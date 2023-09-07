《越愛越痛？我們的關係出了什麼錯？》：批評、刻薄、防衛、沉默，是最容易導致關係破滅的「災難四騎士」

文：石瀝新

停下會加深衝突的言語和行為

衝突，是每段關係幾乎不可避免的情形。然而，為何有些衝突會不斷耗損關係，最終導致關係破滅；有些衝突卻反而是一種對話方式，可以使雙方不至於壓抑到最後直接結束關係？

研究指出，比起不會吵架的伴侶，會吵架伴侶的關係滿意度並沒有比較低。因為他們會表達需求，懂得如何爭取和調整自己的期待。因此，衝突是否會耗損或終結關係，其實跟吵架的方式是否具有破壞性有關。

最難的是，不管在爭執的過程中或事後回想，都不見得有機會意識到自己吵架的方式是具破壞性的。

追逐抗議的一方，容易透過強烈的情緒反應，來爭取對方的回應和重視，甚至偶爾在衝突當下不計代價和後果，就為了得到自己要的回應；逃避退縮的一方，為了保護自己不受傷害，容易把他人拒之門外，但表面上看起來無所謂、沒有反應，而讓另一半覺得自己被推開。這些反應在關係不穩定的狀態下，都是具有殺傷力的。

因此，接下來需要幫自己審視：是否在平常生活的互動或衝突中，有出現破壞性言語和行為。

心理學家約翰．高特曼（John Gottman）發現，吵架的方式是影響關係的關鍵問題之一。幾十年的研究讓他得出這樣的結論：最容易導致關係破滅的四種衝突模式分別是：批評、刻薄、防衛、沉默，合稱為「關係災難四騎士」（Four Horsemen of the Apocalypse）！他提醒大家，如果在關係中不斷出現這四種模式，關係以失敗告終是遲早的事。

但這四騎士分別是什麼模樣呢？以下將詳細說明。

1. 批評者，放大不滿

批評者（conticism）會指責對方所做的事情。

這裡指的批評、指責不單是抱怨對方「當下」的行為，而是用各種方式放大對這些行為的不滿，例如：「你總是這樣！」「我講的話你有聽懂嗎？」「你什麼時候主動幫忙過？」「為什麼這點小事都做不好？」甚至是貶抑對方的人格特質：「你就是這麼優柔寡斷！」「我真的沒看過像你這麼自私的人！」

或許說出口的是長久累積下來的不滿，也是在意的點，但是串起過往的舊帳、貶抑對方的人格時，便只是在發洩，而不是在溝通了！因為這些批評，早已讓對方無心再聽進任何話！

此時需要練習的是，避免出現過度專斷的字眼，或是做出過度類化的結論，例如：「你總是……」「你不曾……」「你明顯就是……」。另一方面，可以試著表達自己的感受與需求，例如：「我相當無奈，因為這件事我說過很多次，我很需要你的幫忙。」「我無法感受到你很重視我說過的話，這麼多次下來，我其實很生氣也很難過。」

2. 刻薄者，災難之首

刻薄者（contempt）是四騎士之首，摧毀感情毫不留情。

刻薄者會用鄙視、輕蔑、不屑、諷刺、嘲弄、挑釁、訕笑和充滿敵意的方式表達自己的不滿，例如：「你也太不知道自己有幾兩重了吧！」「狗嘴原來還能吐出象牙！」「這種三歲小孩也懂的事你居然不懂，笑死人了！」「你媽生下你真的是家門不幸！」「我嫁給你／娶了你真的倒了八輩子楣！」

以上這些話若再加上翻白眼、冷笑和咂嘴的嘖嘖聲，真的像是拿著大砲在轟炸關係！

或許是真的忍無可忍，所以口無遮攔；或許是真的想一巴掌打醒對方；也或許這只是從過往關係學到的方法和習慣；甚至是無意識地讓這些態度和行為充斥在自己的關係中。但是當關係中出現這樣的互動方式，已經不是溝通和相處，只是發洩、失控和找架吵而已，也會加速破壞關係，並且帶來更嚴重、更激烈的衝突！

此時需要做的，是停下那些貶低和諷刺的話語，在可能的範圍內保有一絲對另一半的尊重。若關係已經糟到無法將對方視為伴侶，至少要視為一個人來對待。

3. 防衛者，提油救火

防衛者（defensiveness）在爭執時，往往認為對方過度反應，於是開始進行自我保護。

另外，也有些防衛者想理性安撫眼中失控的另一半。有時透過解釋，有時是說道理，例如：「你也太大驚小怪了吧！」「你冷靜一點好嗎？」「有這麼嚴重嗎？」

這些話聽在對方耳裡，只會覺得是辯解和責備。防衛者認為自己拿了盆冰水澆往過熱的另一半，殊不知是提油救火！以為自己拿了個盾牌在保護自己，殊不知對方射出子彈，反而因這塊盾牌反遭波及，讓對方更受傷或更生氣。

此時需要練習的，是試著理解對方的感受和激動的原因，並且承擔起該負擔的責任。

可以試著指出對方的情緒，並傳達自己真的理解，例如：「我知道你因為我又再一次沒遵守承諾而生氣。」若是出現真心不明白的情況，可以試著指出對方情緒後再表達想要瞭解對方的心意，例如：「我有感覺到你很生氣，但我有點不明白怎麼了，可以讓我曉得你在氣什麼嗎？這樣我才知道可以怎麼做。」

4. 沉默者，放棄溝通

沉默者（stonewalling）在衝突發生後，會快速築起高牆並且放棄溝通。離開現場、關起房門、不發一語，都是沉默者會出現的反應。對他們來說，過往的經驗似乎提醒著自己，任何對話只會讓衝突越演越烈。此時多講多錯，最好明哲保身，免得惹來一身臊。

然而沉默並沒有解決任何問題，只會讓問題逐漸累積，更可能成為一個人的習慣，總是沉默應對所有關係中的衝突！

此時可以調整的是：如果對方生氣和激動的當下，真的覺得腦袋已經當機，那就冷靜片刻，讓自己休息一下；如果當下還有些心理空間處理此事，不妨先試著讓對方知道你的狀態：「我需要一點時間靜靜。」「我怕現在講，大家會吵架，讓我們彼此先緩一下，好嗎？」緩和自己的狀態，也緩和對方的情緒。