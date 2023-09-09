林辰唏《我們都有體驗自由的能力》：我從不覺得自己只能喜歡某一種性別
我們想讓你知道的是
在《我們都有體驗自由的能力》一書，演員林辰唏以前所未有的自我剖白方式，寫下她過去與現在的生命歷程，書中她談關係、性別、身體、成長、失去、家人……談她的遭遇、她的體悟、她的感觸，她觀看事情的角度，更包括自由之於她是什麼。
文：林辰唏（Zaizai Lin）、李昭融（採訪撰文）
無關性別的交往關係（我的反叛史 下）
感覺我的人生好像一直都在移動，搬家搬了7次——爸媽因工作關係搬了3次，離婚後媽媽因為租房子又遷徙了4次，這期間光是轉學就轉了6次——小學2所、國中1所，高中就換了3所學校。在這樣的變動下，我對自己很沒安全感，因此更想要被肯定，希望能得到關愛，我好像經常在各種不同的人際關係、生活場景之中，去連結、去拼湊出自己的模樣，總是在各種事件和破碎情境裡尋找我自己是誰。
在我個人教育歷程中，可以算是摒棄學校的那種。我是在街頭和撞球場成長的，這樣的環境會認識不同年紀、不一樣來歷的人，相對複雜。不過很奇妙的是，我雖然時常混撞球場，但週日一定會去教會做禮拜。
神說同性戀不正常？
教會是母親離婚後找到的心靈庇護所，五年級時我和妹妹就受洗加入基督教。教會生活占了我青春期很大一部分，我其實很感謝這個給我「安全去處」的環境，至少裡面大部分朋友都挺聊得來的。只是我去的那間教會，男女界線分野很明確，強烈規定不能接觸異性，還時常教育我們「男女授受不親」的觀念。
某次，我那位交往過的教會前男友，剃了光頭準備去當兵，我就拍拍他的頭開玩笑跟他告別，結果卻當眾被大聲喝止，我嚇到了，覺得超莫名其妙。
還有一次我帶第一任女友參加教會活動，其實沒多想什麼，只是希望能常常和她在一起，但媽媽卻將我拉到一旁告訴我：「神說同性戀不正常。」當時我覺得很奇怪就回嘴：「同性戀不能信耶穌喔？！」不知道為什麼要限制這麼多，而且就算你問大人為什麼，他們也講不出個所以然。
從此我就再也沒去教會了。
以前我也不知道自己是在衝撞，只覺得大人講的事情不合理，完全無法說服我。只要面對強烈的約束和指正，我都會變得很敏感，除了反抗之外，我沒其他的解決辦法。在這些不同環境的轉換，我的鍛鍊是學會生存，但學不會溫柔，我只知道要不停地碰撞、嘗試，才能感覺自己存在。
無名小站擴展的交友圈
國中畢業時，我媽要我養活我自己，因為妹妹也要升學，她希望我能賺錢貸款上高中。我就去景美夜市打工洗焗烤盤，但洗碗盤的工作太辛苦了，洗到有富貴手，後來我又去做手搖飲、賣過雞蛋糕、在好多間餐廳打工，也在手機行上過班。
當時電話撥接網路已經很普及，我時常熬夜上網，也開始玩「無名小站」。我很喜歡無名小站，可能是因為網路讓我覺得很自由，可以認識很多志同道合的人，我也能盡情抒發心情，或是跟陌生人坦然自己的事。
我每天花很多時間在上頭，大概一天可以發5篇文，也會去聊天室和別人聊天、網聚。於是我的朋友圈越來越大，也和當時在一起很久的女朋友，成為無名小站和同志圈很活躍的情侶，應該可以說是初代的網紅吧。
我那時候在無名小站的暱稱叫「仔仔」，我之所以叫做仔仔，是因為國中《流星花園》F4很流行的時候，同學覺得我長得很像周渝民，所以他們開始叫我仔仔，我沒有什麼太大的感覺，也不排斥，就接受了這個名字，但我明明長得比較像廣末涼子。（笑）
接觸 「性傾向」 的神祕天地
那時我交往過好幾個男生與女生，對於「女同志」、「雙性戀」這些詞彙並不熟悉，但我從不覺得自己只能喜歡某一種性別，我只是單純喜歡這個「人」，無關男女，也發現自己沒有「切換」上的困難。在這過程中，同儕間其實沒有太多異樣眼光，反倒是大人們無法接受，甚至難以面對。即使他們不能接受，也沒有阻礙我去認識這樣的自己。
到了高中時期，因為當時女友和女同志朋友的關係，帶我接觸了「性傾向」的神祕天地，我的活動範圍變大，了解的事也變得更多。我們大部分都在西門町混，記得我們會去的「女同場景」，環境裡總是充滿著女性賀爾蒙，比方說女同茶店「異人館」，或是「Esha」、「TABOO」等T-Bar，女同志一定會去那些地方朝聖。當年資訊不發達，如果想知道同志書籍和電影資訊還會去「晶晶書店」，就這樣我認識的人越來越多，交友圈越來越廣，也對課業越來越無心。
我把自己的生活過得多彩多姿，我想要脫離家庭和學校，掌控自己的生活。因為我都在蹺課打工，我媽說不如去讀夜校認真賺錢吧。所以我又轉學，白天做正職，晚上還去同志酒吧上班，真的超忙的……但因為都沒去上課，後來我乾脆休學。
結果我媽氣炸，賭氣三個月不跟我說話，她覺得我至少要拿一張高中職畢業證書，那是她最低限度的要求，我卻連這都做不到。我又再次令她失望，當時我不以為意，我們的關係持續惡化……
無關性別的交往關係
記得和媽媽冷戰那段時間，我幾乎沒回家，都睡在女朋友家或男朋友家。我談的戀愛很多，可能是街頭長大的我，很需要安全感，才會流連在不同圈子跟不同關係裡面，因為那是我唯一覺得可以靠岸的地方。
那時的情感關係，通常是跟女朋友的關係比較長，可能會有2、3年，男朋友都是幾個月。我不排斥各種可能，自己也在探索，而且我非常喜歡談戀愛；後來想想，那時我好像追求的是被別人重視的感覺，因為在家裡、學校都沒有過這種感覺，只有朋友圈和戀愛關係可以滿足我。
有時候，可能自己也不確定有沒有很喜歡對方，但就想去試試看，反正也不會有什麼損失，我還是很真誠地和這些人在一起，想說能不能投入這段關係，但到某個時間點，覺得好像真的沒辦法往下走，大家就分開了。
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html