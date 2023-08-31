經歷兩個失落的十年，「阿根廷川普」成為總統候選人中的頭號熱門，揚言「經濟美元化」

文：向駿（Antonio C. Hsiang，現任智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授）

當地時間8月13日，阿根廷舉行2023年大選初選，極右翼政黨「自由前進黨」推舉的總統候選人米萊（Javier Milei）名列第一，擊敗該國主要反對黨「變革聯盟」（Juntos por el Cambio）的候選人、前國家安全部長布林裡奇（Patricia Bullrich）和執政黨「祖國聯盟」（Union por la Patria）的總統候選人、現任經濟部長馬薩（Sergio Massa）成為阿根廷總統候選人中的頭號熱門。

被稱為「阿根廷川普」的米萊，選後重申如能當選阿根廷總統將關閉阿根廷央行，並稱已制定了經濟美元化政策。初選結果隨即引發股匯雙殺，阿根廷央行迅速宣布將官方匯率大幅貶值22％。阿根廷前總統馬克里（Mauricio Macri，2015－2019執政）認為：「初選結果證實，阿根廷正在進入一個變革的時代，這個時代終將拋棄那些只會引發問題、貧困和不團結的有害思想。」

52歲的米萊擁有貝爾格拉諾大學（The University of Belgrano）學士學位及托爾誇托・迪・泰拉大學（Torcuato Di Tella University）經濟和社會發展學院的兩個碩士學位，他曾在大學教授總體經濟學、成長經濟學等課程，2022年他出版的第17本著作書名為《自由主義者之路》（El camino del libertario）。

米萊曾任匯豐銀行（HSBC）資深經濟學者、2021年起至今擔任阿根廷國家眾議員。米萊贏得初選的原因及可能的影響解析如下。

政治因素：鐘擺效應自我折騰

此次初選後的危機再次顯示阿根廷周而復始的經濟、政治雙重動盪現象。

阿根廷的宏觀經濟與政治局勢長期處於不穩定狀態，導致無法解決以債務為核心的結構性經濟矛盾影響。該國政治以威權為特徵的民粹主義政治和政權輪替中的「鐘擺效應」與無效的經濟改革互為牽制，造就了該國政治和經濟長期動盪的宿命。