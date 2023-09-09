林辰唏《我們都有體驗自由的能力》：我從不覺得自己只能喜歡某一種性別

文：林辰唏（Zaizai Lin）、李昭融（採訪撰文）

無關性別的交往關係（我的反叛史 下）

感覺我的人生好像一直都在移動，搬家搬了7次——爸媽因工作關係搬了3次，離婚後媽媽因為租房子又遷徙了4次，這期間光是轉學就轉了6次——小學2所、國中1所，高中就換了3所學校。在這樣的變動下，我對自己很沒安全感，因此更想要被肯定，希望能得到關愛，我好像經常在各種不同的人際關係、生活場景之中，去連結、去拼湊出自己的模樣，總是在各種事件和破碎情境裡尋找我自己是誰。

在我個人教育歷程中，可以算是摒棄學校的那種。我是在街頭和撞球場成長的，這樣的環境會認識不同年紀、不一樣來歷的人，相對複雜。不過很奇妙的是，我雖然時常混撞球場，但週日一定會去教會做禮拜。

神說同性戀不正常？

教會是母親離婚後找到的心靈庇護所，五年級時我和妹妹就受洗加入基督教。教會生活占了我青春期很大一部分，我其實很感謝這個給我「安全去處」的環境，至少裡面大部分朋友都挺聊得來的。只是我去的那間教會，男女界線分野很明確，強烈規定不能接觸異性，還時常教育我們「男女授受不親」的觀念。

某次，我那位交往過的教會前男友，剃了光頭準備去當兵，我就拍拍他的頭開玩笑跟他告別，結果卻當眾被大聲喝止，我嚇到了，覺得超莫名其妙。

還有一次我帶第一任女友參加教會活動，其實沒多想什麼，只是希望能常常和她在一起，但媽媽卻將我拉到一旁告訴我：「神說同性戀不正常。」當時我覺得很奇怪就回嘴：「同性戀不能信耶穌喔？！」不知道為什麼要限制這麼多，而且就算你問大人為什麼，他們也講不出個所以然。

從此我就再也沒去教會了。

以前我也不知道自己是在衝撞，只覺得大人講的事情不合理，完全無法說服我。只要面對強烈的約束和指正，我都會變得很敏感，除了反抗之外，我沒其他的解決辦法。在這些不同環境的轉換，我的鍛鍊是學會生存，但學不會溫柔，我只知道要不停地碰撞、嘗試，才能感覺自己存在。

無名小站擴展的交友圈

國中畢業時，我媽要我養活我自己，因為妹妹也要升學，她希望我能賺錢貸款上高中。我就去景美夜市打工洗焗烤盤，但洗碗盤的工作太辛苦了，洗到有富貴手，後來我又去做手搖飲、賣過雞蛋糕、在好多間餐廳打工，也在手機行上過班。

當時電話撥接網路已經很普及，我時常熬夜上網，也開始玩「無名小站」。我很喜歡無名小站，可能是因為網路讓我覺得很自由，可以認識很多志同道合的人，我也能盡情抒發心情，或是跟陌生人坦然自己的事。

我每天花很多時間在上頭，大概一天可以發5篇文，也會去聊天室和別人聊天、網聚。於是我的朋友圈越來越大，也和當時在一起很久的女朋友，成為無名小站和同志圈很活躍的情侶，應該可以說是初代的網紅吧。

我那時候在無名小站的暱稱叫「仔仔」，我之所以叫做仔仔，是因為國中《流星花園》F4很流行的時候，同學覺得我長得很像周渝民，所以他們開始叫我仔仔，我沒有什麼太大的感覺，也不排斥，就接受了這個名字，但我明明長得比較像廣末涼子。（笑）

接觸 「性傾向」 的神祕天地

那時我交往過好幾個男生與女生，對於「女同志」、「雙性戀」這些詞彙並不熟悉，但我從不覺得自己只能喜歡某一種性別，我只是單純喜歡這個「人」，無關男女，也發現自己沒有「切換」上的困難。在這過程中，同儕間其實沒有太多異樣眼光，反倒是大人們無法接受，甚至難以面對。即使他們不能接受，也沒有阻礙我去認識這樣的自己。

到了高中時期，因為當時女友和女同志朋友的關係，帶我接觸了「性傾向」的神祕天地，我的活動範圍變大，了解的事也變得更多。我們大部分都在西門町混，記得我們會去的「女同場景」，環境裡總是充滿著女性賀爾蒙，比方說女同茶店「異人館」，或是「Esha」、「TABOO」等T-Bar，女同志一定會去那些地方朝聖。當年資訊不發達，如果想知道同志書籍和電影資訊還會去「晶晶書店」，就這樣我認識的人越來越多，交友圈越來越廣，也對課業越來越無心。

我把自己的生活過得多彩多姿，我想要脫離家庭和學校，掌控自己的生活。因為我都在蹺課打工，我媽說不如去讀夜校認真賺錢吧。所以我又轉學，白天做正職，晚上還去同志酒吧上班，真的超忙的……但因為都沒去上課，後來我乾脆休學。

結果我媽氣炸，賭氣三個月不跟我說話，她覺得我至少要拿一張高中職畢業證書，那是她最低限度的要求，我卻連這都做不到。我又再次令她失望，當時我不以為意，我們的關係持續惡化……

無關性別的交往關係

記得和媽媽冷戰那段時間，我幾乎沒回家，都睡在女朋友家或男朋友家。我談的戀愛很多，可能是街頭長大的我，很需要安全感，才會流連在不同圈子跟不同關係裡面，因為那是我唯一覺得可以靠岸的地方。

那時的情感關係，通常是跟女朋友的關係比較長，可能會有2、3年，男朋友都是幾個月。我不排斥各種可能，自己也在探索，而且我非常喜歡談戀愛；後來想想，那時我好像追求的是被別人重視的感覺，因為在家裡、學校都沒有過這種感覺，只有朋友圈和戀愛關係可以滿足我。

有時候，可能自己也不確定有沒有很喜歡對方，但就想去試試看，反正也不會有什麼損失，我還是很真誠地和這些人在一起，想說能不能投入這段關係，但到某個時間點，覺得好像真的沒辦法往下走，大家就分開了。