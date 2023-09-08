《老師，我可以抱您嗎？》：爆竹性子的女孩一點就炸開來，如何讓她接受導師的關懷？
我們想讓你知道的是
導師如果只聽家長片面之詞，跟家長站在同一陣線，同樣用斥責的方式對待孩子；孩子在校犯了錯，導師就直接向家長報告，那麼原本就很火爆的親子關係會更易燃，像提油救火般，一發不可收拾。
文：黃淑娟
爆竹性子的女孩，一點就炸開來
玉玫是個很有主見的孩子，卻得理不饒人，常張牙舞爪地捍衛自己的想法。每天早上她到校後，只要聽到一句不順心的話，就會像打火機點燃爆竹，瞬間空氣中瀰漫如烈火般的氛圍，讓人不敢吭聲。如果又有同學不小心踩到她的線，她會馬上「鏘！」一聲用力摔東西，怒氣沖天地瞪著同學再爆出連環三字經。遇到這樣的孩子，處理她的事端必須謹慎小心，因為她常用放大鏡檢視別人，「嚴以待人，寬以待己」的個性讓她常跟人起衝突，在她的字典裡，是「千錯萬錯都是別人的錯，自己沒有錯」。
開學初，她的壞情緒常波及無辜師生，想跟她溝通時，一道厚實的高牆馬上擋在師生中間，因為她心中認定導師一定會跟她的媽媽一樣，又是滿口大道理準備教訓她。想打開她的心扉並不容易，我幾次想試探水溫都無功而返，因為她築起的高牆非一日所形成。
玉玫的母親到校找過我幾次，開門見山就是抱怨女兒惹得她很煩心，說玉玫從國小就倔強不講理，她忍無可忍，卻拿她沒辦法，明明想關心她卻常一言不合變成吵架收場，這種戲碼幾乎天天上演，而且越來越嚴重。母親跟我溝通的過程幾乎是歇斯底里，一下子憤怒一下子悲傷，有時又講一大堆大道理要導師配合她。因為玉玫剛上國一，我對孩子的狀況還在摸索中，先讓母親抱怨完，我再思索如何輔導玉玫。
如何突破玉玫築起的高牆，讓她接受導師的關懷？
1.設法終止母親的情緒勒索
為了打開玉玫的心扉，我下了很多功夫，因為這孩子的防衛心很強，不輕易吐露心聲，直到有次寫學校段考作文題目〈我的家人〉，才在字裡行間透露她對家的不滿及恨意，尤其對母親的不公平對待更是咬牙切齒。國文老師私下拿她的作文給我看，最令我怵目驚心的是「媽媽去死」這樣的字眼多次出現。因為我才帶班一個多月，師生還在磨合，如果倉促出手，孩子會把溝通的管道關起來，往後就更難打開她的心扉。
有一天早上，玉玫母親氣呼呼地抓著女兒來學校找我，說女兒動手打她，當下我直覺不可置信，趕緊帶著母女到人比較少的地方處理。母親罵人的聲音大到似乎要讓全世界都知道女兒打她，當下我臉色嚴肅要求母親離開學校，由我處理孩子的事，歇斯底里的母親被我的聲勢嚇一跳馬上閉嘴，我明白地告訴她，請留給玉玫一個顏面，因為孩子還得上課，母親才悻悻然轉身離去。
2.用溫暖安心的擁抱卸下孩子的心防
看著玉玫緊握拳頭，眉宇糾結，似悲傷又似非常憤怒，真的讓人看了很心疼，當下我只對她說了一句話：「你吃早餐了嗎？」玉玫突然放聲大哭猛搖頭，我伸出手把她抱在懷裡，讓她盡情哭，我靜靜地陪伴著她，等到她啜泣聲逐漸平息，再拿出面紙幫她擦眼淚。看著她哭腫的雙眼，我幫她請假一節課，師生兩人找個安靜角落坐下，拿一份臨時買的早餐給她吃。
當她心情逐漸平復後，娓娓道來情緒導火線。原來家中還有個弟弟，很會跟母親撒嬌，跟玉玫的個性完全不同，弟弟因為嘴巴甜，想要什麼東西，母親幾乎是有求必應，如果姊弟兩人爭吵，母親常是要求姊姊讓步，只因為弟弟年紀小。父親長期不在家，教養的責任全落在母親身上，對婚姻的不安讓母親常處於情緒失控狀態。玉玫脾氣剛烈，因為常目睹父母吵架過程，她認為爸爸不想回家都是媽媽害的，媽媽若心情不好，便常歸咎是玉玫不聽話，爸爸才不想回家，母女非理性的爭吵，讓親情裂縫越來越大。
國小的弟弟很會察言觀色，深得母親疼愛，甚至很有心機地製造機會讓母親責罵玉玫，受了很多次委屈的她曾想要有母親的呵護，卻常換來母親無情的斥責，時間一久，玉玫就不太願意跟母親說話，在家只會拿著手機跟朋友聊天，母女幾乎無話可說。母親不知道她在想什麼、做什麼，每次開口問，她就回嘴：「用不著妳管！」此舉讓母親火冒三丈，以至於母女一旦吵架，惡毒的話就脫口而出。
有一次發生嚴重言語衝突，母親氣不過，狠狠地打了玉玫一個耳光，當下她還手推了母親一把，害母親一個踉蹌差點摔倒在地，當下母親嚇傻了，養女兒到這麼大，這是玉玫第一次有膽量還手。看著母親歇斯底里，邊罵邊哭情緒崩壞，讓玉玫不知所措，原本要跟母親道歉，但母親又用力反打她後，她的心頓時跌落深淵，只有「恨」字在腦海盤旋不已。
3.雙管齊下，處理親子摩擦的根源
事後，我特地請母親到校晤談，我先掌握發話權，不再讓她毫無節制地抱怨傾倒情緒，尤其我請她不要再隨意到教室把女兒叫出去罵，不但造成老師上課的困擾，也讓玉玫當下很難堪，她的行為會深深刺傷孩子的自尊心。後來我得知，母親從玉玫國小的時候就常常到學校找導師抱怨女兒，玉玫對導師的不信任也是從國小開始，因為導師跟母親站在同一陣線，只會罵她，沒有人願意聽聽她的心聲，因此每天幾乎都處於壞情緒中，隨時防備別人對她的不友善，只要同學說的話不順她的意，馬上啟動防衛心，把在家中跟母親對峙的模式搬出來，跟老師及同學們槓上。
4.當孩子的「祕密花園」及避風港
這一次機緣讓玉玫願意把心事說出來，我勉勵她「不要讓過去的不幸，決定你的未來！」我指著天空跟玉玫說，烏雲來時雖然會下傾盆大雨，但很快就會雨過天晴，不要讓烏雲一直駐紮在心底，導師願意當她的「祕密花園」，心情有烏雲時，來到祕密花園，老師會陪伴她撥開烏雲見藍天。
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html