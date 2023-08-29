西班牙MeToo時刻「#SeAcabo」：檢方調查足協主席強吻事件，民眾上街聲援女足球員
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西班牙國家法院的檢察官辦公室於28日，對盧比亞雷斯啟動了調查程序。若證據足夠，將會以性侵犯（sexual assault）的罪名起訴盧比亞雷斯。若法院最後判決定罪盧比亞雷斯，根據《刑法典第178條》，未經他人同意就親嘴的行為，是對他人性自主的侵犯，盧比亞雷斯將會被處以1年至4年的監禁。
西班牙皇家足球協會（Royal Spanish Football Federation）主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）在頒獎典禮上強吻西班牙選手艾爾莫索（Jennifer Hermoso）的事件持續延燒。西班牙國家法院（National Court）、足球協會、西班牙首相等都對此事做出回應。而這起事件也讓不少西班牙民眾以「#SeAcabo」（中文意思：都結束了）為標語，在社群媒體上進行號召，聲援艾爾莫索。
檢調機關展開調查、足球協會要求辭職
根據《紐約時報》的報導，西班牙國家法院的檢察官辦公室於昨（28）日，對盧比亞雷斯啟動了調查程序。若證據足夠，將會以性侵犯（sexual assault）的罪名起訴盧比亞雷斯。
西班牙《國家報》（El Pais）的報導指出，若法院最後判決定罪盧比亞雷斯，根據《刑法典第178條》（Articulo 178 del Codigo Penal），未經他人同意就親嘴的行為，是對他人性自主的侵犯，盧比亞雷斯將會被處以1年至4年的監禁。
檢察官辦公室也指出，目前已經收到6起來自社會大眾針對此事的檢舉，不過尚未收到來自艾爾莫索本人的檢舉。《國家報》指出，根據《刑法典第191.1條》（Articulo 191.1 del Codigo Penal）的規定，除非潛在的受害者是未成年人或是殘疾人士，否則檢察官無權主動推進案件。因此若艾爾莫索本人沒有向檢察官辦公室檢舉盧比亞雷斯的行為，檢察官辦公室會將案件存檔作結。
根據《紐約時報》的報導，西班牙足球協會在經過6個小時的會議討論後發表聲明，要求盧比亞雷斯辭去西班牙皇家足球協會主席的職務，因為「他的行為嚴重損害了西班牙足球的形象。」
除了檢調單位介入，以及足球協會要求盧比亞雷斯辭去主席職位以外，根據《紐約時報》的報導，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）譴責盧比亞雷斯，並稱他的行為是「不可接受」的。《國家報》指出，聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）也聲援艾爾莫索，並表示希望這件事能夠成為「體壇的轉捩點」。
#SeAcabo，西班牙的MeToo時刻
《紐約時報》的報導指出，在西班牙國家隊成員普特拉斯（Alexia Putellas）在社群媒體上發文聲援艾爾莫索，並以「#SeAcabo」（中文意思：都結束了）作為貼文標籤後，「#SeAcabo」便成為足球球員，以及社會大眾用來支持艾爾莫索的標籤。
《國家報》指出，「#SeAcabo」標籤的使用量，在X平台（過去稱Twitter）上，已經超過50萬次。西班牙首都馬德里的卡亞奧廣場（plaza de Callao）昨日上午聚集了5000位民眾，舉著紫色的旗幟，走上街頭對盧比亞雷斯的行為、西班牙體壇中的性暴力，以及工作場域的性騷擾表達抗議。
《衛報》的報導指出，「#SeAcabo」社群標籤的使用，在西班牙已經有一段時間了。自2015年來，西班牙體壇的MeToo事件便以「#SeAcabo」作為社群標籤來使用。而不同於過往，這次艾爾莫索的事件引起了更為廣泛的迴響，從西班牙政府官員到走上街頭抗議的民眾，不少人都以言語或是行動，向艾爾莫索表達支持。《衛報》也指出，西班牙的MeToo時刻，在「#SeAcabo」口號的號召下到來。
新聞來源
- After Prosecutors Open Inquiry Into Soccer Chief, He Is Asked to Resign（New York Times）
- A Forced Kiss, and a Reckoning With Sexism in Spain（New York Times）
- #MeToo exposed the abuse of women in Spain. It took football and #SeAcabó to spark a revolution（The Guardian）
- ‘It’s over’: World Cup kiss becomes Spanish football’s #MeToo moment（The Guardian）
- Última hora de Luis Rubiales, reacciones y comunicados en directo | La ONU espera que el ‘caso Rubiales’ “marque un punto de inflexión” contra los abusos en el deporte（El Pais）
- “No es un ‘pico’, es una agresión”: el feminismo exige en la calle eliminar las violencias machistas del deporte（El Pais）
- La Fiscalía abre diligencias contra Rubiales por un posible delito de agresión sexual（El Pais）
延伸閱讀
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：翁世航
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
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本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。