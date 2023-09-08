《底層網紅》：如今，成為性產業的一份子輕而易舉，人在家中坐也能下海賣
我們想讓你知道的是
這是一個「轉傳、分享」便可以創造數十億商機的時代， 當人人前仆後繼地投入社群網路時，我們究竟是掏金的人，還是被人盯上的肥羊？揭露光鮮亮麗的社群媒體背後，真實存在的詐騙與剝削！
文：希米恩・布朗（Symeon Brown）
數位下海
IG堪稱得天獨厚的情慾市場。推主和抖音用戶靠巧思稱霸螢幕，YT頻道主靠個人特色維持熱度，至於IG網紅則得投其所好、精心包裝自我，以此滿足追蹤者賞玩的慾望。換句話說，IG的崛起全拜性渴望所賜。我朋友阿薩德（Assed）是半島電視台（Al Jazeera）的新聞記者，他健身完的例行公事是自拍六塊肌上傳IG。這個平台鼓吹自我標榜的價值，只要使用者配合遊戲規則曬出養眼照，平台便會以成千上萬的追蹤數作為打賞。
如今，爆乳、腹肌加翹臀等於IG必勝公式，連帶打破性工作的既定界限。倘若在社群媒體販賣性魅力是經濟划算的勞動買賣，那麼對於多數人而言，諸如賣裸照、脫衣直播等數位性工作頂多是尋常外快，不摻雜任何道德價值的成分。近年來IG在世界各國大行其道，一場文化變遷也隨之展開――性工作者紛紛披上追夢人的外衣在社群平台上追名逐利。
前一章的雪瑞絲便遊走在IG網紅和性工作者的灰色地帶。她一方面借助社群積極爭取品牌合約，另一方面，定居曼徹斯特的她也在社群上販賣裸照。現在社交軟體普遍都可以綁定銀行帳號，方便使用者打開知名度以後實踐自我商品化。而在平台上，視訊女郎的粉絲往往比肌肉猛男來得多。再者，由於社群名人的地位水漲船高，加之情色平台OnlyFans、Patreon等新興平台推波助瀾，性交易的種類也日益多元且興盛，非但少了些汙名化標籤，還多了極其可觀的利益價值。
網路名氣等同源源不絕的機會，足以讓鹹魚翻身盆滿缽滿，這套社群財富密碼的代表人物莫過於從實境秀素人晉升歌壇天后的貝克莉茲・奧曼薩（Belcalis Almánzar），你也許比較熟悉她的藝名――卡蒂（Cardi B）。這位前脫衣舞孃堪稱現代版加州夢（California Dream）的代表人物，憑藉毫不掩飾的真性情，從脫衣俱樂部殺進富比士排行榜。當年卡蒂靠著社群上的嗆辣人設獲得《Love & Hip Hop》的關注，進而順利出演這檔火紅實境秀。可是區區國內名氣滿足不了這位來自皇后區的拉丁裔女星，因此她開始盤算進軍國際的道路，並以饒舌歌手的身份大肆宣揚性工作翻轉階級的力量，更趕上女性主義商品化捲土重來的順風車，將這套致富法則唱得絲絲入扣。然而，商品化運動背後的信念――任何幫助女人發大財的手段都是賦權的表現――實則有待檢驗。
卡蒂的派對國歌是鹹魚翻身的女性重製版，歌詞往往描述街頭歌手如何力爭上游，從此擺脫貧民窟過上光鮮亮麗的日子。這位女饒歌手的首張單曲〈Bodak Yellow〉甫一上市即成招牌金曲，甚至沒有大咖客串也能空降美國告示牌百大單曲榜（US Billboard 100）冠軍寶座。「老娘不跳了，我讓鈔票舞。老娘不必跳，我讓鈔票舞」，無疑是整首歌最傳神的金句。繼〈Bodak Yellow〉之後，卡蒂首張大碟再度空降排行榜，甚至拿下葛萊美（Grammy Award）最佳饒舌專輯。
卡蒂的創作獲封樂壇新潮流，但是骨子裡依舊是嘻哈界那句老話――只有無用之財，沒有不義之財。言下之意，窮鬼百無禁忌，有錢隨心所欲。後嘻哈時代下，萬事萬物可買可賣的道理，毫不令人意外。這套價值觀順勢成為網紅界的至理，網紅則晉升Z世代（Gen Z）首選職業。Z世代專指一九九七年後出生的人，雪瑞絲正是其中一人。
雪瑞絲偶爾會在酬勞不高的嘻哈音樂錄影帶軋一角，而且相當積極爭取品牌合約。除此之外，雪瑞絲常在OnlyFans上傳色情內容。OnlyFans（以下簡稱OF）是名副其實的訂閱制成人網站。二〇二〇年，OF網羅潮流名人與肌肉男模註冊會員而知名度大開，就連卡蒂都有帳號。同年，卡蒂和梅根尤物（Megan Thee Stallio）合推單曲〈濕濕小可愛〉（WAP，Wet-Ass Pussy），並將音樂錄影帶的幕後花絮上傳OF。
二〇一六年，英國連續創業家提姆・斯托克利（Timothy Stokely）創立OF，提供創作者平台向各類會員分享影音內容。然而，這位年輕創業家本人神秘兮兮，極力避免鎂光燈且行事相當低調，簡直和旗下創作者大相徑庭。斯托克利相中網紅經濟這塊大餅，繼而創辦十八禁平台拓展日益蓬勃的性產業。斯托克利的父親過去任職於英國巴克萊銀行（Barclays Bank） 的投資部門，如今則是OF所屬控股集團的董事長。
OF並非斯托克利手上第一個情色網站，然而，獨獨OF讓他身價暴漲，公司甚至有望擠進獨角獸俱樂部。二〇二〇年十一月，OF沒有任何外部投資人，無需外部資金就有本事獲利。OF聲稱支付給創作者的費用高達二十億美元（約台幣六百億元），不過話說回來，平台也向創作者收取二十％的超高佣金。二〇二〇年，網站註冊會員超過八千五百萬人，內容創作者超過四十五萬人，其中百人每年賺進一百多萬美金。
OF的情色內容百百種，有的穿著清涼服飾擺出大尺度姿勢自拍，有的專為足癖等特殊癖好的粉絲服務，還有的索性上傳正面全裸照。一位OF創作者表示，每個月光販賣艷照就有八十萬英鎊（約台幣三千萬元）入袋。這位受訪者過去是脫衣舞孃，曾經出演實境秀《戀愛島》（Love Island）。至於美國的Patreon也類似OF，只不過前者的創作者背景相對廣泛，藝人、作家和社運人士也會在Patreon販賣點子甚至是推文。
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
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隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。