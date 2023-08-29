2023/08/29,
醫療

欲鼓勵國內外新藥研發在台投資設廠，健保署擬修法調整健保藥價

欲鼓勵國內外新藥研發在台投資設廠，健保署擬修法調整健保藥價
新藥研發示意圖。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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健保署長石崇良說，考量藥廠可能在多國同部申請藥證，預計將修法放寬定義，只要在全球任何國家取得藥證2年內，不論由台灣廠商製造、外資委託製造或來台設廠製藥，皆會比照給予優惠藥價。

（中央社）健保署長石崇良昨（28）日說，為鼓勵在台灣生產新藥，擬修法擴大首發新藥定義，只要於他國取得藥證後2年內，申請在台製造，即可給予較高健保藥價，預計10月提出修法草案。

台灣首發新藥給予優惠藥價

石崇良28日出席行政院生技產業策略諮議委員會議，參與座談時談及健保藥價相關議題，並於會後接受媒體聯訪表示，過去健保對首發新藥定義為，若在台灣申請的是全球第1張藥證，會給予較好的健保核價。

不過為了鼓勵在台製造、發行新藥，石崇良說，考量藥廠可能在多國同部申請藥證，預計將修法放寬定義，只要在全球任何國家取得藥證2年內，不論由台灣廠商製造、外資委託製造或來台設廠製藥，皆會比照給予優惠藥價；預計10月左右與各界討論修法草案，並辦理預告程序。

學名藥部分，石崇良指出，專利藥有投入研發成本，因此藥價比較高；但只要藥物過了漫長專利期保護，若在食藥署把關下，確認與學名藥品質相同，核價就不該有任何差別。

為了促進藥廠盡快推出學名藥，石崇良說，在藥物專利期過後，規劃提供前2到4張申請的學名藥優惠價格，盼讓已過專利期的藥盡快有降價空間，「有了學名藥，大家有市場競爭，降下來的藥費，才能挹注更多新藥」，預計最快明年上半年實施。

台灣生技產業實力雄厚

（中央社）總統蔡英文4月17日接見國家生技醫療品質獎獲獎者時表示，她對台灣生醫產業很有信心，未來政府會繼續協助業者布局國際，一起為民眾健康、產業繁榮，以及世界做出更多貢獻。

蔡總統17日在總統府接見第25屆國家生技醫療品質獎獲獎醫護機構暨生醫產業代表，生技醫療科技政策研究中心董事長王金平也與會。

蔡總統恭喜得獎者從激烈競爭脫穎而出，她指出，國家生技醫療品質獎有台灣生醫界奧斯卡的美稱，在座人士都是醫界、護理界一時之選，在生技醫療產業具有影響力。

蔡總統說，獲獎項目都很關鍵，也展現台灣雄厚的醫療實力，像是，獲得金獎的台大基因醫學團隊，研發出兒童罕病AADC缺乏症的治療，也在去年得到歐盟核准上市，這項成就不僅是全球小小病患的福音，更是台灣生醫製藥產業邁向國際市場的重要里程碑。

蔡總統指出，其他醫療院所獲得的獎項，包括，前瞻醫學研發，推動醫院永續經營，還有廠商投入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的重症藥品，開發疫苗運送冷鏈，以及把AI的技術運用在長照上，讓照護工作從更前端預防做起。

放寬醫療法人投資企業的限制

她說，台灣的醫療研究、生醫產業都有很好的發展潛力，去年衛福部已經公告放寬醫療法人投資企業20%的限制，也讓醫療機構的研究成果能夠透過商業模式，更快速進入市場使用，這不僅能提高產品的競爭力，也讓醫療機構有更多資源，研發新的技術。

蔡總統表示，政府將持續透過6大核心戰略產業的政策，把台灣醫療機構相關產業、各界資源加速整合，讓大家發展得更快、更好。

總統強調，她對台灣的生醫產業很有信心，未來政府會繼續協助業者布局國際，一起為人民健康、產業繁榮，以及世界做出更多貢獻。

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責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：楊士範


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