2023/08/29,
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西班牙MeToo時刻「#SeAcabo」：檢方調查足協主席強吻事件，民眾上街聲援女足球員

西班牙MeToo時刻「#SeAcabo」：檢方調查足協主席強吻事件，民眾上街聲援女足球員
8月28日，1名女性在西班牙巴列卡斯球場（Estadio de Vallecas）觀眾席舉牌聲援艾爾莫索。牌子上寫著「都結束了，巴列卡斯與妳同在，珍妮（艾爾莫索）」｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

西班牙國家法院的檢察官辦公室於28日，對盧比亞雷斯啟動了調查程序。若證據足夠，將會以性侵犯（sexual assault）的罪名起訴盧比亞雷斯。若法院最後判決定罪盧比亞雷斯，根據《刑法典第178條》，未經他人同意就親嘴的行為，是對他人性自主的侵犯，盧比亞雷斯將會被處以1年至4年的監禁。

西班牙皇家足球協會（Royal Spanish Football Federation）主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）在頒獎典禮上強吻西班牙選手艾爾莫索（Jennifer Hermoso）的事件持續延燒。西班牙國家法院（National Court）、足球協會、西班牙首相等都對此事做出回應。而這起事件也讓不少西班牙民眾以「#SeAcabo」（中文意思：都結束了）為標語，在社群媒體上進行號召，聲援艾爾莫索。

檢調機關展開調查、足球協會要求辭職

根據《紐約時報》的報導，西班牙國家法院的檢察官辦公室於昨（28）日，對盧比亞雷斯啟動了調查程序。若證據足夠，將會以性侵犯（sexual assault）的罪名起訴盧比亞雷斯。

西班牙《國家報》（El Pais）的報導指出，若法院最後判決定罪盧比亞雷斯，根據《刑法典第178條》（Articulo 178 del Codigo Penal），未經他人同意就親嘴的行為，是對他人性自主的侵犯，盧比亞雷斯將會被處以1年至4年的監禁。

檢察官辦公室也指出，目前已經收到6起來自社會大眾針對此事的檢舉，不過尚未收到來自艾爾莫索本人的檢舉。《國家報》指出，根據《刑法典第191.1條》（Articulo 191.1 del Codigo Penal）的規定，除非潛在的受害者是未成年人或是殘疾人士，否則檢察官無權主動推進案件。因此若艾爾莫索本人沒有向檢察官辦公室檢舉盧比亞雷斯的行為，檢察官辦公室會將案件存檔作結。

根據《紐約時報》的報導，西班牙足球協會在經過6個小時的會議討論後發表聲明，要求盧比亞雷斯辭去西班牙皇家足球協會主席的職務，因為「他的行為嚴重損害了西班牙足球的形象。」

除了檢調單位介入，以及足球協會要求盧比亞雷斯辭去主席職位以外，根據《紐約時報》的報導，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）譴責盧比亞雷斯，並稱他的行為是「不可接受」的。《國家報》指出，聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）也聲援艾爾莫索，並表示希望這件事能夠成為「體壇的轉捩點」。

#SeAcabo，西班牙的MeToo時刻

《紐約時報》的報導指出，在西班牙國家隊成員普特拉斯（Alexia Putellas）在社群媒體上發文聲援艾爾莫索，並以「#SeAcabo」（中文意思：都結束了）作為貼文標籤後，「#SeAcabo」便成為足球球員，以及社會大眾用來支持艾爾莫索的標籤。

《國家報》指出，「#SeAcabo」標籤的使用量，在X平台（過去稱Twitter）上，已經超過50萬次。西班牙首都馬德里的卡亞奧廣場（plaza de Callao）昨日上午聚集了5000位民眾，舉著紫色的旗幟，走上街頭對盧比亞雷斯的行為、西班牙體壇中的性暴力，以及工作場域的性騷擾表達抗議。

《衛報》的報導指出，「#SeAcabo」社群標籤的使用，在西班牙已經有一段時間了。自2015年來，西班牙體壇的MeToo事件便以「#SeAcabo」作為社群標籤來使用。而不同於過往，這次艾爾莫索的事件引起了更為廣泛的迴響，從西班牙政府官員到走上街頭抗議的民眾，不少人都以言語或是行動，向艾爾莫索表達支持。《衛報》也指出，西班牙的MeToo時刻，在「#SeAcabo」口號的號召下到來。

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：翁世航


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