《底層網紅》：如今，成為性產業的一份子輕而易舉，人在家中坐也能下海賣

文：希米恩・布朗（Symeon Brown）

數位下海

IG堪稱得天獨厚的情慾市場。推主和抖音用戶靠巧思稱霸螢幕，YT頻道主靠個人特色維持熱度，至於IG網紅則得投其所好、精心包裝自我，以此滿足追蹤者賞玩的慾望。換句話說，IG的崛起全拜性渴望所賜。我朋友阿薩德（Assed）是半島電視台（Al Jazeera）的新聞記者，他健身完的例行公事是自拍六塊肌上傳IG。這個平台鼓吹自我標榜的價值，只要使用者配合遊戲規則曬出養眼照，平台便會以成千上萬的追蹤數作為打賞。

如今，爆乳、腹肌加翹臀等於IG必勝公式，連帶打破性工作的既定界限。倘若在社群媒體販賣性魅力是經濟划算的勞動買賣，那麼對於多數人而言，諸如賣裸照、脫衣直播等數位性工作頂多是尋常外快，不摻雜任何道德價值的成分。近年來IG在世界各國大行其道，一場文化變遷也隨之展開――性工作者紛紛披上追夢人的外衣在社群平台上追名逐利。

前一章的雪瑞絲便遊走在IG網紅和性工作者的灰色地帶。她一方面借助社群積極爭取品牌合約，另一方面，定居曼徹斯特的她也在社群上販賣裸照。現在社交軟體普遍都可以綁定銀行帳號，方便使用者打開知名度以後實踐自我商品化。而在平台上，視訊女郎的粉絲往往比肌肉猛男來得多。再者，由於社群名人的地位水漲船高，加之情色平台OnlyFans、Patreon等新興平台推波助瀾，性交易的種類也日益多元且興盛，非但少了些汙名化標籤，還多了極其可觀的利益價值。

網路名氣等同源源不絕的機會，足以讓鹹魚翻身盆滿缽滿，這套社群財富密碼的代表人物莫過於從實境秀素人晉升歌壇天后的貝克莉茲・奧曼薩（Belcalis Almánzar），你也許比較熟悉她的藝名――卡蒂（Cardi B）。這位前脫衣舞孃堪稱現代版加州夢（California Dream）的代表人物，憑藉毫不掩飾的真性情，從脫衣俱樂部殺進富比士排行榜。當年卡蒂靠著社群上的嗆辣人設獲得《Love & Hip Hop》的關注，進而順利出演這檔火紅實境秀。可是區區國內名氣滿足不了這位來自皇后區的拉丁裔女星，因此她開始盤算進軍國際的道路，並以饒舌歌手的身份大肆宣揚性工作翻轉階級的力量，更趕上女性主義商品化捲土重來的順風車，將這套致富法則唱得絲絲入扣。然而，商品化運動背後的信念――任何幫助女人發大財的手段都是賦權的表現――實則有待檢驗。

卡蒂的派對國歌是鹹魚翻身的女性重製版，歌詞往往描述街頭歌手如何力爭上游，從此擺脫貧民窟過上光鮮亮麗的日子。這位女饒歌手的首張單曲〈Bodak Yellow〉甫一上市即成招牌金曲，甚至沒有大咖客串也能空降美國告示牌百大單曲榜（US Billboard 100）冠軍寶座。「老娘不跳了，我讓鈔票舞。老娘不必跳，我讓鈔票舞」，無疑是整首歌最傳神的金句。繼〈Bodak Yellow〉之後，卡蒂首張大碟再度空降排行榜，甚至拿下葛萊美（Grammy Award）最佳饒舌專輯。

卡蒂的創作獲封樂壇新潮流，但是骨子裡依舊是嘻哈界那句老話――只有無用之財，沒有不義之財。言下之意，窮鬼百無禁忌，有錢隨心所欲。後嘻哈時代下，萬事萬物可買可賣的道理，毫不令人意外。這套價值觀順勢成為網紅界的至理，網紅則晉升Z世代（Gen Z）首選職業。Z世代專指一九九七年後出生的人，雪瑞絲正是其中一人。

雪瑞絲偶爾會在酬勞不高的嘻哈音樂錄影帶軋一角，而且相當積極爭取品牌合約。除此之外，雪瑞絲常在OnlyFans上傳色情內容。OnlyFans（以下簡稱OF）是名副其實的訂閱制成人網站。二〇二〇年，OF網羅潮流名人與肌肉男模註冊會員而知名度大開，就連卡蒂都有帳號。同年，卡蒂和梅根尤物（Megan Thee Stallio）合推單曲〈濕濕小可愛〉（WAP，Wet-Ass Pussy），並將音樂錄影帶的幕後花絮上傳OF。

二〇一六年，英國連續創業家提姆・斯托克利（Timothy Stokely）創立OF，提供創作者平台向各類會員分享影音內容。然而，這位年輕創業家本人神秘兮兮，極力避免鎂光燈且行事相當低調，簡直和旗下創作者大相徑庭。斯托克利相中網紅經濟這塊大餅，繼而創辦十八禁平台拓展日益蓬勃的性產業。斯托克利的父親過去任職於英國巴克萊銀行（Barclays Bank） 的投資部門，如今則是OF所屬控股集團的董事長。

OF並非斯托克利手上第一個情色網站，然而，獨獨OF讓他身價暴漲，公司甚至有望擠進獨角獸俱樂部。二〇二〇年十一月，OF沒有任何外部投資人，無需外部資金就有本事獲利。OF聲稱支付給創作者的費用高達二十億美元（約台幣六百億元），不過話說回來，平台也向創作者收取二十％的超高佣金。二〇二〇年，網站註冊會員超過八千五百萬人，內容創作者超過四十五萬人，其中百人每年賺進一百多萬美金。

OF的情色內容百百種，有的穿著清涼服飾擺出大尺度姿勢自拍，有的專為足癖等特殊癖好的粉絲服務，還有的索性上傳正面全裸照。一位OF創作者表示，每個月光販賣艷照就有八十萬英鎊（約台幣三千萬元）入袋。這位受訪者過去是脫衣舞孃，曾經出演實境秀《戀愛島》（Love Island）。至於美國的Patreon也類似OF，只不過前者的創作者背景相對廣泛，藝人、作家和社運人士也會在Patreon販賣點子甚至是推文。