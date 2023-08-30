2023/08/30,
政治

青少年自殺、家暴都是蔡政府的錯？楊志良恐怕連最基本精神醫療概念都沒有

青少年自殺、家暴都是蔡政府的錯？楊志良恐怕連最基本精神醫療概念都沒有
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

前衛生署長楊志良在郭台銘的造勢場合上痛罵執政黨，表示現在年輕人自殺、自傷率提高，政府要負責任；同時還說家暴愈來愈多是因為沒辦法把氣發在蔡英文、陳建仁身上，才找老婆、小孩發洩怒氣。先不論這兩者間的因果關係，但顯然楊是完全不理解這個議題，恐怕是連最基本的精神醫療公共衛生的概念都沒有。

文：李俊宏（衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任）

首先，楊前署長提到的：「台灣2015年（馬英九執政最後一年），青少年自殺、自殘的有多少人？2014年（楊又改口）有1000人。2018年，年輕人自殺、自殘的2600人，增加了2.5倍。」

這些相關的青少年身心健康數據，幾乎全世界各國先進國家都是如此，個人接受多次媒體訪問也提過。

英國2021年自傷的青少年，相較於六年前，增加了兩倍。2022、2023這兩年更形嚴峻。難道要說是英國執政不利？還是蔡英文總統影響力無遠弗屆？

在鄰近的東亞，日本跟台灣相較下，國高中生自傷自殺比例日增，再算到青少年也是兩倍多，其因為精神健康問題（精神疾病議題）導致不登校（輟學、曠課而繭居在家）者越來越多。

韓國有三成的學生想死，自殺率、自傷率一樣節節高升。

這幾乎是世界性的，人類在面對現代文明與家庭結構變遷導致風險因子增加，保護因子減少，精神疾病盛行率越來越高，甚至有可能會在未來壓垮醫療與其他社會系統。

個人這段時間對於這類議題談不少，青少年的自傷自傷議題，絕對需要跨部會整合，從中央去督導核實。也絕對不是什麼單純補足輔諮人力，還是補助治療就能處理。

光要處理高風險議題（如創傷），形成教育、醫療、社區端的協作，所需經費恐怕就是另一個社安網。而且，你沒把父母還給孩子，但處遇大概也只是補破網而已。

但，要說「都是執政黨的錯」，還是單純「年輕人看不到希望」，恐怕是連最基本的精神醫療公共衛生的概念都沒有。

家暴是因為沒辦法修裡蔡英文、陳建仁？

楊前署長講：「還有我們現在家暴越來越多，有沒有人知道我們去年被家暴有多少人？我們台灣去年有12萬人被家暴。為什麼會家暴？因為我沒有辦法去修理蔡英文、沒有辦法去修理陳建仁（行政院長），因為他們有保鑣。那怎麼辦？就去修理比我更弱的人！（像是）打老婆、打小孩！」

我不想用太負面的字眼形容，但顯然他是完全不理解這個議題。

目前的家暴樣態相當多元，除了婚暴兒虐，其他如LGBT的親密關係暴力、精神疾病或藥物酒精成癮導致的家庭暴力所在多有，特別是後者，以個人執行鑑定經驗，這幾年幾乎都佔至少三分之一。

這跟要修理誰不成才打小孩有何關係？好吧，我是看過看完政論節目，血脈賁張後家暴的，搞不好前署長身邊很多這類「例子」吧。但要談因果關係，過激的言論搞不好要負擔的責任還多些。

暴力防治，最基本的概念是形塑非暴力的環境。

把暴力事件合理化，絕對不是什麼正確的做法。近期，精神科醫師群組才在談家暴處遇資源的嚴重不足，楊前署長，其實你也擔了一部分的責任要負啊。

最後，新聞稱：「郭台銘也趁此機會宣布邀請楊志良加入其智庫，負責擬定一系列有關台灣人民健康身心、社會福利等政策。」

我跟郭董說，楊大概從來沒有哪一天站在身心健康的第一線，其任內要說提高多少精神醫療資源，看其對於健保言論就知道，幾句話就暴露其對這些議題的不熟悉，你要請他擬定政策，是嫌票多，個人尊重就是了，祝你玩得開心。

本文由李俊宏授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。