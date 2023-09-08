《關於離婚，你必須知道的事》：可憐的父母，你們是在證明自己看錯人嗎？

文：林秋芬、鄧學仁、潘雅惠

別讓孩子成為拯救父母的英雄，和小孩陌生的法官要如何決定他們的未來？

在父母的衝突中，孩子往往是受傷最深的人。

明勝和茜芸這對夫妻，已走了一長段難再相愛、彼此都糾結的路。只是，兩人都不希望失去孩子的監護權，卻也都不知道究竟該如何是好，拖到最後，演變成了將婚姻和孩子都交給法官決定的局面。

為了孩子，該留下來嗎？

「為了孩子，我們該離婚還是不離婚？」這是明勝和茜芸在心中糾結了太久的問題。兩人擔憂彼此衝突對孩子的影響，但也害怕要是真離了婚，是不是又會帶給孩子無法預期的衝擊。

其實，明勝與茜芸在婚姻中都不快樂。他們彼此無法溝通，若不是上了法院，也許甚至難以說出心裡真正的想法。

婚姻中屢屢發生的口語衝突，讓整個家如烏雲罩頂。兩人多次在孩子面前大聲咆哮、相互挑釁，甚至孩子也開始學習以暴力的方式溝通，孩子更時常晚上做噩夢，哭著醒來，原本開朗活潑的孩子，逐漸變得對每件事都戰戰兢兢。

孩子這樣的變化，兩人其實都看在眼裡，也都知道孩子會努力擺出小大人的模樣。可是，即便心疼，沒有人願意放手。

茜芸想要做些改變，至少讓孩子少受一點傷，明勝卻抗拒改變，因為他心中害怕著，如果婚姻結束，不知道對孩子究竟會有什麼影響？何況現在孩子這樣黏媽媽，會不會離婚後，父子倆的關係變得越來越糟？

撐過不快樂的四年，明勝終於向法院訴請離婚，兩人也終於不得不面對未來的變化。

婚姻的結束

經歷四個月的調解，雖然雙方對於離婚有共識，但對於孩子的監護權、探視依舊無法有共識，最後他們終於在法庭上做出了決斷。關係既然走不下去，那就先和解離婚，只是，關於孩子的照顧，他們卻沒辦法自己決定，而是願意交由法官決定，相信法官會給一個雙方覺得公平的方案。這個他們都不滿意卻又必須接受的方案是六歲的孩子由雙方共同監護，小學階段由媽媽主要照顧，國中後由爸爸主要照顧，探視方每兩週末接孩子共處。

我們會接觸到明勝與茜芸，是因為他們的孩子被轉介來接受目睹家暴兒童的心理輔導，我們定期與明勝及茜芸談孩子的輔導狀況。這次在他們於法院的離婚、監護權、會面和解成立後的第三天，我們約了他們一起談孩子。

過往尚在進行離婚訴訟時，每次見面，我們感受到雙方的對立、敵意。兩人總是挑選會談室中最遠的兩張沙發而坐，互不看對方；兩人惜字如金，也似乎擔憂自己的言語會影響正在進行的監護權之爭。

即使婚姻、孩子照顧有了最終結果，我們並沒有感受到他們的放鬆，盡是心理的疲憊、對孩子的擔憂。

茜芸先開口了，「老師，我有跟孩子說法官的決定了，但孩子說他想要跟現在一樣，一週跟媽媽住、一週跟爸爸住，我說不行，等你國中就換成上學的時候跟爸爸住，孩子一直問我為什麼要這樣？」相對於滔滔不絕的茜芸，明勝卻總是頭低低的，不發一語。

父子關係改變的開始？

明勝和茜芸的言談中，總透露出許多糾結，兩人對待孩子的方式雖然有所不同，但兩人似乎都不知道該如何是好，更害怕對孩子的付出會得不到回報、怕孩子和自己的關係變差。

茜芸不斷詢問目前的狀況會不會影響孩子的未來。我們只能告訴她，對於孩子來說，童年負面經驗會有影響，只能鼓勵夫妻雙方為孩子努力做友善父母。

在那次見面的最後，茜芸鬆口，說她會再多說服孩子現在改成週末和爸爸見面，而明勝的頭依然低低的，似乎一直糾結著什麼。

「孩子快樂嗎？」明勝這麼問。

我們問，他能做什麼讓孩子多一些快樂嗎？他在擔心什麼嗎？原來，明勝害怕萬一他的努力沒有成果，未來孩子依然會和他疏離、父子的關係還是變糟，那該怎麼辦。

結束了這次的會談，在目送他們全家離開時，我們看見眼眶泛淚的明勝終於主動抱起了在外頭等待的孩子，說起了悄悄話。而孩子原先抗拒的肢體，在感受到爸爸的柔軟後，也跟著放鬆了下來。明勝開始願意放下執著與恐懼，低下身來和孩子說話、聊天。

或許，這會是一個父子關係改變的開始。

心理師想說：對戰中的父母做不了父母

明勝與茜芸這對父母在孩子面前大聲咆哮、多次的相互挑釁、不斷的口語衝突，我們從六歲孩子目睹父母暴力的視角來看，孩子與父母雙方要發展安全的依附關係是困難的，孩子自己面對生死存亡的危機，擔憂戰場中的父母，不知道子彈會打到誰。

長期在這樣心理危機中的孩子會習得無助，唯一可以帶自己離開戰場的人都不走，或雙方可以協議停火的，為何做不到？父母都說愛我、會保護我、照顧我，但真實處境卻不是如此。這些情況會讓孩子很矛盾，當內在情緒與困惑無法梳理，孩子會透過外在行為、語言表現，如故事中的孩子做惡夢驚醒，或更不利的發展是在學校使用暴力。

這是孩子在危機中學習到的生存信念：「我要夠強、讓人家怕我，我才能掌控別人，我才能活。」於是這樣的孩子長大以後又進入一段有暴力的親密關係中，可能又有另一個目睹暴力的孩子，形成代間循環。

因此若明勝與茜芸真的無法改善婚姻關係的品質，就該思考：只是維持家庭結構的完整，但讓孩子身處於衝突不斷的環境中，還是兩人分開各自做父母，讓孩子來回兩個平靜的家，擁有兩個比較快樂的父母，到底哪個決定才是對孩子好？

可惜明勝與茜芸兩人意識上知道關係衝突對孩子的影響，但也僅止於認知上，無法於行動上協商討論該怎麼做。兩人將婚姻、孩子照顧的安排丟包給外人、法官來決定。如此一來，兩人不需要扛責任，不需要冒險，但最終兩人與孩子對法官的決定都不滿意，後續孩子照顧與相處卻必須依照法院裁定進行。

孩子捨己救父母