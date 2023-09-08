《老師，我可以抱您嗎？》：爆竹性子的女孩一點就炸開來，如何讓她接受導師的關懷？

文：黃淑娟

爆竹性子的女孩，一點就炸開來

玉玫是個很有主見的孩子，卻得理不饒人，常張牙舞爪地捍衛自己的想法。每天早上她到校後，只要聽到一句不順心的話，就會像打火機點燃爆竹，瞬間空氣中瀰漫如烈火般的氛圍，讓人不敢吭聲。如果又有同學不小心踩到她的線，她會馬上「鏘！」一聲用力摔東西，怒氣沖天地瞪著同學再爆出連環三字經。遇到這樣的孩子，處理她的事端必須謹慎小心，因為她常用放大鏡檢視別人，「嚴以待人，寬以待己」的個性讓她常跟人起衝突，在她的字典裡，是「千錯萬錯都是別人的錯，自己沒有錯」。

開學初，她的壞情緒常波及無辜師生，想跟她溝通時，一道厚實的高牆馬上擋在師生中間，因為她心中認定導師一定會跟她的媽媽一樣，又是滿口大道理準備教訓她。想打開她的心扉並不容易，我幾次想試探水溫都無功而返，因為她築起的高牆非一日所形成。

玉玫的母親到校找過我幾次，開門見山就是抱怨女兒惹得她很煩心，說玉玫從國小就倔強不講理，她忍無可忍，卻拿她沒辦法，明明想關心她卻常一言不合變成吵架收場，這種戲碼幾乎天天上演，而且越來越嚴重。母親跟我溝通的過程幾乎是歇斯底里，一下子憤怒一下子悲傷，有時又講一大堆大道理要導師配合她。因為玉玫剛上國一，我對孩子的狀況還在摸索中，先讓母親抱怨完，我再思索如何輔導玉玫。

如何突破玉玫築起的高牆，讓她接受導師的關懷？

1.設法終止母親的情緒勒索

為了打開玉玫的心扉，我下了很多功夫，因為這孩子的防衛心很強，不輕易吐露心聲，直到有次寫學校段考作文題目〈我的家人〉，才在字裡行間透露她對家的不滿及恨意，尤其對母親的不公平對待更是咬牙切齒。國文老師私下拿她的作文給我看，最令我怵目驚心的是「媽媽去死」這樣的字眼多次出現。因為我才帶班一個多月，師生還在磨合，如果倉促出手，孩子會把溝通的管道關起來，往後就更難打開她的心扉。

有一天早上，玉玫母親氣呼呼地抓著女兒來學校找我，說女兒動手打她，當下我直覺不可置信，趕緊帶著母女到人比較少的地方處理。母親罵人的聲音大到似乎要讓全世界都知道女兒打她，當下我臉色嚴肅要求母親離開學校，由我處理孩子的事，歇斯底里的母親被我的聲勢嚇一跳馬上閉嘴，我明白地告訴她，請留給玉玫一個顏面，因為孩子還得上課，母親才悻悻然轉身離去。

2.用溫暖安心的擁抱卸下孩子的心防

看著玉玫緊握拳頭，眉宇糾結，似悲傷又似非常憤怒，真的讓人看了很心疼，當下我只對她說了一句話：「你吃早餐了嗎？」玉玫突然放聲大哭猛搖頭，我伸出手把她抱在懷裡，讓她盡情哭，我靜靜地陪伴著她，等到她啜泣聲逐漸平息，再拿出面紙幫她擦眼淚。看著她哭腫的雙眼，我幫她請假一節課，師生兩人找個安靜角落坐下，拿一份臨時買的早餐給她吃。

當她心情逐漸平復後，娓娓道來情緒導火線。原來家中還有個弟弟，很會跟母親撒嬌，跟玉玫的個性完全不同，弟弟因為嘴巴甜，想要什麼東西，母親幾乎是有求必應，如果姊弟兩人爭吵，母親常是要求姊姊讓步，只因為弟弟年紀小。父親長期不在家，教養的責任全落在母親身上，對婚姻的不安讓母親常處於情緒失控狀態。玉玫脾氣剛烈，因為常目睹父母吵架過程，她認為爸爸不想回家都是媽媽害的，媽媽若心情不好，便常歸咎是玉玫不聽話，爸爸才不想回家，母女非理性的爭吵，讓親情裂縫越來越大。

國小的弟弟很會察言觀色，深得母親疼愛，甚至很有心機地製造機會讓母親責罵玉玫，受了很多次委屈的她曾想要有母親的呵護，卻常換來母親無情的斥責，時間一久，玉玫就不太願意跟母親說話，在家只會拿著手機跟朋友聊天，母女幾乎無話可說。母親不知道她在想什麼、做什麼，每次開口問，她就回嘴：「用不著妳管！」此舉讓母親火冒三丈，以至於母女一旦吵架，惡毒的話就脫口而出。

有一次發生嚴重言語衝突，母親氣不過，狠狠地打了玉玫一個耳光，當下她還手推了母親一把，害母親一個踉蹌差點摔倒在地，當下母親嚇傻了，養女兒到這麼大，這是玉玫第一次有膽量還手。看著母親歇斯底里，邊罵邊哭情緒崩壞，讓玉玫不知所措，原本要跟母親道歉，但母親又用力反打她後，她的心頓時跌落深淵，只有「恨」字在腦海盤旋不已。

3.雙管齊下，處理親子摩擦的根源

事後，我特地請母親到校晤談，我先掌握發話權，不再讓她毫無節制地抱怨傾倒情緒，尤其我請她不要再隨意到教室把女兒叫出去罵，不但造成老師上課的困擾，也讓玉玫當下很難堪，她的行為會深深刺傷孩子的自尊心。後來我得知，母親從玉玫國小的時候就常常到學校找導師抱怨女兒，玉玫對導師的不信任也是從國小開始，因為導師跟母親站在同一陣線，只會罵她，沒有人願意聽聽她的心聲，因此每天幾乎都處於壞情緒中，隨時防備別人對她的不友善，只要同學說的話不順她的意，馬上啟動防衛心，把在家中跟母親對峙的模式搬出來，跟老師及同學們槓上。

4.當孩子的「祕密花園」及避風港

這一次機緣讓玉玫願意把心事說出來，我勉勵她「不要讓過去的不幸，決定你的未來！」我指著天空跟玉玫說，烏雲來時雖然會下傾盆大雨，但很快就會雨過天晴，不要讓烏雲一直駐紮在心底，導師願意當她的「祕密花園」，心情有烏雲時，來到祕密花園，老師會陪伴她撥開烏雲見藍天。