連拿獎學金出國留學都不行：塔利班阻止阿富汗女學生赴杜拜求學

綜合《美聯社》與《BBC》報導，杜拜哈布圖爾集團（Al Habtoor Group）創辦人哈布圖爾（Khalaf Al Habtoor）提供阿富汗女學生赴杜拜大學的學習機會，為其爭取大學入學、住宿、交通、健康保險等一系列的保障，讓她們能至阿拉伯聯合大公國接受教育。不料，塔利班當局竟剝奪數十名阿富汗女學生的受教權，阻斷她們的出國求學之路。目前，塔利班當局並未對此做出回應。

「我無法表達此刻的失望之情，我為她們提供了教育獎學金，但不幸的是，她們無法到達杜拜機場。」哈布圖爾認為這不僅是場深刻的悲劇，亦是對人性、教育、平等和正義原則的打擊，他敦促各方盡快援助陷入困境的女學生們。

儘管塔利班承諾會比90年代的執政期間更加溫和，但他們卻實施了許多侵害人權的嚴厲措施，例如禁止婦女參與公共事務、不讓六年級以上的女孩上學以及打擊媒體自由。這些措施引發國際強烈的抗議聲浪，而該國經濟崩潰之際，也日益面臨孤立的外交處境，種種因素加劇了人道主義危機。

女學生哀嘆失去機會

一名20歲的阿富汗學生納特凱 （Natkai，化名） 告訴《BBC》，自從塔利班關閉女子大學後，她唯一的希望就是獲得獎學金到國外留學，且雖然知道自己在阿富汗上大學的機會微乎其微，她仍堅持努力學習。根據《BBC》，共有100名阿富汗女性成功拿到哈布圖爾頒發的獎學金，而納特凱正是其中一位優秀學子。但不幸地，她23日在阿富汗機場準備前往杜拜時，竟被塔利班官員以「不允許持學生簽證離開阿富汗」為由禁止出境。

納特凱表示，飛機上有3名有穆斯林的女孩，但塔利班官員把她們通通帶下了飛機，且其餘的學生都害怕得不敢接受媒體採訪。據報導，至少有60名女孩如納特凱一樣，在該國機場被塔利班官員阻止前往杜拜。

「在一個女孩被視為犯罪的國家，我錯過了接受教育的機會，這讓我非常難過，我不知道該怎麼辦，也不知道接下來會發生什麼事。」納特凱表示，她對塔利班不尊重婦女的舉止無話可說，並呼籲世界不要放棄阿富汗女性的教育。

人權組織表達強烈抗議

塔利班的最新措舉令人權組織感到十分沮喪。人權觀察組織（Human Rights Watch）的希瑟・巴爾 （Heather Barr） 表示，塔利班藉由剝奪女孩和婦女的教育，把她們囚禁起來，阻止外界幫助其學習，令人震驚。來自阿富汗的前聯合國青年代表什庫拉・扎德蘭（Shkula Zadran）敦促杜拜大學不要放棄這些女孩。

根據《半島電視台》，國際特赦組織（Amnesty International ）表達強烈抗議，譴責塔利班禁止女學生赴迪拜大學學習的荒謬行徑，不僅公然侵犯了她們的受教育權和行動自由權，也顯示阿富汗婦女和女童持續遭受性別迫害，他們呼籲塔利班當局立即做出改變，允許這些女學生出國旅行和學習。

阿富汗勸善懲惡部發言人穆哈加（Mohammad Sadiq Akif Muhajir）告訴《BBC》他們並不知道這件事，而塔利班發言人紮比烏拉・穆賈希德（ Zabihullah Mujahid）則稱其正在旅行，未收到相關消息，並拒絕做評論。

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核稿編輯：楊士範