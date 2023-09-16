《活一天樂一天》：虞將軍建議我與年輕人相處有三個重點——尊重、配合、給予他們自主空間
我們想讓你知道的是
本書為竹君近五年的專欄文章整合。內容為罹患癌症後的生活點滴，緊接著面對晚年喪偶後獨居，獨生女遠嫁海外，面對一個人老後的深刻感受。作者熱愛寫作，本書為過去六年於網路專欄精選文章，包含了抗癌心路歷程、對親友懷念、異國婚姻的溝通相處之道、以及照顧百歲母親十餘年，積累仁慈敦厚的人生智慧。
文：竹君（本名褚家玲）
與成年子女相處的三個關鍵，欣賞彼此，讓相處更融洽
女兒、女婿終於要回來看我，我問自己，為何心情起伏如此之大？
自從知道四月女兒、女婿要回台看我，因為台灣COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情變得嚴重，只好延到六月、再延到九月，本來希望再延到聖誕節，那時疫情高峰應該過了，女婿卻說：延來延去就不回來了，因為他十一月初要換新工作。
我一直非常期待他們回來，已經二年沒有看到女兒了，非常想念她。我安排了日月潭之行，誰知道花蓮大地震把我嚇壞，當時跟各相關機關請教，沒人保證我們去那三天沒問題。
我問了許多好友，應退日月潭的訂房嗎？只有好友陳師母及組長說：「為你們禱告，去吧！」還有一位研究地震的同學，叫我安心地去，他保證沒問題。
女兒、女婿雖然回來，前面二週在線上上班，八天在好友劉大醫生家隔離，我們都是在LINE上講話。
二年不見，他們變得更成熟、更貼心了。知道我近日從床上摔下，立刻幫我買安全防護。我的床頭櫃，還有我的書桌腳都貼滿防護貼。姚大醫師建議我睡在大床中間，兩邊放枕頭。菲立普雖然離開我快三年，我還是睡在自己的位子上，心理上覺得他還在我身旁。
看到我家的碗及杯子，快被我摔光了，他們立刻去幫我添購。發現我的手機速度那麼慢，四年多沒換，鏡面都摔破了，立刻陪我去選購新手機。本來店裡應該幫我轉換所有資料，女婿信心滿滿，他說他剛剛才換了一部新機，都是自己轉換的，會幫我搞定。
每次外出吃飯，他們都很興奮。女兒一個禮拜可以吃三次壽喜燒，還有他們之前常去吃的店。這次回來，真是大飽口福，因為在美國都是在家裡煮，到外面隨便一吃，兩個人花費要二百美金，女婿是非常節儉的。
他們回來之前，家中有三個女兒、在大學任教的虞將軍給我建議：與年輕人相處有三個重點：尊重、配合、給予他們自主空間。
他們回來最開心的是與朋友吃喝玩樂，這是女兒從小長大的地方，女婿對這裡的美食又特別喜歡，所以他們的行程非常滿，有時晩上要趕場，女婿還數次喝醉，我很憂心，女兒居然說：偶爾讓他放鬆心情，一點也不在乎。
有一次我看到女婿身上穿的衣服圖案，是聖母瑪麗亞手上拿著火箭炮，因為我是基督徒，好奇地問他這是什麼？他告訴我，是為了拯救家鄉烏克蘭而辦的一個活動。女兒告訴我，他常常穿這件衣服，就在等別人問他，我是第一個。我告訴女婿，我也想支持這個活動，他立刻幫我上網買了衣服跟外套，女婿感動到流淚了。
他們回來的前二個星期，仍然在線上美國公司工作。雖然同一個屋簷，我不敢打攪，有事用LINE聯絡，因為時差晨昏顛倒。
女兒每天為三餐計畫，他們沒回來，我自己一個人的時候，常常晚上快八點了，還不知道要吃什麼，下午二、三點才想到午餐。有了女兒每天的計畫，每天都活得很忙碌，也很開心。
最重要的是，我的「預立醫療決定書」必須女兒（二等親）回來，透過醫院諮商師逐條解釋，還有見證人等簽名，在我健保卡上註記，正式生效。感謝良醫用心醫治，我的生命奇蹟似地延長，抱著感恩的心，每月去醫院化療，好好活之外，神什麼時候要接我去，我就處之泰然，好好的去。
他們要買伴手禮，我提醒女婿，要離開這家公司，請不要忘了感謝老東家及老同事。剛開始他跟我有不同的見解，我解釋給他聽，沒想到，後來女兒說他居然採納我的意見。
見面第一天，我告訴女兒，我知道她很忙，我只要一小時，交代一些事情，但又不敢催她。直到最後一天，車子快要來接他們去機場時，她終於到我的房間，手上卻拿了一堆發票，要登入載具。
我終於忍不住發了脾氣，手上一堆資料要親自跟她交代，如同十五年前我剛罹癌一樣。回來近一個月，我們雖說沒有什麼深入的談話，可是他們回去後，接下來四、五天我覺得很悵然、很孤單也很失落，心好像被掏空似的。
以前從沒有過這樣的心情，因為以前我有菲立普的陪伴，相依為命及期待下次見面。
經過數日，收拾落寞的情緒，回到線上教會晨禱及小組聚會、教友關懷通話。回到主裡讀經禱告，回到神的懷抱裡，失落感漸漸好很多。
那些天，他們走後，心中有很多小劇場，腦中不斷的卻是他們的影子。
這次對女婿的了解也更多，我們外出，他都主動幫我提包包，三人一起做了許多事情，給我幸福感。家裡的電視機剛好壞掉，及家用電話音量太小，他們陪伴我處理，還幫我每天去倒垃圾。這次我沒有批評、沒有論斷，只有用欣賞與感恩的心去看待他們，因為我自己心裡需要很多的調整，很多自以為是的觀念全部歸零。每天不斷地禱告，求神憐憫我。在平靜的生活中，泛起幾朵漣漪後，終於再度平靜。
日前看到新聞，六十五歲以上獨居者居然占了高齡人口的二十七％。「秋風秋雨愁煞人」，雨下個不停，此時女婿居然傳LINE給我「妳的心情還好嗎？」我和女兒在擁抱分手時，女兒哭得唏哩嘩啦，我當時的腦袋是空的，心也是空的。
寫這篇文章時，正好是女兒三十歲的生日，十七歲獨自赴美讀大學，我願她的一生快樂和親近上帝，記得四歲時她自己主動要受洗。她很在乎父親能在場觀禮，拉著我到路口等父親回來。我很愛我的女兒，我也疼惜我的女婿，祝福他們幸福。
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
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珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
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