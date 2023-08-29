美國總統拜登9月訪問河內，尋求加強美越關係

白宮週一（8月28日）宣布，總統喬·拜登（Joe Biden）將於下個月前往越南，會見越南共產黨總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）和其他越南領導人。

拜登將於9月10日抵達河內，在出席印度年度二十國集團（G20）領導人峰會後對越南首都進行為期一天的訪問。

「兩國領導人將探索促進以技術為中心和以創新為動力的越南經濟增長的機會，通過教育交流和勞動力發展計劃，擴大兩國人民之間的聯繫，在該地區應對氣候變化，促進和平、繁榮與穩定，」白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在一份聲明中說。

白宮週一還宣布，拜登將從越南回國途中經停阿拉斯加，紀念2001年9月11日美國遭受襲擊22週年。尚皮耶說，總統將與軍人、急救人員及他們的其家人一起參加在安克雷奇埃爾門多夫-理查森聯合基地舉行的紀念儀式。

President Biden will travel to Hanoi, Vietnam on September 10, 2023. While in Hanoi, President Biden will meet with General Secretary Nguyen Phu Trong and other key leaders to discuss ways to further deepen cooperation between the US and Vietnam.https://t.co/V7OOgDxi8P — Duan Dang (@duandang) August 28, 2023

在正式宣布這一消息的幾週前，就有暗示說，拜登可能訪問越南。7月29日，他在緬因州弗里波特舉行的競選招待會上表示，越南領導人希望與他會面。隨後，他在本月早些時候在新墨西哥州舉行的招待會上告訴捐助者，他「很快就會前往越南，因為越南希望改變我們的關係並成為合作夥伴。」拜登在

弗里波特的那次競選招待會上他說：「我接到越南領導人的電話，他急切地想在我參加G20峰會期間與我會面。他希望將我們提升為與俄羅斯和中國一樣的主要合作夥伴。你認為這是怎麼回事？我這可不是在開玩笑。」

由於美國對中國在該地區不斷增強的軍事和經濟影響力日益擔憂，拜登在任期間一直非常重視改善和擴大與東南亞的關係。

與此同時，拜登及其助手一再表示，他們尋求改善美中兩國政府之間的溝通，以解決本屆民主黨行政當局表示兩國存在共同利益的問題——例如應對氣候變化的全球努力— —並避免不必要的衝突和誤解。

多年來，美國一直尋求加強與越南的關係，越南對華盛頓的示好持謹慎態度。中國和俄羅斯長期以來都是越南的主要貿易夥伴。

在宣布訪問越南之前，本月稍早，拜登在美國總統度假勝地大衛營接待了日本和韓國領導人，舉行了歷史性的三邊峰會，以鞏固新的經濟和安全協議。

拜登一直致力於拉近韓國和日本這兩個歷史對手的距離，兩國都對中國在太平洋地區的強勢和朝鮮的核計劃感到擔憂。

（本文依據了美聯社的報導。）

本文經美國之音授權轉載，原文發表於此

原標題： 白宮宣布拜登下月訪問河內，尋求加強美越關係

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範