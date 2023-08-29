2023台灣網路報告：TikTok為台灣第三大社群平台，半數民眾難以識別陰謀論

財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）今（29）日發布「2023台灣網路報告」，首次將廣受Z世代年輕人喜愛的TikTok（抖音）納入調查，結果顯示，全台22縣市2153名18歲以上民眾當中，有22.31%會用TikTok，且多集中在中彰投地區；這次報告也發現，雖然台灣民眾對假訊息有所警覺，但多數人沒有辨別陰謀論的能力。

這份研究透過電話抽樣訪問民眾上網習慣，結果顯示，受訪民眾的上網率高達84.67%，行動寬頻普及率（81.76%）已經超過固網寬頻普及率（65.41%），但仍有15.33%受訪者近三個月無上網經驗（歸類為未上網者），未上網者通常是高齡者、小學以下學歷、居住於宜花東地區。

研究負責人、國立陽明交通大學傳播與科技學系教授陶振超解釋，現年50歲以上的民眾在求學階段沒網路，開始工作之後才有，所以學習上網的意願也低（僅1.59%有意願）。這群人雖然不上網，並不代表沒有網路需求，調查發現他們仍有需要人協助上網的時候，主要與醫療服務有關。

這份調查也發現，台灣民眾使用網路的習慣在疫情結束後出現變化，人們出門頻率增加，宅經濟熱度消退。受訪者觀看付費影音的比例從26.91%下降到22.83%，線上遊戲使用率從35.76%下滑到31.42%，餐飲外送也從29.7%掉到26.62%。另一方面，行動支付和線上學習在疫情後有明顯上升，顯示疫情有提高民眾使用網路服務的意願，不過「觀看免費影音」仍是網路服務的第一名。

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老人才用臉書？調查發現臉書仍是社群龍頭，TikTok居第三

台灣社群媒體與即時通訊成為多數人日常，也在此報告獲得證實。台灣社群媒體與即時通訊分別由臉書（Facebook）和LINE獨佔，55.83%受訪者主要用臉書，其次分別為Instagram（20.79%）、TikTok（2.65%）、X平台（2.56%），台灣的社群平台PTT、Dcard使用率則墊底，分別只有0.98%、0.5%的民眾視其為主要使用的社群媒體。91.61%受訪者主要使用透過LINE與人即時通訊。

值得注意的是，今年台灣網路報告首度納入廣受Z世代年輕人喜愛的TikTok（抖音），結果發現，大約有2成受訪者有用TikTok，大多是年輕的高中職、專科或大學生（18-29歲）和中年人（40-49歲），主要居住於中彰投地區。為何中彰投地區使用TikTok比例特別高？陶振超表示，因資料有限，僅能推測可能是該為特定年齡層或台商聚集的地點。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 2023台灣網路報告首度納入廣受年輕族群喜愛的TikTok抖音使用狀況。

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雖然仍有過半受訪者使用臉書，調查也發現，臉書使用率近兩年有滑落之勢，已從2022年61.22%掉到 2023年55.83%。Instagram、TikTok與X平台等使用率在過去一年均微幅上升，可能是臉書流失的使用者「社群遷徙」的去向。通訊軟體LINE的使用率也從去年的94.48%下降至91.61%，可發現一些民眾改用臉書messenger、Instagram、Discord等軟體來溝通。

半數台灣民眾難以識別陰謀論說法

網路平台普及率雖高，「電視」仍是台灣民眾獲得新聞的首要來源。報告顯示，45.96%民眾從傳統媒體接收新聞，比去年增加5.51%；數位平台使用率則較去年下降9.6%，只有42.81%。至於新聞媒體的網站或APP，則異軍突起，是8.14%民眾獲得新聞的首要來源。

近年政府民間積極打擊假消息，也有正面效果。報告顯示，有五分之一（20.17%）受訪者在網路接觸假新聞、假訊息、不實訊息時，有可能主動採取更正行為，例如留言、私訊發文者或通知網站管理者。不過，民眾對於自己能查證假新聞的能力沒有信心，與去年調查相比，今年不但結果逆轉，差距也擴大，受訪民眾有信心查證新聞真偽的比例，從去年的48.94%跌至40.94%。

陶振超指出，民眾對於社群媒體上的訊息，大都持負面的看法，近7成社群媒體使用者認為社群媒體上的訊息「不太可信」。

這是否代表台灣民眾的媒體識讀能力增加？陶振超會後接受《關鍵評論網》訪問時表示，民眾對查證的信心下降，與國際趨勢一致，代表民眾雖有警覺，仍需協助，因為查證新聞的困難度非常高，這突顯了事實查核網站或政府澄清的重要性。

調查也發現，大約半數受訪者難以識別「陰謀論」。調查採用美國常用的兩個陰謀論，包括「新冠肺炎是從中國武漢的一個實驗室漏出來的」與「新冠肺炎是人造的病毒」，結果分別有47.5％、50.08%受訪民眾選擇「相信」或「完全相信」。

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對此，陶振超告訴《關鍵評論網》，對陰謀論採信比例高，是因為民眾對這些事物的知識不足，有時會受到「既存立場」影響。比如，相信新冠肺炎是人造病毒、源自武漢，都可能與政治立場有關，可見「採信陰謀論是多重因素共同造成，不單純是媒體識讀能力的問題。」

台灣每10人就有7人暴露於詐騙風險，很多都未報案

台灣近年詐騙案層出不窮，今年報告也首度納入「詐騙風險與數位韌性」。報告顯示，有3.71%受訪者曾收到詐騙訊息並被詐騙，如果以總人口數推算，全台灣可能有高達73萬5135人曾被詐騙，這數字遠高於警政署公布2023年1至5月的詐欺案件數及人數（1萬3363件、被害人2萬3953人）。