2023台灣網路報告：TikTok為台灣第三大社群平台，半數民眾難以識別陰謀論
我們想讓你知道的是
今年台灣網路報告首度納入廣受Z世代年輕人喜愛的TikTok抖音。調查結果發現，TikTok使用者佔全台灣人口約兩成多，使用族群主要集中在年輕人（18-29歲）與中年人（40-49歲），為高中職、專科或大學生，居住地區主要為中彰投地區。
財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）今（29）日發布「2023台灣網路報告」，首次將廣受Z世代年輕人喜愛的TikTok（抖音）納入調查，結果顯示，全台22縣市2153名18歲以上民眾當中，有22.31%會用TikTok，且多集中在中彰投地區；這次報告也發現，雖然台灣民眾對假訊息有所警覺，但多數人沒有辨別陰謀論的能力。
這份研究透過電話抽樣訪問民眾上網習慣，結果顯示，受訪民眾的上網率高達84.67%，行動寬頻普及率（81.76%）已經超過固網寬頻普及率（65.41%），但仍有15.33%受訪者近三個月無上網經驗（歸類為未上網者），未上網者通常是高齡者、小學以下學歷、居住於宜花東地區。
研究負責人、國立陽明交通大學傳播與科技學系教授陶振超解釋，現年50歲以上的民眾在求學階段沒網路，開始工作之後才有，所以學習上網的意願也低（僅1.59%有意願）。這群人雖然不上網，並不代表沒有網路需求，調查發現他們仍有需要人協助上網的時候，主要與醫療服務有關。
這份調查也發現，台灣民眾使用網路的習慣在疫情結束後出現變化，人們出門頻率增加，宅經濟熱度消退。受訪者觀看付費影音的比例從26.91%下降到22.83%，線上遊戲使用率從35.76%下滑到31.42%，餐飲外送也從29.7%掉到26.62%。另一方面，行動支付和線上學習在疫情後有明顯上升，顯示疫情有提高民眾使用網路服務的意願，不過「觀看免費影音」仍是網路服務的第一名。
老人才用臉書？調查發現臉書仍是社群龍頭，TikTok居第三
台灣社群媒體與即時通訊成為多數人日常，也在此報告獲得證實。台灣社群媒體與即時通訊分別由臉書（Facebook）和LINE獨佔，55.83%受訪者主要用臉書，其次分別為Instagram（20.79%）、TikTok（2.65%）、X平台（2.56%），台灣的社群平台PTT、Dcard使用率則墊底，分別只有0.98%、0.5%的民眾視其為主要使用的社群媒體。91.61%受訪者主要使用透過LINE與人即時通訊。
值得注意的是，今年台灣網路報告首度納入廣受Z世代年輕人喜愛的TikTok（抖音），結果發現，大約有2成受訪者有用TikTok，大多是年輕的高中職、專科或大學生（18-29歲）和中年人（40-49歲），主要居住於中彰投地區。為何中彰投地區使用TikTok比例特別高？陶振超表示，因資料有限，僅能推測可能是該為特定年齡層或台商聚集的地點。
雖然仍有過半受訪者使用臉書，調查也發現，臉書使用率近兩年有滑落之勢，已從2022年61.22%掉到 2023年55.83%。Instagram、TikTok與X平台等使用率在過去一年均微幅上升，可能是臉書流失的使用者「社群遷徙」的去向。通訊軟體LINE的使用率也從去年的94.48%下降至91.61%，可發現一些民眾改用臉書messenger、Instagram、Discord等軟體來溝通。
半數台灣民眾難以識別陰謀論說法
網路平台普及率雖高，「電視」仍是台灣民眾獲得新聞的首要來源。報告顯示，45.96%民眾從傳統媒體接收新聞，比去年增加5.51%；數位平台使用率則較去年下降9.6%，只有42.81%。至於新聞媒體的網站或APP，則異軍突起，是8.14%民眾獲得新聞的首要來源。
近年政府民間積極打擊假消息，也有正面效果。報告顯示，有五分之一（20.17%）受訪者在網路接觸假新聞、假訊息、不實訊息時，有可能主動採取更正行為，例如留言、私訊發文者或通知網站管理者。不過，民眾對於自己能查證假新聞的能力沒有信心，與去年調查相比，今年不但結果逆轉，差距也擴大，受訪民眾有信心查證新聞真偽的比例，從去年的48.94%跌至40.94%。
陶振超指出，民眾對於社群媒體上的訊息，大都持負面的看法，近7成社群媒體使用者認為社群媒體上的訊息「不太可信」。
這是否代表台灣民眾的媒體識讀能力增加？陶振超會後接受《關鍵評論網》訪問時表示，民眾對查證的信心下降，與國際趨勢一致，代表民眾雖有警覺，仍需協助，因為查證新聞的困難度非常高，這突顯了事實查核網站或政府澄清的重要性。
調查也發現，大約半數受訪者難以識別「陰謀論」。調查採用美國常用的兩個陰謀論，包括「新冠肺炎是從中國武漢的一個實驗室漏出來的」與「新冠肺炎是人造的病毒」，結果分別有47.5％、50.08%受訪民眾選擇「相信」或「完全相信」。
對此，陶振超告訴《關鍵評論網》，對陰謀論採信比例高，是因為民眾對這些事物的知識不足，有時會受到「既存立場」影響。比如，相信新冠肺炎是人造病毒、源自武漢，都可能與政治立場有關，可見「採信陰謀論是多重因素共同造成，不單純是媒體識讀能力的問題。」
台灣每10人就有7人暴露於詐騙風險，很多都未報案
台灣近年詐騙案層出不窮，今年報告也首度納入「詐騙風險與數位韌性」。報告顯示，有3.71%受訪者曾收到詐騙訊息並被詐騙，如果以總人口數推算，全台灣可能有高達73萬5135人曾被詐騙，這數字遠高於警政署公布2023年1至5月的詐欺案件數及人數（1萬3363件、被害人2萬3953人）。
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。