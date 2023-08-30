核處理水入海抵制日本料理害到己？陸媒揭許多食材是中國產；中國反日情緒高漲，日貨和服浮世繪都遭殃
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文章表示，中國作為坐擁14億人口的超級大國，每年從日本進口的水產品，卻只占總水產進口額的4%不到；最大的海鮮進口地是厄瓜多，其次是俄羅斯、越南、加拿大等，除了「北上廣深」某些昂貴的懷石料理之外，在大眾化的日本料理店，民眾事實上吃的是純正的中國海鮮，以及部分來自其他國家的性價比更高的魚貨。
抵制日本料理害到己？陸媒揭許多食材是中國產
（中央社）日本將核處理水排海引發中國反日潮，中國的日本料理店生意受影響紛紛自清食材非日本產；陸媒報導，日料店許多食材是中國產，例如鰻魚來自福建，更稱日式鰻魚飯應該改名叫中華鰻魚飯才貼切。
日本於8月24日開始將福島第一核電廠內存放的核處理水排入太平洋，此舉距離311大地震和伴隨而來的海嘯導致福島核災已12年。
中國海關總署隨即宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。中國多地餐飲行業協會也發布倡議，宣布抵制、停用來自日本的海鮮產品，因為擔憂食品安全，中國網路上也出現「海鮮還能吃嗎？」的討論。
《山東商報》26日報導，濟南的日本料理商家明顯感受到客流量下滑。午餐時間，一家偏高檔的日料店只有零星三、四桌顧客，店員表示，以往會有很多電話預訂，29日基本上沒有，上午都不忙。
另外一家人均中檔價位的日式海鮮餐廳也有類似的感受，店員告訴記者，上午人都不多，總共只有不到5桌顧客。
《澎湃新聞》29日報導，呼籲民眾不要抵制中國的日本料理店，揭露因為許多食材都是中國國產。
報導指出，每年日本進口水產品中，超過90%以上的鰻魚、魷魚、文蛤、扇貝、海草都是中國生產，光大連每年出口日本的海鮮就超過40億美元。在日本本國超市或料理店吃到的滋味，不少都是中國海的清甜。
文章表示，中國作為坐擁14億人口的超級大國，每年從日本進口的水產品，卻只占總水產進口額的4%不到；最大的海鮮進口地是厄瓜多，其次是俄羅斯、越南、加拿大等，除了「北上廣深」某些昂貴的懷石料理之外，在大眾化的日本料理店，民眾事實上吃的是純正的中國海鮮，以及部分來自其他國家的性價比更高的魚貨。
陸媒呼籲民眾不必抵制日料店的鰻魚飯，因為從30年前開始，無論高價或平價鰻魚飯，中國民眾享用的就是made in china。福建莆田附近的鹹淡水交接口，成了當今世界鰻魚養殖業最發達、鰻魚產量最大的地區，並稱日式鰻魚飯應該改名叫中華鰻魚飯才貼切。
文章也探討為什麼在中國的日料店不好意思承認用中國產海鮮？認為可能是考慮到顧客對付出高價卻只能吃到國產海鮮會有不滿，所以店家沒有足夠底氣說明海鮮產地來源。
一位日料店負責人說，北海道海膽進貨價就要接近人民幣上千元，但大連海膽只要100多，如果日料店使用300元左右的海膽，「幾乎一定是大連的」。
中國禁日本水產品進口，北海道帆立貝及海參價格下跌
（中央社）日本8月24日開始將「核處理水」排放入海，中國對此祭出水產品禁令反制，已知造成北海道帆立貝及海參價格出現下跌，日本中央及地方政府都將提出針對水產業者的協助對策。
《日本放送協會》（NHK）報導，受到中國決定全面暫停日本產水產品進口，北海道政府、札幌市政府及水產品加工與物流團體相關人士等約20人，29日針對出口影響及因應對策交換意見。
北海道政府水產局長近藤將基說，中國是北海道產的水產品最大出口地，這些水產品因無法出口滯留國內造成價格下滑等情況，不光是漁業，令人憂慮也會對物流及出口等許多領域帶來很大影響。
北海道政府表示，2022年從北海道內港口出口到海外的水產品總額為833億日圓（約新台幣181億2677萬元），其中銷往中國的部分高達532億日圓，占整體逾6成。
會中談到占銷往中國水產品絕大部分的帆立貝及作為高級食材受到歡迎的海參價格，目前已經出現下跌，與會人士都對未來影響感到憂心。
日本首相岸田文雄表示，將在本週內提出中央政府對水產業者的協助方案，北海道政府將根據中央政府作法，評估採取開展新物流管道及擴大國內消費量的提振方案等必要對策。
《時事通信社》報導，日本經濟團體聯合會會長十倉雅和8月28日在札幌市的記者會上，對中國全面禁止日本產水產品進口說：「非常令人憂慮，中國方面採取的措施帶來影響非常大。」
十倉說，中國是日本最大貿易夥伴國，也是日本水產品最大出口地，日本各界對中國訪日觀光客接下來將帶來的消費力抱持巨大期待，且今年也是中日和平友好條約簽訂45週年，希望禁令能早日獲得修正。
核處理水入海掀中國反日情緒，日貨和服浮世繪都遭殃
（中央社）日本將「核處理水」排放入海，福島縣機構不斷收到騷擾電話、中國赴日旅行團出現退團潮，一連串反日行動令人聯想起10多年前釣魚台列嶼「國有化」時引發的抗日示威；而日本商品、和服，甚至浮世繪，也淪為中國近年反日情結的代罪羔羊。
《朝日新聞》報導，東京電力公司福島核電廠的核處理水排入海洋後，日本和中國的裂痕進一步加深，光是東電收到來自中國的騷擾電話就有6000通，在中國的日人學校遭到扔雞蛋和石頭。日本外務省27日對要前往或正在中國的日本人發出警告。
許多中國人隨意打電話到日本騷擾企業或店家，並拍影片上傳社群網路。在影片中，他們拿起智慧型手機，播打在地圖上隨機找到的日本商家號碼，然後用中文問對方「為什麼要把核污染水排入海洋？」。
還有中國網友疑似打到日本參議院的總機，但一開始講中文就被掛斷。
福島縣的旅館、餐廳也接到了許多據信來自中國的騷擾電話，福島縣知事內崛雅雄表示，「我們非常擔心這種情況，據稱醫院和藥局的電話也接連不斷，業務受到阻礙」。
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。