒少如果要對侵害其氣候權利的個人、企業,或是政府提起法律訴訟,國家有權為其提供協助。包含消除兒少興訟的障礙、延長案件追訴時效、提供免費法律協助,並要求國家司法機構接受兒少的訴訟案件。而在兒少提出的環境或氣候相關訴訟中,身為原告的兒少不需負舉證責任,以降低提起訴訟的難度。

意見書也指出,各締約國有責任對會造成環境污染的企業進行監管,以防止企業所造成的氣候變遷,侵害到兒童的權利。而各國應確保企業儘速減少碳排,並要求金融監管機構對企業進行環境影響評估。

日前美國蒙大拿州聯邦地區法院(Montana District Court)判定,蒙大拿州政府在發放石化產業開發許可時,因為沒有將氣候變遷等環境議題納入審核項目,因此違反了州憲法中,對「乾淨且健康」的環境的保障。而本案是由16位兒少於2020年時提出,法院的勝訴判決,為美國的兒少氣候訴訟開了先例。

根據《衛報》的報導,南非普勒托利亞大學(University of Pretoria)的法學教授斯科爾頓(Ann Skelton)表示,「還是有許多人不將兒少的意見當一回事」,但希望各國政府能夠依照《第26號一般性意見》的建議與指示,修改國內的政策與法律,更全面地保障兒童的氣候權。

