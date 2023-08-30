核處理水入海抵制日本料理害到己？陸媒揭許多食材是中國產；中國反日情緒高漲，日貨和服浮世繪都遭殃

抵制日本料理害到己？陸媒揭許多食材是中國產

（中央社）日本將核處理水排海引發中國反日潮，中國的日本料理店生意受影響紛紛自清食材非日本產；陸媒報導，日料店許多食材是中國產，例如鰻魚來自福建，更稱日式鰻魚飯應該改名叫中華鰻魚飯才貼切。

日本於8月24日開始將福島第一核電廠內存放的核處理水排入太平洋，此舉距離311大地震和伴隨而來的海嘯導致福島核災已12年。

中國海關總署隨即宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。中國多地餐飲行業協會也發布倡議，宣布抵制、停用來自日本的海鮮產品，因為擔憂食品安全，中國網路上也出現「海鮮還能吃嗎？」的討論。

《山東商報》26日報導，濟南的日本料理商家明顯感受到客流量下滑。午餐時間，一家偏高檔的日料店只有零星三、四桌顧客，店員表示，以往會有很多電話預訂，29日基本上沒有，上午都不忙。

另外一家人均中檔價位的日式海鮮餐廳也有類似的感受，店員告訴記者，上午人都不多，總共只有不到5桌顧客。

《澎湃新聞》29日報導，呼籲民眾不要抵制中國的日本料理店，揭露因為許多食材都是中國國產。

報導指出，每年日本進口水產品中，超過90%以上的鰻魚、魷魚、文蛤、扇貝、海草都是中國生產，光大連每年出口日本的海鮮就超過40億美元。在日本本國超市或料理店吃到的滋味，不少都是中國海的清甜。

文章表示，中國作為坐擁14億人口的超級大國，每年從日本進口的水產品，卻只占總水產進口額的4%不到；最大的海鮮進口地是厄瓜多，其次是俄羅斯、越南、加拿大等，除了「北上廣深」某些昂貴的懷石料理之外，在大眾化的日本料理店，民眾事實上吃的是純正的中國海鮮，以及部分來自其他國家的性價比更高的魚貨。

陸媒呼籲民眾不必抵制日料店的鰻魚飯，因為從30年前開始，無論高價或平價鰻魚飯，中國民眾享用的就是made in china。福建莆田附近的鹹淡水交接口，成了當今世界鰻魚養殖業最發達、鰻魚產量最大的地區，並稱日式鰻魚飯應該改名叫中華鰻魚飯才貼切。

文章也探討為什麼在中國的日料店不好意思承認用中國產海鮮？認為可能是考慮到顧客對付出高價卻只能吃到國產海鮮會有不滿，所以店家沒有足夠底氣說明海鮮產地來源。

一位日料店負責人說，北海道海膽進貨價就要接近人民幣上千元，但大連海膽只要100多，如果日料店使用300元左右的海膽，「幾乎一定是大連的」。

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中國禁日本水產品進口，北海道帆立貝及海參價格下跌

（中央社）日本8月24日開始將「核處理水」排放入海，中國對此祭出水產品禁令反制，已知造成北海道帆立貝及海參價格出現下跌，日本中央及地方政府都將提出針對水產業者的協助對策。

《日本放送協會》（NHK）報導，受到中國決定全面暫停日本產水產品進口，北海道政府、札幌市政府及水產品加工與物流團體相關人士等約20人，29日針對出口影響及因應對策交換意見。

北海道政府水產局長近藤將基說，中國是北海道產的水產品最大出口地，這些水產品因無法出口滯留國內造成價格下滑等情況，不光是漁業，令人憂慮也會對物流及出口等許多領域帶來很大影響。

北海道政府表示，2022年從北海道內港口出口到海外的水產品總額為833億日圓（約新台幣181億2677萬元），其中銷往中國的部分高達532億日圓，占整體逾6成。

會中談到占銷往中國水產品絕大部分的帆立貝及作為高級食材受到歡迎的海參價格，目前已經出現下跌，與會人士都對未來影響感到憂心。

日本首相岸田文雄表示，將在本週內提出中央政府對水產業者的協助方案，北海道政府將根據中央政府作法，評估採取開展新物流管道及擴大國內消費量的提振方案等必要對策。

《時事通信社》報導，日本經濟團體聯合會會長十倉雅和8月28日在札幌市的記者會上，對中國全面禁止日本產水產品進口說：「非常令人憂慮，中國方面採取的措施帶來影響非常大。」

十倉說，中國是日本最大貿易夥伴國，也是日本水產品最大出口地，日本各界對中國訪日觀光客接下來將帶來的消費力抱持巨大期待，且今年也是中日和平友好條約簽訂45週年，希望禁令能早日獲得修正。

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核處理水入海掀中國反日情緒，日貨和服浮世繪都遭殃

（中央社）日本將「核處理水」排放入海，福島縣機構不斷收到騷擾電話、中國赴日旅行團出現退團潮，一連串反日行動令人聯想起10多年前釣魚台列嶼「國有化」時引發的抗日示威；而日本商品、和服，甚至浮世繪，也淪為中國近年反日情結的代罪羔羊。

《朝日新聞》報導，東京電力公司福島核電廠的核處理水排入海洋後，日本和中國的裂痕進一步加深，光是東電收到來自中國的騷擾電話就有6000通，在中國的日人學校遭到扔雞蛋和石頭。日本外務省27日對要前往或正在中國的日本人發出警告。

許多中國人隨意打電話到日本騷擾企業或店家，並拍影片上傳社群網路。在影片中，他們拿起智慧型手機，播打在地圖上隨機找到的日本商家號碼，然後用中文問對方「為什麼要把核污染水排入海洋？」。

還有中國網友疑似打到日本參議院的總機，但一開始講中文就被掛斷。

福島縣的旅館、餐廳也接到了許多據信來自中國的騷擾電話，福島縣知事內崛雅雄表示，「我們非常擔心這種情況，據稱醫院和藥局的電話也接連不斷，業務受到阻礙」。