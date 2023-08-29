美佛州槍擊事件釀4死，兇手吞槍自盡遺留仇黑宣言，拜登：絕不容忍白人優越主義
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美國副總統賀錦麗表示，仇恨正在美國蔓延，很多社區因仇恨和暴力極端主義而四分五裂， 不少家庭因而失去了孩子、父母和祖父母，且許多非裔美國人每天都生活在恐懼中，擔心自己會成為槍支暴力的受害者。
美國槍擊事件層出不窮。綜合《衛報》與《CNN》報導，美國佛羅里達州（Florida）傑克遜維爾（Jacksonville）26日發生大規模的槍擊事件，3名非裔人士遭21歲白人帕爾米特（Ryan Christopher Palmet）槍殺，槍手犯案後吞槍自盡。對此，拜登表示，美國絕不容忍「白人優越主義」。該事件再次勾起非裔美國人的傷痛回憶，極端的仇恨言論分裂著美國這塊土地。
美國非裔人士活在恐懼中
根據《CNN》，佛州26日的這起白人至上種族主義槍擊悲劇，不僅僅發生於傑克遜維爾碼頭槍擊案整整5年後，甚至恰逢美國黑人民權運動領袖馬丁・路德・金恩（ Martin Luther King Jr.）《我有一個夢想》演說的華盛頓60週年紀念遊行。
拜登在一份聲明中表示：「即使我們繼續尋找答案，我們也必須明確地說，白人至上主義在美國毫無立足之地......我們必須拒絕生活在黑人去商店或校園，會擔心其因膚色而被槍殺的國家。仇恨沒有安全港， 沉默等同於共犯，我們絕不能保持沉默。」
佛羅里達州州長迪尚特 （Ron DeSantis） 稱犯案的槍手是「可恨的瘋子」，並表示不會允許傳統黑人大學（HBCU）成為攻擊目標。美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）呼籲國會禁止攻擊性武器並通過常識性槍枝立法。他說，仇恨在美國蔓延，太多社區因仇恨和暴力極端主義而四分五裂， 很多的家庭失去了孩子、父母和祖父母，而許多美國黑人每天都生活在恐懼中，擔心自己會成為槍支暴力的受害者。
槍手犯前欲闖進黑人校園
當地時間26日下午2點左右，帕爾米特手持大威力步槍和手槍，身穿戰術背心，戴著面具，進入商店開槍打死兩名男子和一名女子後自殺。隔（27）日，傑克遜維爾警長沃特斯（TK Waters） 公佈了受害者名單，稱槍手在連鎖雜貨店Dollar General外的車內射殺了52歲的女性安吉拉・米歇爾・卡爾（Angela Michelle Carr） ，隨後他進入商店槍殺了19歲的小阿諾特・約瑟夫・拉蓋爾（A.J. Laguerre）以及29歲的杰拉爾德・加利恩（Jerrald Gallion）。
21歲白人槍手帕爾米特在犯案前，曾試圖闖入愛德華沃特斯大學（EWU），但由於他拒絕透露自己的身份，遭校方保安人員盤問，因此沒有成功進入到校內。槍擊事件後，愛德華沃特斯大學隔（27）日舉行守夜祈禱活動，約200人出現在近Dollar General商店的街區，為校內的學生、教職員工、校友以及所有因種族暴力而受驚嚇的人們祈福。
仇黑犯罪威脅全美
根據沃特斯，槍手瑞恩於4月和6月合法購買槍支，他先前沒有犯罪記錄，而販賣槍枝給他的經銷商，也合法遵守所有必要的法律和程序。不過，他在2017年曾做過心理健康檢查，之後也留下了幾份仇恨黑人的遺書。 沃特斯表示，槍手的仇黑宣言是個「瘋人日記」，儘管毫不理性，但他認為槍手非常清楚自己的想法與行為。
美國聯邦調查局將這起槍擊事件視為以種族為動機的暴力極端主義，該組織目前正在進行相關調查。負責佛羅里達州聯邦調查局辦公室的特別幹員雪莉・昂克斯（Sherri Onks）表示，處理仇恨犯罪一直是聯邦調查局的首要任務，她說這類型的犯罪不僅是對受害者的攻擊，還會威脅和恐嚇整個社區。
仇黑言論、政策助長種族主義暴力
《美聯社》整理了各方針對該起事件的回應。截至當地時間28日上午，拜登尚未訪談任何受害者的親屬。 他說，其中兩個家庭表示他們準備與他會談，但另一個家庭則不想被聯繫。「每個人有不同的方式面對巨大的損失。」拜登表示，他深深能理解，並希望等整件事穩定下來後，再伸出援手。
佛羅里達州眾議員安吉・尼克松（Angie Nixon）點出槍擊事件背後更深一層的外力因素，他說：「我們必須搞清楚，這起犯罪事件不僅僅是出於種族動機，更多的是攻擊黑人的言論和政策所助長的種族主義暴力。」而傑克遜維爾市市長唐娜・迪根（Donna Deegan）則表示：「我聽一些人說，我們聽到的一些仇恨言論並不能真正代表人們的內心，那只是個政治遊戲。但3位受害者真真實實地失去了生命，這並非遊戲。」
許多人表達這件事情感到遺憾，傑克遜維爾（Jacksonville）的伯特利教堂的主任牧師魯道夫・麥基西克（Rudolph McKissick）說：「當事情發生後，我開始看到事情的真相時，我感到相當心痛。 」佛羅里達州州長迪尚特表示：「這個人選擇自殺，而非面對後果並為自己的行為負責， 他走了一條懦夫的路。 」
司法部長梅瑞克・賈蘭德（Merrick B. Garland）表示，美國任何人都不該生活在因仇恨所引發的暴力恐懼之中，且任何家庭都不該因此失去親人而感到悲傷。他說，司法部自1870年成立以來的首要任務之一，就是將使用暴力恐嚇美國黑人的白人至上主義者繩之以法，這項宗旨仍然是今日的緊迫任務。
新聞來源
- Florida shooting: ‘White supremacy has no place in US,’ Biden says after killings（The Guardian）
- Jacksonville shootings: What we know about the hate crime（AP）
- A federal hate crime probe is underway after 3 people were killed in a racist rampage in Jacksonville, officials say. Here’s what we know（CNN）
延伸閱讀
- 槍擊案引發校安爭議：全美加派警察進入校園、卻可能讓黑人學生更加不安
- 紐約州水牛城黑人社區超市槍擊案：18歲白人兇手邊開槍邊Twitch直播，釀10死3傷後被捕
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核稿編輯：楊士範
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