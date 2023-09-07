《越愛越痛？我們的關係出了什麼錯？》：批評、刻薄、防衛、沉默，是最容易導致關係破滅的「災難四騎士」
我們想讓你知道的是
諮商心理師石瀝新指出，每個人在愛裡的表現不盡相同：有人緊抓另一半不放，有人誰也不相信，卻也有人安全感爆棚。然而你我面對情感的態度與模式，其實都和「依附」大有關係！本書將深入探討兩大主要依附類型：「焦慮依附」與「逃避依附」，剖析其外在行為策略與表現特徵，以及內在的心理狀態。
文：石瀝新
停下會加深衝突的言語和行為
衝突，是每段關係幾乎不可避免的情形。然而，為何有些衝突會不斷耗損關係，最終導致關係破滅；有些衝突卻反而是一種對話方式，可以使雙方不至於壓抑到最後直接結束關係？
研究指出，比起不會吵架的伴侶，會吵架伴侶的關係滿意度並沒有比較低。因為他們會表達需求，懂得如何爭取和調整自己的期待。因此，衝突是否會耗損或終結關係，其實跟吵架的方式是否具有破壞性有關。
最難的是，不管在爭執的過程中或事後回想，都不見得有機會意識到自己吵架的方式是具破壞性的。
追逐抗議的一方，容易透過強烈的情緒反應，來爭取對方的回應和重視，甚至偶爾在衝突當下不計代價和後果，就為了得到自己要的回應；逃避退縮的一方，為了保護自己不受傷害，容易把他人拒之門外，但表面上看起來無所謂、沒有反應，而讓另一半覺得自己被推開。這些反應在關係不穩定的狀態下，都是具有殺傷力的。
因此，接下來需要幫自己審視：是否在平常生活的互動或衝突中，有出現破壞性言語和行為。
心理學家約翰．高特曼（John Gottman）發現，吵架的方式是影響關係的關鍵問題之一。幾十年的研究讓他得出這樣的結論：最容易導致關係破滅的四種衝突模式分別是：批評、刻薄、防衛、沉默，合稱為「關係災難四騎士」（Four Horsemen of the Apocalypse）！他提醒大家，如果在關係中不斷出現這四種模式，關係以失敗告終是遲早的事。
但這四騎士分別是什麼模樣呢？以下將詳細說明。
1. 批評者，放大不滿
批評者（conticism）會指責對方所做的事情。
這裡指的批評、指責不單是抱怨對方「當下」的行為，而是用各種方式放大對這些行為的不滿，例如：「你總是這樣！」「我講的話你有聽懂嗎？」「你什麼時候主動幫忙過？」「為什麼這點小事都做不好？」甚至是貶抑對方的人格特質：「你就是這麼優柔寡斷！」「我真的沒看過像你這麼自私的人！」
或許說出口的是長久累積下來的不滿，也是在意的點，但是串起過往的舊帳、貶抑對方的人格時，便只是在發洩，而不是在溝通了！因為這些批評，早已讓對方無心再聽進任何話！
此時需要練習的是，避免出現過度專斷的字眼，或是做出過度類化的結論，例如：「你總是……」「你不曾……」「你明顯就是……」。另一方面，可以試著表達自己的感受與需求，例如：「我相當無奈，因為這件事我說過很多次，我很需要你的幫忙。」「我無法感受到你很重視我說過的話，這麼多次下來，我其實很生氣也很難過。」
2. 刻薄者，災難之首
刻薄者（contempt）是四騎士之首，摧毀感情毫不留情。
刻薄者會用鄙視、輕蔑、不屑、諷刺、嘲弄、挑釁、訕笑和充滿敵意的方式表達自己的不滿，例如：「你也太不知道自己有幾兩重了吧！」「狗嘴原來還能吐出象牙！」「這種三歲小孩也懂的事你居然不懂，笑死人了！」「你媽生下你真的是家門不幸！」「我嫁給你／娶了你真的倒了八輩子楣！」
以上這些話若再加上翻白眼、冷笑和咂嘴的嘖嘖聲，真的像是拿著大砲在轟炸關係！
或許是真的忍無可忍，所以口無遮攔；或許是真的想一巴掌打醒對方；也或許這只是從過往關係學到的方法和習慣；甚至是無意識地讓這些態度和行為充斥在自己的關係中。但是當關係中出現這樣的互動方式，已經不是溝通和相處，只是發洩、失控和找架吵而已，也會加速破壞關係，並且帶來更嚴重、更激烈的衝突！
此時需要做的，是停下那些貶低和諷刺的話語，在可能的範圍內保有一絲對另一半的尊重。若關係已經糟到無法將對方視為伴侶，至少要視為一個人來對待。
3. 防衛者，提油救火
防衛者（defensiveness）在爭執時，往往認為對方過度反應，於是開始進行自我保護。
另外，也有些防衛者想理性安撫眼中失控的另一半。有時透過解釋，有時是說道理，例如：「你也太大驚小怪了吧！」「你冷靜一點好嗎？」「有這麼嚴重嗎？」
這些話聽在對方耳裡，只會覺得是辯解和責備。防衛者認為自己拿了盆冰水澆往過熱的另一半，殊不知是提油救火！以為自己拿了個盾牌在保護自己，殊不知對方射出子彈，反而因這塊盾牌反遭波及，讓對方更受傷或更生氣。
此時需要練習的，是試著理解對方的感受和激動的原因，並且承擔起該負擔的責任。
可以試著指出對方的情緒，並傳達自己真的理解，例如：「我知道你因為我又再一次沒遵守承諾而生氣。」若是出現真心不明白的情況，可以試著指出對方情緒後再表達想要瞭解對方的心意，例如：「我有感覺到你很生氣，但我有點不明白怎麼了，可以讓我曉得你在氣什麼嗎？這樣我才知道可以怎麼做。」
4. 沉默者，放棄溝通
沉默者（stonewalling）在衝突發生後，會快速築起高牆並且放棄溝通。離開現場、關起房門、不發一語，都是沉默者會出現的反應。對他們來說，過往的經驗似乎提醒著自己，任何對話只會讓衝突越演越烈。此時多講多錯，最好明哲保身，免得惹來一身臊。
然而沉默並沒有解決任何問題，只會讓問題逐漸累積，更可能成為一個人的習慣，總是沉默應對所有關係中的衝突！
此時可以調整的是：如果對方生氣和激動的當下，真的覺得腦袋已經當機，那就冷靜片刻，讓自己休息一下；如果當下還有些心理空間處理此事，不妨先試著讓對方知道你的狀態：「我需要一點時間靜靜。」「我怕現在講，大家會吵架，讓我們彼此先緩一下，好嗎？」緩和自己的狀態，也緩和對方的情緒。
Tags：
全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
我們想讓你知道的是
過去的五到十年間，有著許多的投資機會，但該如何提前抓住未來十年的機會，就讓擁有豐富經驗的安誼金融分享給你聽。
- 收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜https://apple.co/3r0r88u
- Spotify ｜ https://spoti.fi/484HQVc
- KKBOX｜https://kkbox.fm/Qy04bN
- firstory｜ https://open.firstory.me/story/cllx133e1006d01wg1axw823b
- Google Podcast ｜ https://bit.ly/47Wfah8
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/side-chat/ft-9?in_playlist=side-chat
過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
究竟在專業的資產管理公司及經理人眼中，如何提前卡位，在砂礫中找到黃金；在茫茫林木中，尋找到那些影響下個世代的獨角獸呢？塞掐Side Chat邀請到安誼金融的聯合創辦人暨首席投資總裁林彥君（Angie Lin）以及商益總編輯李柏鋒，從不同的角度聊聊如何在投資市場中，找到生存之道。
安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業，近年更跨入美國市場，除了鎖定熟悉的科技領域，也投入具發展潛力的NextGen產業（太空科技、AI），以及其他消費性產業、醫療產業。
以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。