TNL+ 2023/08/30,
影劇

【關鍵專訪】《我的麻吉4個鬼》曾敬驊：輪流被「鬼上身」的演技變變變，從衰小到大笑的心路歷程

【關鍵專訪】《我的麻吉4個鬼》曾敬驊：輪流被「鬼上身」的演技變變變，從衰小到大笑的心路歷程
Photo Credit: 甲上娛樂提供

我們想讓你知道的是

在《我的麻吉4個鬼》中飾演主角的曾敬驊此次有演技的突破，在片中要詮釋5名角色的心理狀態，對他也是一大挑戰，對於這部片子，曾敬驊也透過本文專訪，聊聊許多有趣的幕後故事。

記憶裡，翻著白眼的高中生屁孩浦一永還在螢幕裡書寫著書法，突然冒出了一個自殺21次都不會成功的許辰緯，別忘了，中間還有位熱血救人的護理師安泰河，以及成為工人的兒子。這些人，這些角色，都是曾敬驊。

短短不到一年的時間，新生代的演技強者曾敬驊就以四種不同樣貌出現在觀眾面前，而且神奇的是，除了跨越角色幅度之大讓人驚喜，每次的出現還都不會有前面人物的影子。然而影集《不良執念清除師》與電影《我的麻吉4個鬼》的角色之間有著共通性，彼此又有著無法言喻的差異性，很難不讓人連結在一起。

「一開始看到這個劇本的時候是有點遲疑，因為我都是拍看到鬼跟這種靈異比較有關的東西。」曾敬驊接受關鍵評論網專訪時，被問到兩者角色的性質時，也坦言確實有些接近。

由於《不良執念清除師》的角色浦一永實在太過於強大，讓人印象非常深刻，甚至超越了最初他在電影《刻在你心底的名字》裡Birdy的表現，應該說，已經成為現階段貼在曾敬驊身上的標籤了。

「我那時候一直在思考，要不要再拍跟鬼有關的東西，覺得如果一直在做這個事情，會不會一直被定型，以後只要有鬼的戲就找我來拍。」曾敬驊表示，《我的麻吉4個鬼》讓他在外型及演技有所挑戰，扮相突破以往形象，主角雖然是個失去人生目標，被社會遺忘的邊緣人，卻非常難得能夠一直保持著善良的心，這點十分吸引他。

【甲上娛樂提供】曾敬驊在電影《我的麻吉4個鬼》中飾演地獄倒楣男「阿緯」
Photo Credit: 甲上娛樂提供
曾敬驊在電影《我的麻吉4個鬼》中飾演地獄倒楣男「阿緯」。

電影《我的麻吉4個鬼》翻拍自2010年車太鉉主演的韓國電影《開心鬼上身》，曾敬驊飾演超級衰到家的孤單倒楣宅男阿緯（許辰緯），舉目無親無依無靠，老闆跑路工作丟了，萬念俱灰下只想結束自己悲慘的人生，沒想到不但死不成，卻還被「碎念鬼」陸弈靜、「愛哭鬼」蔡嘉茵、「菸鬼」張再興、「調皮鬼」童星洪君昊四個冤鬼纏上身。

「這次比較特別，是因為鬼上身的部份。還有一個原因，我小時候看過原版電影，但是當我演的時候，並不想回頭參考原版，當做致敬或是模仿，我反而希望表演出來的，是自己詮釋消化後的演出，進一步看起來跟韓版有什麼差別。」

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