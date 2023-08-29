連拿獎學金出國留學都不行：塔利班阻止阿富汗女學生赴杜拜求學
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國際特赦組織（Amnesty International ）表達強烈抗議，譴責塔利班禁止女學生赴迪拜大學學習的荒謬行徑，不僅公然侵犯了她們的受教育權和行動自由權，也顯示阿富汗婦女和女童持續遭受性別迫害，他們呼籲塔利班當局立即做出改變，允許這些女學生出國旅行和學習。
綜合《美聯社》與《BBC》報導，杜拜哈布圖爾集團（Al Habtoor Group）創辦人哈布圖爾（Khalaf Al Habtoor）提供阿富汗女學生赴杜拜大學的學習機會，為其爭取大學入學、住宿、交通、健康保險等一系列的保障，讓她們能至阿拉伯聯合大公國接受教育。不料，塔利班當局竟剝奪數十名阿富汗女學生的受教權，阻斷她們的出國求學之路。目前，塔利班當局並未對此做出回應。
「我無法表達此刻的失望之情，我為她們提供了教育獎學金，但不幸的是，她們無法到達杜拜機場。」哈布圖爾認為這不僅是場深刻的悲劇，亦是對人性、教育、平等和正義原則的打擊，他敦促各方盡快援助陷入困境的女學生們。
儘管塔利班承諾會比90年代的執政期間更加溫和，但他們卻實施了許多侵害人權的嚴厲措施，例如禁止婦女參與公共事務、不讓六年級以上的女孩上學以及打擊媒體自由。這些措施引發國際強烈的抗議聲浪，而該國經濟崩潰之際，也日益面臨孤立的外交處境，種種因素加劇了人道主義危機。
女學生哀嘆失去機會
一名20歲的阿富汗學生納特凱 （Natkai，化名） 告訴《BBC》，自從塔利班關閉女子大學後，她唯一的希望就是獲得獎學金到國外留學，且雖然知道自己在阿富汗上大學的機會微乎其微，她仍堅持努力學習。根據《BBC》，共有100名阿富汗女性成功拿到哈布圖爾頒發的獎學金，而納特凱正是其中一位優秀學子。但不幸地，她23日在阿富汗機場準備前往杜拜時，竟被塔利班官員以「不允許持學生簽證離開阿富汗」為由禁止出境。
納特凱表示，飛機上有3名有穆斯林的女孩，但塔利班官員把她們通通帶下了飛機，且其餘的學生都害怕得不敢接受媒體採訪。據報導，至少有60名女孩如納特凱一樣，在該國機場被塔利班官員阻止前往杜拜。
「在一個女孩被視為犯罪的國家，我錯過了接受教育的機會，這讓我非常難過，我不知道該怎麼辦，也不知道接下來會發生什麼事。」納特凱表示，她對塔利班不尊重婦女的舉止無話可說，並呼籲世界不要放棄阿富汗女性的教育。
人權組織表達強烈抗議
塔利班的最新措舉令人權組織感到十分沮喪。人權觀察組織（Human Rights Watch）的希瑟・巴爾 （Heather Barr） 表示，塔利班藉由剝奪女孩和婦女的教育，把她們囚禁起來，阻止外界幫助其學習，令人震驚。來自阿富汗的前聯合國青年代表什庫拉・扎德蘭（Shkula Zadran）敦促杜拜大學不要放棄這些女孩。
根據《半島電視台》，國際特赦組織（Amnesty International ）表達強烈抗議，譴責塔利班禁止女學生赴迪拜大學學習的荒謬行徑，不僅公然侵犯了她們的受教育權和行動自由權，也顯示阿富汗婦女和女童持續遭受性別迫害，他們呼籲塔利班當局立即做出改變，允許這些女學生出國旅行和學習。
阿富汗勸善懲惡部發言人穆哈加（Mohammad Sadiq Akif Muhajir）告訴《BBC》他們並不知道這件事，而塔利班發言人紮比烏拉・穆賈希德（ Zabihullah Mujahid）則稱其正在旅行，未收到相關消息，並拒絕做評論。
新聞來源
- Taliban prevents scores of Afghan women from studying abroad, scholarship group says（美聯社）
- Taliban stop female Afghan students leaving country to study in Dubai（BBC）
- Rights groups condemn Taliban’s new curbs on women’s education, movement（半島電視台）
延伸閱讀
- 禁上大學、關閉美容院⋯⋯塔利班政權壓迫阿富汗女權的五大時刻
- 塔利班奪權兩週年：宣布任期「無限長」、女性受教育遙遙無期
- 塔利班下令關閉全國美容院，聯合國報告：阿富汗發生大規模、系統性的女性迫害
- 塔利班下令禁止女性為NGO工作，反嗆國際要在阿富汗運作就要遵守伊斯蘭著裝規定
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核稿編輯：楊士範
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
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後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
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