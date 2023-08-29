波蘭與波羅的海國家擬關閉邊境：籲白羅斯驅逐境內瓦格納傭兵、停止製造移民問題

8月28日，波蘭和3個波羅的海國家——立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞，聯合呼籲白羅斯立即驅逐境內的瓦格納集團，並停止在邊境製造移民問題。4國警告，如果發生涉及瓦格納集團的「嚴重事件」，他們將完全關閉與白羅斯的邊境。

週一（8月28日），波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞4國的內政部長齊聚於波蘭首都華沙，共同討論與俄羅斯、白羅斯所接壤的邊界安全問題。會後，他們發表聯合聲明，警告俄羅斯和白羅斯若持續在邊境地帶做出挑釁行為，4國將以關閉邊境來應對。

🔹 @PolandMOI hosted a joint press conference of the Ministers of the Interior of Poland 🇵🇱 Lithuania 🇱🇹 Latvia 🇱🇻 and Estonia 🇪🇪 - @Kaminski_M_, @ABilotaite, @MarisKucinskis and Lauri Läänemets concerning security cooperation in the region. pic.twitter.com/HaIGZopI7T — Poland MOI 🇵🇱 (@PolandMOI) August 28, 2023

4國指出，自2021年中期以來，他們便面臨前所未有的非法移民壓力，而這正是由白羅斯當局所挑起的人為問題，且背後明顯有俄羅斯的支持。

4國聲稱，在烏俄戰爭前，白羅斯和俄羅斯就已經開始對他們進行「混合攻擊」（Hybrid Attack）。在白羅斯的策劃下，數千名移民和尋求庇護者（主要來自中東、亞洲和非洲）試圖穿越波蘭、立陶宛和拉脫維亞邊境進入歐盟區域，而這讓俄羅斯得以破壞整個歐盟社會的安全。

在聯合聲明中，4國表示：「我們對任何此類挑釁的回應將是團結的、果斷的，並在適當的情況之下，可能透過關閉邊境以進一步孤立這兩個政權。」4國宣稱，他們下定決心要保護民主世界的邊境。

4國在聯合聲明中重申，4國政府的首要任務是確保歐盟與俄羅斯、白羅斯的外部邊界安全。因此，他們呼籲白羅斯儘速驅逐境內的瓦格納集團，而白羅斯也應將所有非法移民從邊境地區撤離，並將移民們送回原籍國。

📄 Joint Declaration of the Ministers of Interior of Poland 🇵🇱, Lithuania 🇱🇹, Latvia 🇱🇻 and Estonia 🇪🇪 after the consultation meeting in #Warsaw ⤵️ pic.twitter.com/AeXyZBelFD — Poland MOI 🇵🇱 (@PolandMOI) August 28, 2023

根據《路透社》報導，立陶宛內政部長畢洛泰特（Agne Bilotaite）表示，導致邊境關閉的「嚴重事件」有2個判斷標準，若當大規模移民湧入其中一個國家的邊境時，或當其中一個國家的邊境發生武裝事件，且該事件對其國家安全構成嚴重威脅時，就可能關閉邊境。

瓦格納集團首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）上週墜機身亡，波蘭內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）稱瓦格納傭兵目前士氣嚴重低落，甚至極其危險。他還表示，這些瓦格納傭兵對白羅斯市民和整個地區都構成威脅。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範