表面上看，郭台銘參選等於保證賴清德當選，但也不是沒有隱憂

8月28日，鴻海創辦人郭台銘宣布參選台灣總統，使此次大選正式進入「四腳督」的局面。侯友宜、柯文哲、郭台銘，及民進黨參選人賴清德。

郭台銘以「主流民意大聯盟」名義舉行參選記者會，他表示「企業家治國的時代來臨了」，認為自己是擁有近50年實務經驗的企業家，商業治國能力都有，「放眼台灣政壇，捨我其誰？」。

他還提到，民進黨執政下，使政治、經濟、國防、外交都走入困境，必須推動政黨輪替。但眼見過去三個多月，在野仍有各自盤算，無法整合，會「便宜賴清德」，因此他決定扮演「主導改變」的角色，整合在野力量，「民意永遠大於黨意，公益永遠大於私利」。

郭台銘自稱，「本來沒必要選，但是郭台銘所代表的中間聲音卻不能缺席」，他將邀請侯友宜和柯文哲坐下來，「你喝咖啡，我喝奶茶，一起好好商談國家大事」「懇請台灣人民給我四年的時間。我保證，我會為台海帶來未來50年的和平，奠定兩岸最深厚的互信根基。」「我也絕對不會讓台灣成為下一個烏克蘭。」

郭台銘宣布參選的消息一出，各方騷動，各種陰謀論與選情分析，紛紛出爐。論點五花八門，也不好整理。但郭台銘參選，討論上，不外乎兩個方向。一個是郭台銘的目的，另一個就是對選情的影響。

郭參選有可能整合非綠陣營？

首先，郭台銘參選，對賴清德是利大於弊。郭台銘靠的是中間選民與藍白的票，除了少數的游離票，會拉低侯柯的選票，賴清德光靠三成五泛綠鐵票就足以當選。對侯友宜跟柯文哲來說，這是最不利的結果。也因此郭台銘的參選，受到泛藍的大力譴責，認為是在攪局。

對泛綠陣營來說，表面上看，郭台銘參選等於保證賴清德當選，全竊喜在心。但這也不是沒有隱憂。原本藍白陣營只有侯柯兩人，誰能整合藍白選票就有可能戰勝賴清德，所以雙方互不相讓，沒人要退。