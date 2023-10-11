歐盟進口食品10％驗出禁用農藥殘留，瑞士消費者面臨健康風險？

文：Anand Chandrasekhar

翻譯：張櫻

白粉蝨瘋狂圍攻球芽甘藍，櫻桃醋蠅肆意蹂躪杏子和西梅，蚜蟲侵蝕啃食胡蘿蔔：在過去的幾年裡，瑞士農民在應對蟲害爆發流行方面可謂是舉步維艱，荊棘載途。目前可供他們使用的各類殺蟲劑中所包含的有效活性成分，大約有300多種。

這一數字看上去似乎很龐大，但根據瑞士農民聯盟所提供的數據，自2005年迄今，已有208種活性物質從瑞士授權批准使用的殺蟲劑名單中刪除。 它們要麼被發現對人體健康和／或環境造成危害，要麼授權使用申請續期未能獲得瑞士相關部門批准。

僅2013年至2022年間，從獲批使用的殺蟲劑名單中被撤銷的活性成分就多達88種，而與之形成鮮明對比的是，同期內獲得授權的新的活性成分只有區區41種。

「研究人員和政府相關行政管理部門，將注意力聚焦於監測農藥給環境帶來的各種影響。有時候我們都感覺自己已經被人徹底遺忘了，」來自瑞士農民聯盟的尼古拉斯・維爾梅耶（ Nicolas Wermeille）感慨道。

與此同時，當前大約有700份新的活性成分的申請正有待瑞士相關行政管理部門的審批。形勢變得如此糟糕，以至於瑞士聯邦食品安全和獸醫局在重重壓力之下不得不越來越頻繁地開放綠燈，緊急授權臨時性使用尚未列入批准清單的殺蟲劑。

「由於近年來瑞士種植了不少新的作物——譬如核桃和榛子，也因為多種害蟲從其他國家遷徙至瑞士——比如以水果和植物為食的入侵型害蟲康斯托克粉蚧（又被稱為康氏粉蚧）、斑翅果蠅或椿象（俗稱臭屁蟲），因此將很大一部分尚在等待審批、且含有新的活性成分的殺蟲劑緊急納入清單，是很有必要的，」來自瑞士水果協會的埃迪・霍利格（Edi Holliger）評價道。

消費者面臨的風險？

雖然在瑞士獲得緊急授權批准使用的農藥並不屬於高風險類別殺蟲劑，但歐盟的情況就並非如此。 今年1月，致力於保護公眾健康和環境免受殺蟲劑的危害、促進生態健康和社會公正的食品和農業的組織「農藥行動網路」（Pesticides Action Network）披露，2019年至2022年期間，歐盟明令禁止使用的24種農藥中，竟有14種在歐盟不同地區獲得了共計236項緊急使用授權。

除了禁用的這14種農藥外，同時獲批緊急使用授權的，還有被稱為「候選替代品」的77種農用化學品，歐盟方面希望能在找到更為安全的替代品之後儘快淘汰這些農用化學品。 例如，赫然出現在緊急使用授權清單頭兩位的兩種農藥-1-甲基環丙烯（1-methylcyclopropene）和苯草醚（aclonifen），在歐盟各成員國分別獲得了15次和14次緊急使用授權。

聯想到2022年瑞士進口的86％的穀物、87％的蔬菜和56％的水果及堅果都來自歐盟地區，這不禁讓人深感擔憂。 根據瑞士知名的非政府組織「公眾之眼」（Public Eye）所進行的調查，「僅2017年，進口至瑞士境內的食品中，超過10％都不同程度地含有因對人體健康或環境有害影響，而遭到瑞士禁用的農藥殘留。」

瑞士聯邦食品安全和獸醫局公佈的數據也顯示，同年官方進行的檢測中也發現了52種禁用農藥。 而這也是2021年「反農藥使用動議」（anti-pesticide initiative）呼籲全面杜絕將含有有害化學物質食品進口到瑞士的原因。 瑞士消費者對該議題頗為關注，但最終在全民投票中，該動議僅獲得了40％選民的支持，抱憾流產。

本文經《Swissinfo瑞士資訊中文》授權轉載，原文發表於此

原標題： 農藥緊急授權：會對你的健康構成威脅嗎？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航