《活一天樂一天》：虞將軍建議我與年輕人相處有三個重點——尊重、配合、給予他們自主空間

文：竹君（本名褚家玲）

與成年子女相處的三個關鍵，欣賞彼此，讓相處更融洽

女兒、女婿終於要回來看我，我問自己，為何心情起伏如此之大？

自從知道四月女兒、女婿要回台看我，因為台灣COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情變得嚴重，只好延到六月、再延到九月，本來希望再延到聖誕節，那時疫情高峰應該過了，女婿卻說：延來延去就不回來了，因為他十一月初要換新工作。

我一直非常期待他們回來，已經二年沒有看到女兒了，非常想念她。我安排了日月潭之行，誰知道花蓮大地震把我嚇壞，當時跟各相關機關請教，沒人保證我們去那三天沒問題。

我問了許多好友，應退日月潭的訂房嗎？只有好友陳師母及組長說：「為你們禱告，去吧！」還有一位研究地震的同學，叫我安心地去，他保證沒問題。

女兒、女婿雖然回來，前面二週在線上上班，八天在好友劉大醫生家隔離，我們都是在LINE上講話。

二年不見，他們變得更成熟、更貼心了。知道我近日從床上摔下，立刻幫我買安全防護。我的床頭櫃，還有我的書桌腳都貼滿防護貼。姚大醫師建議我睡在大床中間，兩邊放枕頭。菲立普雖然離開我快三年，我還是睡在自己的位子上，心理上覺得他還在我身旁。

看到我家的碗及杯子，快被我摔光了，他們立刻去幫我添購。發現我的手機速度那麼慢，四年多沒換，鏡面都摔破了，立刻陪我去選購新手機。本來店裡應該幫我轉換所有資料，女婿信心滿滿，他說他剛剛才換了一部新機，都是自己轉換的，會幫我搞定。

每次外出吃飯，他們都很興奮。女兒一個禮拜可以吃三次壽喜燒，還有他們之前常去吃的店。這次回來，真是大飽口福，因為在美國都是在家裡煮，到外面隨便一吃，兩個人花費要二百美金，女婿是非常節儉的。

他們回來之前，家中有三個女兒、在大學任教的虞將軍給我建議：與年輕人相處有三個重點：尊重、配合、給予他們自主空間。

他們回來最開心的是與朋友吃喝玩樂，這是女兒從小長大的地方，女婿對這裡的美食又特別喜歡，所以他們的行程非常滿，有時晩上要趕場，女婿還數次喝醉，我很憂心，女兒居然說：偶爾讓他放鬆心情，一點也不在乎。

有一次我看到女婿身上穿的衣服圖案，是聖母瑪麗亞手上拿著火箭炮，因為我是基督徒，好奇地問他這是什麼？他告訴我，是為了拯救家鄉烏克蘭而辦的一個活動。女兒告訴我，他常常穿這件衣服，就在等別人問他，我是第一個。我告訴女婿，我也想支持這個活動，他立刻幫我上網買了衣服跟外套，女婿感動到流淚了。

他們回來的前二個星期，仍然在線上美國公司工作。雖然同一個屋簷，我不敢打攪，有事用LINE聯絡，因為時差晨昏顛倒。

女兒每天為三餐計畫，他們沒回來，我自己一個人的時候，常常晚上快八點了，還不知道要吃什麼，下午二、三點才想到午餐。有了女兒每天的計畫，每天都活得很忙碌，也很開心。

最重要的是，我的「預立醫療決定書」必須女兒（二等親）回來，透過醫院諮商師逐條解釋，還有見證人等簽名，在我健保卡上註記，正式生效。感謝良醫用心醫治，我的生命奇蹟似地延長，抱著感恩的心，每月去醫院化療，好好活之外，神什麼時候要接我去，我就處之泰然，好好的去。

他們要買伴手禮，我提醒女婿，要離開這家公司，請不要忘了感謝老東家及老同事。剛開始他跟我有不同的見解，我解釋給他聽，沒想到，後來女兒說他居然採納我的意見。

見面第一天，我告訴女兒，我知道她很忙，我只要一小時，交代一些事情，但又不敢催她。直到最後一天，車子快要來接他們去機場時，她終於到我的房間，手上卻拿了一堆發票，要登入載具。

我終於忍不住發了脾氣，手上一堆資料要親自跟她交代，如同十五年前我剛罹癌一樣。回來近一個月，我們雖說沒有什麼深入的談話，可是他們回去後，接下來四、五天我覺得很悵然、很孤單也很失落，心好像被掏空似的。

以前從沒有過這樣的心情，因為以前我有菲立普的陪伴，相依為命及期待下次見面。

經過數日，收拾落寞的情緒，回到線上教會晨禱及小組聚會、教友關懷通話。回到主裡讀經禱告，回到神的懷抱裡，失落感漸漸好很多。

那些天，他們走後，心中有很多小劇場，腦中不斷的卻是他們的影子。

這次對女婿的了解也更多，我們外出，他都主動幫我提包包，三人一起做了許多事情，給我幸福感。家裡的電視機剛好壞掉，及家用電話音量太小，他們陪伴我處理，還幫我每天去倒垃圾。這次我沒有批評、沒有論斷，只有用欣賞與感恩的心去看待他們，因為我自己心裡需要很多的調整，很多自以為是的觀念全部歸零。每天不斷地禱告，求神憐憫我。在平靜的生活中，泛起幾朵漣漪後，終於再度平靜。

日前看到新聞，六十五歲以上獨居者居然占了高齡人口的二十七％。「秋風秋雨愁煞人」，雨下個不停，此時女婿居然傳LINE給我「妳的心情還好嗎？」我和女兒在擁抱分手時，女兒哭得唏哩嘩啦，我當時的腦袋是空的，心也是空的。

寫這篇文章時，正好是女兒三十歲的生日，十七歲獨自赴美讀大學，我願她的一生快樂和親近上帝，記得四歲時她自己主動要受洗。她很在乎父親能在場觀禮，拉著我到路口等父親回來。我很愛我的女兒，我也疼惜我的女婿，祝福他們幸福。

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